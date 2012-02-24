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    24 февраля 2012

    Wuala 2.11 для iOS обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    22:27

    Фоторедактор Pixlr-o-matic 2.0 для Android: Бесплатное приложение от онлайнового редактора изображений Pixlr.com, позволяющее добавлять разнообразные эффекты на фотографии

    20:13

    Music Launcher 0.105 упорядочит аудиоколлекцию на Symbian: Данное приложение сортирует музыкальные композиции по папкам в автоматическом режиме

    20:08

    Google Docs 1.0.54 для Android поддерживает совместную работу: Это приложение позволяет в режиме онлайн работать с офисными документами - создавать таблицы, заниматься текстовой версткой и т.д.

    20:02

    Dropbox для Android автоматически загружает фотографии на сервер: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    19:571

    Обновился плеер Songbird 1.56 для Android: Среди особенностей Songbird можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    19:53

    Время автономной работы беспроводной мыши Elecom M-IR03DR достигает 3,5 года: От одного комплекта батарей манипулятор способен непрерывно работать в течение 36 дней

    19:2211

    Производительность GPU процессора Core i5-3570K существенно выше производительности GPU его предшественника — Core i5-2500K: В 3D Mark Vanage производительность GPU процессора Core i5-3570K превосходит производительность GPU Core i5-2500K в среднем на 95%

    18:2949

    Создатели USB-диска ADATA DashDrive UV100 черпали вдохновение в бриллиантах: Максимальный объем накопителя - 16 ГБ

    15:592

    Доход HP за квартал составил 30 млрд. долларов, но объем поставок ПК сократился на 18%: Крупнейший мировой производитель ПК отчитался за очередной квартал

    14:536

    Тест NenaMark2 подтвердил высокую производительность GPU Adreno 225: Основой смартфона HTC Ville станет процессор Snapdragon S4

    14:228

    SMART Storage Systems оснащает твердотельные накопители Optimus Ultra интерфейсом SAS: Модели серии Optimus Ultra предназначены для корпоративного рынка

    14:01

    Начались продажи твердотельных накопителей Transcend SSD500 — за SSD объемом 64 ГБ просят почти 600 евро: В твердотельных накопителях Transcend SSD500 используется память типа SLC NAND

    13:4719

    Внешний жесткий диск Buffalo MiniStation HD-PCT1TU3-BWJ оснащен интерфейсом USB 3.0: Модель объемом 500 ГБ стоит $150, объемом 1 ТБ — $206

    13:35

    В серию Thermaltake Max вошли сетчатый корпус для внешних накопителей и встраиваемый док с разъемами USB 3.0: О цене новинок производитель данных не приводит

    13:261

    GPU NVIDIA GK107 получит систему охлаждения, схожую с системой охлаждения GF108: Видеокарты на базе GK107 будут оснащаться как памятью DDR3, так и DDR5

    12:522

    Продажи плат на чипсете Intel Z77 стартуют в начале апреля: Отгрузка плат в каналы сбыта уже началась

    12:332

    До приобретения ATI AMD вела переговоры о покупке NVIDIA: Сделка стала невозможной, потому что главой AMD хотел стать Дженсен Хуанг

    12:0913

    Компания Samsung продемонстрировала четырехъядерные 32-нанометровые процессоры Exynos: Тактовая частота четырехъядерных 32-нанометровых процессоров Samsung Exynos достигает 1,5 ГГц

    11:3819

    GLOBALFOUNDRIES покупает ProMOS, получая еще одну 300-миллиметровую фабрику: Сделка оценивается в 0,7-1 млрд. долларов

    11:055

    Даже после полного восстановления объемов производства, HDD будут на 30-40% дороже, чем до наводнения: Мировое производство HDD до конца квартала будет восстановлено на 80%

    10:4522

    Начат прием предварительных заказов на плату ASUS Z9PE-D8-WS с двумя гнездами LGA2011 : Плата ASUS Z9PE-D8-WS с двумя гнездами LGA2011 оценена в $635

    10:0013

    Универсальный интернет-центр ZyXEL LTE5121 поддерживает сети 3G и 4G: ZyXEL LTE5121 имеет встроенные антенны точки доступа Wi-Fi 802.11n четырехпортовый коммутатор Gigabit Ethernet

    01:252

    Intel Rosepoint — попытка объединить CPU и Wi-Fi в одной микросхеме: В Intel рассчитывают создать подобное решение и для сотового подключения

    01:018

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