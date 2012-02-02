  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    2 февраля 2012

    PowerColor подтверждает намерение выпустить 3D-карту с жидкостным охлаждением LCS HD7970: О тактовых частотах компонентов карты PowerColor LCS HD7970 данных пока нет

    22:221

    Камера Nikon COOLPIX L810 работает от обычных элементов AA: Камера COOLPIX L810 выпускается в четырех расцветках: черной, бронзовой, красной и синей

    19:587

    Samsung Galaxy Nexus, возможно, переведут на новую аппаратную платформу: Новая версия смартфона, возможно, будет построена на платформе TI OMAP4470

    19:547

    Pentax анонсировала беззеркальную камеру K-01 и объектив smc PENTAX-DA 40mm F2.8 XS: Оформлением камеры занимался современный дизайнер Марк Ньюсон

    18:3421

    Четырехканальные модули памяти DDR3 KINGMAX Nano Gaming поддерживают частоту до 2200 МГц: В серии три варианта объема памяти — 4, 8 и 16 ГБ

    18:325

    Компания Nikon представила «суперзум» COOLPIX P510 с 42-кратным диапазоном изменения фокусного расстояния: Новинка пришла на смену модели Nikon COOLPIX P500

    17:1144

    Производительность SSD RunCore Pro-V MAX достигает 87000 IOPS: В тесте AS SSD Benchmark накопители показывают результат 770 баллов

    16:505

    Максимальный объем хранилищ с сетевым подключением LaCie 5big Office достигает 10 ТБ: Хранилища с сетевым подключением серии LaCie 5big Office имеют по пять отсеков для накопителей

    16:3712

    Камера Nikon COOLPIX P310 оснащена объективом с максимальной диафрагмой f/1,8: Габариты камеры Nikon COOLPIX P310 равны 103 x 58 x 32 мм

    15:407

    Фото дня: серийная модель системной платы MSI Z77A-GD65 на чипсете Intel Z77: Модель обрела более привлекательные радиаторы чипсета и подсистемы питания

    15:206

    Seagate начала поставки док-станции GoFlex Thunderbolt Adapter: Для передачи данных используется технология Thunderbolt

    15:007

    Процессорный кулер Titan Fenrir Siberia Edition отличается асимметричным расположением радиаторов: Один из радиаторов ориентирован вертикально, а другой – параллельно системной плате

    14:4013

    PNY готовит к выпуску SSD «корпоративного класса» Optima Pro: Основой устройств служат контроллеры SandForce SF-2582 и флэш-память типа NAND MLC

    14:254

    Zalman Z11: Дарт Вейдер среди корпусов: Модификация Z11 Plus оснащена двумя портами USB 3.0

    14:1513

    Компактная камера Nikon COOLPIX S9300 оснащена 18-кратным трансфокатором, COOLPIX S6300 — 10-кратным: В камерах Nikon COOLPIX S9300 и COOLPIX S6300 есть функция видеосъемки в формате 1080p

    14:00

    Skype для Windows Phone почти готова к бета-тестированию?: Сайт wp7lab.com сообщает о том, что сотрудники Microsoft уже начали получать сообщения о скорой доступности бета-версии приложения.

    13:55

    Wuala 2.2.1 для Android обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    13:38

    Winamp 1.2.10 для Android улучшает движок Free Music и SHOUTcast: Pro-версия поддерживает воспроизведение файлов FLAC и стандарт Replay Gain (для выравнивания громкости)

    13:37

    X-plore 2.47 — файловый менеджер для Android: В программе можно выполнять все основные операции с файлами

    13:33

    WatchDroid Pro 5.8 — защита Android-аппарата в случае кражи: Приложение, которое поможет защитить от кражи телефон, работающий под управлением Android

    13:31

    iLunascape 3.3.0 — браузер для iPhone, iPod touch и iPad: Программа отличается поддержкой вкладок, а также средствами для синхронизации данных, в том числе закладок.

    13:28

    Офисный пакет OfficeSuite 5.5.748 оптимизирован для Sony P Tablet: С его помощью можно работать с файлами Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а также просматривать PDF

    13:22

    fMobi 2.5 — клиент Facebook для Nokia: Приложение поддерживает просмотр ленты новостей, чат с другими пользователями, просмотр профилей

    13:16

    File Expert 4.1.0 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    13:12

    Instagram 2.0.7 позволяет обмениваться фотографиями на iPhone: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    13:08

    Fotolr Photo Studio 1.2.5 для обработки изображений на Android: Приложение для устройств с Android, при помощи которого можно красиво оформить фотографии.

    13:06

    Avago Technologies показала первые в отрасли 28-нанометровые преобразователи SerDes с пропускной способностью 25 Гбит/с: Местом демонстрации выбрано отраслевое мероприятие DesignCon

    13:022

    Убытки Elpida за год оцениваются в 1,6 млрд. долларов: Компания Elpida — последний японский производитель памяти типа DRAM

    12:39

    OSL2000 Boot Manager v.9.26 Platinum - функциональный диспетчер загрузки ОС: Функциональный диспетчер загрузки ОС

    11:30

    Еврокомиссия заподозрила Samsung в нарушении антимонопольного законодательства: Еврокомиссия может налагать на нарушителей штрафы в размере до 10% их мирового оборота

    11:2396

    Pdf995 v.11.11 - бесплатная утилита для создания PDF-документов: Бесплатная утилита для создания PDF-документов

    10:55

    Hard Disk Sentinel v.4.00 - утилита для мониторинга состояния жестких дисков ПК: Утилита для мониторинга состояния жестких дисков ПК

    10:20

    Anti-keylogger v.10.3.0 - новая версия утилиты защиты от шпионского ПО: Анти-шпионская утилита для операционных систем Windows

    09:45

    Адаптер Targus USB 3.0 SuperSpeed Dual Video превращает порт USB 3.0 в два цифровых видеовыхода: Цена устройства - $100

    09:243

    Kaspersky AVP Tool v.11.0.0.1245 02/02/2012 - антивирусная лечащая утилита от Лаборатории Касперского: Антивирусная лечащая утилита от Лаборатории Касперского

    09:10

    Arctic использует APU AMD Trinity в основе HTPC серии MC101: Устройства заключены в элегантные алюминиевые корпуса серебристого цвета

    09:0024

    JaBack v.9.13 - бесплатная программа для создания резервных копий важной информации: Бесплатная программа для создания резервных копий важной информации

    08:35

    LG вывела на европейский рынок внешние оптические приводы BP40NS20 и CP40NG10: LG BP40NS20 поддерживает запись оптических дисков Blu-ray

    08:312

    «Лаборатория Касперского» выпускает универсальный защитный продукт Kaspersky ONE: Новый антивирусный продукт от «Лаборатории Касперского»

    08:00

    В серию блоков питания Antec High Current Gamer M вошли модели мощностью 400, 520 и 620 Вт: На все модели серии High Current Gamer M распространяется действие пятилетней гарантии

    08:00

    Модули памяти ADATA Premier сочетают частоту 1600 МГц и объем до 8 ГБ: Некачественные микросхемы не пройдут!

    07:555

    За второй квартал Seagate удалось отгрузить в два раза больше жёстких дисков, чем WD: За последнее полугодие доход компании составил 6 млрд. долл.

    07:3014

    SGI Modular InfiniteStorage — интегрированная платформа серверов и систем хранения: Конструкция SGI Modular InfiniteStorage предусматривает горячую замену компонентов

    00:222

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018