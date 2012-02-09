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    9 февраля 2012

    Начались продажи нетбука Acer Aspire One D270 на процессоре Atom N2600: В Европе новинку можно купить за 259 евро

    23:1514

    Разрешение компактных камер Sigma DP1 Merrill и DP2 Merrill равно 46 Мп: Камеры Sigma DP1 Merrill и DP2 Merrill оснащены телецентрическими объективами с фиксированным фокусным расстоянием

    22:3413

    Браузер Chrome наконец доступен для Android: Правда, работает он только на Android 4.0

    22:033

    Teamviewer HD for Remote Control 7.0.9413 для iOS — клиент для удаленного администрирования: При помощи программы-клиента для iPhone, iPod и iPad можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    21:40

    Обновился плеер Songbird 1.55 для Android: Среди особенностей Songbird можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    21:37

    Вышло обновление клиента Evernote для iOS 4.1.8: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    21:34

    Translate.Ru для Android поддерживает планшеты: Приложение полностью адаптировано под большие разрешения экрана и версию Android 3.0 Honeycomb

    21:27

    Яндекс.Карты для Android дают возможность предварительно загружать карту города: Благодаря этому Карты работают быстрее, а пользователь ничего не платит за интернет-трафик

    21:21

    Вышли Яндекс.Карты для Windows Phone с прокладкой автомобильных маршрутов: Новые Карты прокладывают автомобильные маршруты по всей России и Украине.

    21:16

    Низкопрофильные и высокочастотные модули памяти G.Skill Ares не помешают процессу сборки ПК: В линейку вошли комплекты планок ОЗУ частотой от 1333 до 2133 МГц

    20:583

    Aerocool представила на европейском рынке корпуса Strike-X One и Strike-X One Advance типоразмера Midi Tower: Цена новинок — 35 и 40 евро соответственно

    20:195

    I-O Data выпускает 23-дюймовый монитор LCD-MF234XPGBR с глянцевой ЖК-панелью типа IPS: Новинка должна поступить в продажу до конца февраля

    16:0819

    SView5 v.3.54 - бесплатная утилита для просмотра и легкой обработки графики: Бесплатная утилита для просмотра и незначительной обработки графики

    13:15

    FlashGot v.1.3.8 - дополнение к Firefox для удобной скачки файлов: Дополнение для веб-браузеров Firefox для удобной скачки файлов

    12:40

    µTorrent v.3.1.2 Build 26729 — популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети: Популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети

    12:05

    Sigma переименовывает зеркальную камеру SD1 и снижает цену на нее в три раза: Флагманская камера Sigma теперь носит имя одного из создателей датчика типа Foveon

    11:3240

    360Amigo System Speedup v.1.2.1.7800 - утилиты для настройки и оптимизации работы ОС Windows: Утилиты для настройки и оптимизации работы ОС Windows

    11:30

    TrueCrypt v.7.1a - бесплатная программа для шифрования данных в операционных системах Windows: Бесплатная программа для шифрования данных в операционных системах Windows

    10:55

    В оформлении «флэшки» KINGMAX PD-07 Dragon Edition используется персонаж китайской культуры: KINGMAX PD-07 Dragon Edition — «флэшка» в восточном стиле

    10:238

    Immunet Protect Free v.3.0.5 - бесплатный антивирус для защиты ПК под управлением Windows от вредоносного ПО: Антивирусный продукт для защиты ПК под управлением Windows от вредоносного ПО

    10:20

    Find MAC Address v.3.6.0 - небольшая утилита, позволяющая получить MAC-адрес локального или удаленного компьютера: Небольшая утилита, позволяющая получить MAC-адрес локального или удаленного компьютера

    09:451

    ESET начинает бета-тестирование пятого поколения решений для бизнеса : Открыто бета-тестирование ESET NOD32 для корпоративных пользователей

    09:102

    Внешний накопитель Buffalo DriveStation HD-LS1.5U2J объемом 1,5 ТБ может записывать телепрограммы: Накопитель Buffalo DriveStation HD-LS1.5U2J оснащен интерфейсом USB 2.0

    09:002

    Antec One – доступный корпус типоразмера Midi Tower для игровых ПК: Ориентировочная стоимость новинки - 50 евро

    08:5912

    "Инвентаризация Компьютеров" 5.0 контролирует изменения на компьютерах и оповещает администратора о них: Новая версия позволяет производить постоянный мониторинг изменений на компьютерах пользователей

    08:35

    Приложение "Вокруг" 2.0 для iPhone позволяет звонить друзьям бесплатно: В обновленной версии социального чата для iPhone появилась возможность звонить другим пользователям приложения бесплатно, добавлены интеграция с Facebook и настройки приватности

    08:00

    Фото дня: третий «авторский» вариант PowerColor Radeon HD 7970: О тактовых частотах компонентов данных пока нет

    08:003

    Микшер Peavey PV 5300 совмещен с усилителем пиковой мощностью 200 Вт: Продажи Peavey PV 5300 компания обещает начать в текущем квартале

    07:006

    Импульсный понижающий преобразователь напряжения SC220 работает на частоте 20 МГц: Высокая частота преобразования и технология X-EMI позволяют «рисовать» катушки индуктивности прямо на печатной плате

    03:34

    Canon оснастила фотокамеры IXUS 510 HS и IXUS 240 HS сенсорными экранами и модулями Wi-Fi: Новинки появятся в продаже весной

    00:5011

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