  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    10 февраля 2012

    После двух побед Motorola Mobility проиграла Apple в немецком суде: Патент, фигурирующий в деле считается ключевым для стандарта 3G/UMTS

    23:316

    Антимонопольное обвинение против Intel в США снято, компания заплатит 6,5 млн. долларов: В Intel удовлетворены исходом дела

    21:3224

    16-канальный микшер Mackie DL1608 рассчитан на интеграцию с iPad: В микшере Mackie DL1608 используются 24-разрядные АЦП и ЦАП производства Cirrus Logic

    20:4510

    Новые мощные МОП-транзисторы NXP позволят сделать сетевые адаптеры тоньше: NXP выбирает для транзисторов MOSFET корпус типа LFPAK

    19:569

    IBM повышает производительность хранилищ XIV Storage System Gen3 добавлением кэширования с помощью SSD: Максимальный объем кэша SSD, который IBM предлагает для хранилищ XIV, равен 6 ТБ

    19:33

    AMD потеряла директора по продажам: После ухода Эмилио Гиларди временно исполнять обязанности директора по продажам будет президент и генеральный директор AMD Рори Рид

    19:166

    IBM, Samsung и GLOBALFOUNDRIES расскажут о работе над техпроцессами с проектными нормами менее 14 нм: Участники альянса Common Platform в марте представят следующее поколение технологий изготовления микросхем

    18:393

    Планы AMD на этот год включают выпуск APU Trinity A10 и CPU Vishera FX-х300: Обновление серии AMD FX запланировано на третий квартал

    17:375

    Представлен объектив Voigtländer Nokton 17.5mm F0.95 для камер системы Micro Four Thirds: Цена объектива на японском рынке примерно равна $1500

    17:0414

    VTX3D выпускает 3D-карты HD7970 и 7950 X Edition с заводским разгоном: Конструкция систем охлаждения 3D-карт VTX3D HD7970 и 7950 X Edition включает два 92-миллиметровых вентилятора

    16:539

    Планшет Apple iPad 3 может быть представлен в начале марта: Местом проведения презентации iPad 3 выбран Сан-Франциско

    16:215

    Sony обещает начать продажи объектива SAL500F40G с фокусным расстоянием 500 мм в конце марта: Максимальная диафрагма объектива SAL500F40G равна F/4

    16:016

    Apple просила разработчиков стандартов установить правила для ключевых патентов: Письмо в Европейский институт телекоммуникационных стандартов (ETSI) датировано 11 ноября 2011 года

    15:3261

    Bluetooth SIG создает группу, которая будет продвигать Bluetooth в спортивные товары: Регистрация участников Sports and Fitness Working Group уже открыта

    13:481

    Тактовые частоты, производительность и другие предварительные сведения о GPU NVIDIA GK104: Иерархия компонентов в архитектуре Kepler сохранена

    13:2320

    Процессорный охладитель Cooler Master GeminII SF524 стоит 37 евро: Процессорный охладитель Cooler Master GeminII SF524 совместим с процессорами AMD и Intel

    12:377

    Prolimatech экспериментирует с охладителями для процессоров в исполнении LGA2011: Когда новинки обретут статус коммерческих продуктов — пока неизвестно

    12:253

    Kodak прекращает выпуск фотокамер и видеокамер: Отказ от выпуска фототехники позволит сократить ежегодные расходы на 100 млн. долларов

    12:017

    VSO Blu-ray to DVD v.1.4.0.8 - простая программа для конвертирования видео из формата Blu-ray в формат DVD: Простая программа, позволяющая за несколько шагов сконвертировать видео из формата Blu-ray в формат DVD

    11:30

    Privatefirewall v.7.0.26.3 - бесплатный персональный брандмауэр: Персональный брандмауэр, который предназначен для защиты как офисных, так и домашних ПК

    10:55

    Universal Viewer (ATViewer) v.5.6.2.0 - универсальный файловый просмотрщик: Универсальный файловый просмотрщик

    10:20

    TweakNow RegCleaner v.6.5.0 - утилита для очистки реестра ОС Windows: Утилита для очистки реестра ОС Windows

    09:45

    SearchInform представила новую версию MailSniffer: Решение для предотвращения утечек конфиденциальных данных и контроля электронной почты в сети организации

    09:10

    VIA комплектует системную плату EPIA-M910 типоразмера Mini-ITX двухъядерными процессорами: Материнская плата может оснащаться CPU VIA Nano X2 и Eden X2

    09:098

    Исследование Acronis: российские специалисты не верят в надежность своей IT-инфраструктуры: Россия оказалась на 17-м из 18 мест рейтинга готовности IT-инфраструктуры к аварийному восстановлению

    08:353

    Sony наделила фотокамеру Cyber-shot TX300V поддержкой беспроводного интерфейса Transfer Jet: Максимальная скорость передачи данных по интерфейсу Transfer Jet - 560 Мбит/с

    08:0610

    Tilt Shift Generator создает эффект миниатюры в фотографии: Программа для создания tilt-shift эффекта в фотографии

    08:00

    Macronix приступает к выпуску памяти типа SLC NAND для встраиваемых систем: Гарантированное количество циклов перезаписи памяти семейства MX30LF равно 100000

    08:00

    Micron открывает новую категорию продуктов — представлена память DDR3Lm для ультратонких ноутбуков и планшетов: Новая память плотностью 2 и 4 Гбит позволит увеличить время работы от батарей

    01:045

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018