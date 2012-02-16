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    16 февраля 2012

    Специалисты OmniVision создали сверхкомпактный датчик изображения толщиной 2,5 мм для мобильных устройств: В новом датчике с поддержкой формата 720p используется архитектура OmniBSI+

    21:463

    Sanko предлагает переходник из USB 3.0 в HDMI размерами 48 x 87 x 11 мм: Устройство USB3TOHD можно использовать совместно с переходником из HDMI в Single-Link DVI-I

    20:597

    Внешний накопитель Logitec LHD-EG оснащен термодатчиком и интерфейсами eSATA 6 Гбит/с и USB 3.0 : Logitec предлагает три варианта LHD-EG — объемом 1, 2 и 3 ТБ

    20:223

    Представлены тонкие клиенты HP t610 и HP t510 на процессорах AMD и VIA: Цены HP t510 и HP t610 стартуют с отметок $259 и $399 соответственно

    19:51

    Время реакции 27-дюймового монитора AOC e2752Vh равно 2 мс: Разрешение e2752Vh равно 1920 x 1080 пикселей

    19:358

    Apple просит разрешения подать в суд на Kodak: Банкротство не дает иммунитета против патентных исков

    18:0839

    Konica Minolta использует технологию MEMS в головке для печати дисплеев OLED: Размер капли, формируемой новой головкой, равен 1 пкл

    16:3914

    Тайваньские производители ждут выхода Google Android 5.0 в следующем квартале: Некоторые партнеры Google уже заняли консервативную позицию в отношении Android 5.0

    16:0627

    Европейские потребители не заинтересовались ультрабуками: Пока ультрабуки — не более, чем эксперимент

    15:5225

    Elpida приписывают возобновление переговоров о союзе с Toshiba: Toshiba согласилась на возобновление переговоров при одном условии

    15:35

    Intel откладывает массовые поставки процессоров Ivy Bridge: Сначала Intel собирается избавиться от запасов Sandy Bridge

    15:2132

    Windows Essentials Codec Pack v.4.0 - коллекция популярных и необходимых кодеков для Windows: Коллекция самых полезных и популярных аудио, видео-кодеков и фильтров для Windows

    13:502

    Ashampoo WinOptimizer v.9.1.0 - программа-настройщик операционных систем Windows: Программа-настройщик операционных систем Windows

    13:15

    PowerISO v.5.0 - мощная и удобная программа для работы с образами CD/DVD-дисков: Мощная и удобная программа для работы с образами CD/DVD-дисков

    12:40

    NXP выпускает первые в мире микроконтроллеры ARM Cortex-M0 с двумя напряжениями питания: Потребляемый ток микроконтроллеров серии LPC1100LV в режиме глубокого сна равен 1,6 мкА

    12:178

    Adobe Flash Player v.11.1.102.62 Final - популярный флэш-плеер от Adobe: Популярный флэш-плеер от Adobe

    12:05

    Proview обратилась к властям с просьбой запретить экспорт iPad из Китая: Компания Proview ищет за поддержки у таможни

    11:4640

    Avira AntiVir PE v.12.0.0.898 - бесплатный антивирус для защиты ПК от вирусов, червей, троянов и прочего вредоносного ПО: Бесплатный антивирус, предназначенный для защиты ПК от вирусов, червей, троянов и прочего вредоносного ПО

    11:303

    Планшет Cybernet CyberMed T10 на процессоре Intel Atom N2600 имеет антимикробное покрытие: Стоит медицинский планшет Cybernet CyberMed T10 $999

    10:558

    Belarc Advisor v.8.2.7.4 - бесплатная программа для сбора информации о компьютере: Бесплатная программа для сбора информации о компьютере

    10:55

    HWiNFO32 v.3.93 - бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК: Бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК

    10:20

    У Renesas готова первая однокорпусная платформа для смартфонов и планшетов стоимостью $150-300 с поддержкой LTE: Двухъядерный процессор MP5232 работает на частоте 1,5 ГГц

    10:141

    HIS оснащает 3D-карту Radeon HD 7750 тихим охладителем iCooler: Модель HIS 7750 iCooler 1GB относится к массовому сегменту

    10:007

    Бесплатный сканер Dr.Web Light для Mac OS X доступен для скачивания: Вышел бесплатный сканер Dr.Web Light для Mac OS X

    09:45

    SearchInform значительно обновила EndpointSniffer: Вышла новая версия EndpointSniffer

    09:10

    Суперкомпьютер SGI ICE 8400 на процессорах AMD Opteron 6200 установил рекорды производительности в тесте SPECMPIL2007: Цена на суперкомпьютер SGI ICE 8400 на процессорах AMD Opteron 6200 стартует с отметки $150000

    09:0034

    Решение ESET NOD32 File Security доступно для бета-тестирования: Открыто тестирование бета-версии нового решения для бизнеса ESET NOD32 File Security

    08:35

    GPU карты GIGABYTE Radeon HD 7770 разогнан до 1100 МГц: Все представленные карты имеют нестандартный дизайн

    08:257

    GIGABYTE готовит новый Android-смартфон с поддержкой двух SIM-карт - GSmart G1355: В изделии будет использоваться процессор частотой 800 МГц и 512 МБ оперативной памяти

    08:057

    Система Falcongaze SecureTower прошла сертификацию ФСТЭК: SecureTower получила сертификат ФСТЭК

    08:00

    За квартал прибыль NVIDIA сократилась в полтора раза: NVIDIA отчиталась за очередной квартал и год

    07:006

    Каталог HIS пополнила 3D-карта HIS 7770 Fan 1GB GHz Edition : Первая 3D-карта в мире, работающая на частоте 1 ГГц, добавлена в ассортимент HIS

    01:42

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