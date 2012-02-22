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    22 февраля 2012

    Hitachi анонсирует поставки HDD Travelstar Z7K500: скорость вращения 7200 об/мин и объем до 500 ГБ при толщине 7 мм : Жесткий диск Travelstar Z7K500 оснащен интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    23:003

    Браузер iLunascape 1.0.1.0 доступен для Android : программе реализованы такие функции, как поиск на странице, открытие до шести вкладок одновременно

    22:34

    Eluga — первый смартфон Panasonic для европейского рынка: Водонепроницаемый смартфон Panasonic Eluga работает под управлением Android

    22:2013

    Barnes & Noble лишает планшет NOOK Tablet половины флэш-памяти: Модель с 8 ГБ памяти стоит $199; одновременно подешевела модель NOOK Color

    20:552

    Производители ультрабуков заинтересовались вентиляторами толщиной 4 мм: Тонкие вентиляторы первоначально создавались для смартфонов

    20:258

    Новая версия Adobe Photoshop Express 2.1 для iOS: Программа дает возможность редактировать фотографии на портативном устройстве и обмениваться ими с другими пользователям

    20:03

    GoodReader 3.14.0 for iPad — работа с PDF и другими документами: Приложение для чтения документов PDF, TXT, MS Office (.doc, .ppt., .xls), iWork ’08/’09, HTML

    19:55

    Обновлен клиент «ВКонтакте» 2.2 для Android: Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    19:45

    My Bass 1.3 — виртуальная бас-гитара для Android с аппаратным ускорением: Перебирая по нарисованным струнам на экране мобильного устройства, можно получить звучание, схожее с настоящим инструментом

    19:45

    Mach Xtreme Technology включает в серию SSD MX-STARTER PREMIUM модели объемом 32, 64 и 128 ГБ: Накопители MX-STARTER PREMIUM оснащены интерфейсом SATA 3 Гбит/с

    19:401

    Вышла новая версия Nokia Drop 1.4: При помощи программы можно изменить обои, передать на телефон ссылку, фотографию, вид карты или определенное местоположение с maps.ovi.com

    19:39

    StreamToMe 3.6.7 для передачи мультимедийных данных на iPhone и iPad : StreamToMe поддерживает большое количество форматов, в том числе с HD-качеством 720p для iPad и iPhone 4.

    19:37

    Geekbench 2.2.7 для Android — тестирование производительности более 600 устройств: Geekbench 2 поддерживает многоядерные процессоры

    19:31

    Новая версия клиента Twitter 3.1.0 для Android : Начиная с третьей версии, в интерфейсе Twitter три раздела: Home, Connect и Discover.

    19:26

    В смартфоне Huawei Ascend D1 Q используется четырехъядерный процессор: Huawei может показать Ascend D1 Q на мероприятии Mobile World Congress 2012

    18:1511

    Synology обновила серверы NAS серии XS и анонсировала первую восьмидисковую модель DiskStation DS1812+: В сетевых накопителях Synology серии XS и DS1812+ применено пассивное охлаждение процессора

    17:502

    DreamMail v.4.6.9.2 - небольшой бесплатный почтовый клиент: Небольшой бесплатный, качественный почтовый клиент

    14:25

    VistaCodecs и Win7codecs - сборник популярных кодеков для различных ОС: Сборник популярных кодеков для различных ОС

    13:502

    Konvertor v.4.08 Build 1 - универсальный просмотрщик и конвертер мультимедиа файлов: Универсальный просмотрщик и конвертер мультимедиа файлов

    13:15

    UltraVNC v.1.0.9.6.2 - утилита для просмотра на локальном ПК содержимое экрана другого компьютера: Утилита для просмотра на локальном ПК содержимое экрана другого компьютера по локальной сети или через Интернет

    12:40

    WinRAR v.4.11 Final - новая версия популярного архиватора: Новая версия популярного архиватора

    12:05

    PassMark BurnInTest v.7.0 Build 1009 - программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях: Программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях

    11:30

    Тесты производительности однокристальной системы Qualcomm MSM8960 впечатляют: Snapdragon S4 (Krait) заметно превосходит своего предшественника

    11:0582

    MSN анализирует социальные сети: Портал MSN пополнился новым сетевым сервисом

    10:55

    Тепловые трубки охладителя Spire TME III рассчитаны на прямой контакт с CPU: Рекомендованная производителем цена TME III равна $64,95

    10:288

    Обновление Dr.Web для IBM Lotus Domino: Обновлен плагин Dr.Web для IBM Lotus Domino для Windows

    10:20

    Начались продажи ультрабуков Lenovo IdeaPad U300e: Цена ультрабука Lenovo IdeaPad U300e оказалась выше, чем ожидалось

    10:0020

    Выпущена версия 7.5.2 продуктов линейки Outpost Pro с повышенной стабильностью и безопасностью: По итогам 7 месяцев доработок с выпуском новой версии Outpost значительно повысился уровень антивирусной и проактивной защиты ПК

    09:45

    Paragon Camptune X для Mac OS X - простой и быстрый способ перераспределения свободного пространства между ОС: Больше не нужно перезагружать Mac для изменения пространства разделов

    09:10

    Основой мини-ПК Sapphire EDGE-HD3 стал гибридный процессор AMD (обновлено: добавлена цена): Даже при полной нагрузке мини-ПК Sapphire EDGE-HD3 потребляет менее 30 Вт

    09:0012

    Сorel выпускает WinZip для платформы iOS: Архиватор WinZip для операционной системы Apple iOS

    08:351

    В ICQ для J2ME появилась мобильная регистрация: Вышла новая версия приложения ICQ для J2ME v.2.0

    08:00

    Серверы HP на процессорах ARM будут доступны для тестирования в следующем квартале: Отличительными чертами новой серверной платформы должны стать малое энергопотребление и малые габариты

    08:0014

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