  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    6 февраля 2012

    Представлены твердотельные накопители Intel SSD 520 с интерфейсом SATA 6 Гбит/с: В серию Intel SSD 520 вошли модели объемом от 60 до 480 ГБ

    21:2418

    Системная плата MSI Z77A-GD55 рассчитана на процессоры Intel в исполнении LGA1155 : Плата Z77A-GD55 оснащена двумя портами SATA 6 Гбит/с

    21:054

    Rambus приобрела разработчика памяти, которая может заменить флэш-память: Память CMOx дешевле, быстрее и надежнее флэш-памяти типа NAND

    20:3814

    В Европе начались продажи корпусов Raidmax Seiran: Корпус с девятью отсеками для накопителей можно купить за 62 евро

    19:267

    Tamron анонсирует полнокадровый объектив SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD: Объектив Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD оснащен стабилизатором изображения

    17:165

    Механическая клавиатура Donya N-YKB-F2139L комплектуется сменными обрезиненными игровыми клавишами: К компьютеру устройство подключается с помощью интерфейса USB

    16:1716

    IDT представила первые в мире генераторы с двумя выходами и ФАПЧ, в которых применена технология pMEMS: В числе областей применения новинок названы промышленная и мобильная электроника

    15:28

    В модуле RICOH LENS A16 24-85mm F3.5-5.5 для камеры GXR используется датчик формата APS-C: Разрешение датчика модуля RICOH LENS A16 24-85mm F3.5-5.5 равно 16 Мп

    14:484

    Kingston собирается снизить цены на продукцию, в которой используется флэш-память: Переход на более тонкие нормы техпроцесса позволяет наращивать объемы выпуска

    14:144

    Fotosizer v.1.33 - бесплатная утилита для пакетной обработки графических изображений: Бесплатная утилита для пакетной обработки графических изображений

    13:50

    Driver Magician Lite v.3.9.2 - простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов: Простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов

    13:15

    VSO Media Player v.0.99.1.417 - бесплатный медиаплеер для просмотра видео и прослушивания аудио: Бесплатный медиаплеер для просмотра видео и прослушивания аудио

    12:40

    TSMC планирует в начале будущего года предложить заказчикам объемную компоновку чипов: TSMC уже сотрудничает с заказчиками, которые заинтересовались новой возможностью

    12:364

    Xfire v.1.146 - бесплатный пейджер для активных игроков: Бесплатный пейджер для активных игроков

    12:05

    Glary Utilities v.2.42 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Бесплатный сборник утилит для настройки линейки операционных систем Windows

    11:30

    Fujitsu STYLISTIC M350/CA2 — семидюймовый планшет с ОС Android для корпоративного сегмента : Заявленное время автономной работы Fujitsu STYLISTIC M350/CA2 равно 6,1 часа

    11:107

    Startup Delayer v.3.0 Build 321 - утилита для оптимизации загрузки модулей и программ в ОС Windows: Утилита для оптимизации загружаемых модулей и программ в ОС Windows

    10:55

    Foobar 2000 v.1.1.11 - качественный, бесплатный медиаплеер: Качественный, бесплатный медиаплеер

    10:201

    Waterfox v.10.0 - 64-битный вариант Firefox v.10.0: Бесплатный 64-битный вариант Firefox v.10.0

    09:45

    Screenshot Captor v.3.00.00 - бесплатная утилита для захвата снимков рабочего экрана: Бесплатная утилита для захвата снимков рабочего экрана

    09:10

    DVDFab HD Decrypter v.8.1.6.1 - бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков: Бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков

    08:352

    Неттоп Acer Revo RL70 комплектуется гибридным процессором AMD E-450: Вся система весит порядка килограмма

    08:0510

    Катки Москвы можно увидеть на карте в 2ГИС: 2ГИС Москвы выпустил бесплатное дополнение

    08:001

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018