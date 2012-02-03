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    3 февраля 2012

    Опубликован результат APU AMD Trinity A6 для ультратонких ноутбуков в тесте 3DMark: Результат равен 2355 баллам

    22:0158

    Nikon относит камеры COOLPIX L25 и COOLPIX L26 к начальному уровню: Производитель отмечает наличие в COOLPIX L25 и COOLPIX L26 «интеллектуальных автоматических режимов» съемки

    22:001

    Камера Nikon COOLPIX S30 не боится пыли, воды и ударов: Для питания аппарата используется два элемента типоразмера AA

    20:366

    Системная плата GIGABYTE MSH61QI предназначена для встраиваемых систем: Плата типоразмера Mini-ITX основана на наборе системной логики H61 Express

    20:25

    Появились первые тесты инженерного образца 10-ядерного процессора Ivy Bridge-EP: Тактовая частота изделия — 2,80 ГГц

    18:0036

    Внешние накопители Apricorn Aegis Padlock DT шифруют данные по алгоритму AES-XTS: Доступ к хранящейся на них информации возможен только после ввода PIN-кода

    17:457

    Системные платы подорожают еще до конца текущего квартала : В начале прошлого года производители тоже поднимали цены

    16:4821

    Камера COOLPIX S3300 доступна в восьми вариантах цветового оформления : Одновременно выпущена модель S4300

    15:111

    ICE Book Reader Professional v.9.0.8a - программа для удобного чтения электронных версий книг: Программа для удобного чтения электронных версий книг

    13:501

    BWMeter v.6.1.1 - утилита для графического отображения и подсчета переданного по сети трафика: Утилита для графического отображения и подсчета переданного трафика

    13:15

    Lansweeper v.4.2.0.63 - бесплатная программа для сбора информации с ПК и устройств по сети: Программа для сбора информации с ПК и устройств по сети

    12:40

    AnVir Task Manager Free v.6.50 - бесплатная утилита для контроля процессов в ОС Windows: Бесплатная утилита для контроля процессов в ОС Windows

    12:05

    Ares Galaxy v.2.1.8 - бесплатная программа для обмена файлами любых типов: Бесплатная программа для обмена файлами любых типов

    11:30

    Orico X-Gear: дисковод для SATA-накопителей: Модульная система хранения, состоящая из двух компонентов

    11:1014

    Skype v.5.8.0 - популярная программа для общения пользователей по всему миру: Популярная программа для общения пользователей по всему миру

    10:552

    Easy CD-DA Extractor v.16.0.0 - программа для копирования музыкальных произведений с Audio-CD: Программа для копирования музыкальных произведений с Audio-CD

    10:20

    Блок питания Super Flower мощностью 430 Вт имеет сертификат 80Plus Gold: В схему блока включена цепь активной коррекции коэффициента мощности

    09:507

    Оптический привод Pioneer BDR-S07J позволяет записывать диски BDXL: Максимальная скорость записи дисков BD-R - 12x

    09:5024

    «Доктор Веб»: новое семейство троянцев угрожает пользователям Facebook: Появление вредоносных программ семейства Trojan.OneX

    09:45

    В Mail.Ru Агенте улучшено качество видеозвонков и добавлена поддержка статусов Одноклассников: Вышла новая версия мессенджера Mail.Ru Агент

    09:10

    Начался прием заказов на процессоры AMD FX-4170 и FX-6200: Цена первого - $144, второго - $ 177

    08:5414

    Phone Xpress v.1.2.366 - программа учета, анализа и тарификации звонков АТС: Программа учета, анализа и тарификации звонков АТС

    08:35

    Новая версия Maps 3D предлагает 340 лыжных трасс в 3D: Movingworld объявляет о выходе новой версии навигационного GPS-приложения для iPhone – Maps 3D

    08:00

    Монитор ViewSonic VX2336s-LED оснащён панелью SuperClear IPS со светодиодной подсветкой: Технология позволяет достичь «превосходного качества изображения» и широких углов обзора

    08:0015

    В накопителях Transcend SSD720 используются контроллеры SandForce последнего поколения: А сами накопители могут использоваться в ультрабуках

    07:506

    Анонсирован зеркальный объектив Kenko 400mm f/8 для камер систем Micro Four Thirds и Sony NEX: О цене изделия данных пока нет

    07:0018

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