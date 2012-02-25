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    25 февраля 2012

    Chrome для Android поддерживает Android Beam: Cписок поддерживаемых стран в этом релизе был расширен, и среди них даже есть Россия

    18:233

    GPS-Action 1.4 для Symbian — планировщик на основе GPS: Приложение, которое способно выполнять различные действия, в зависимости от местоположения пользователя

    18:092

    Продажи смартфона Samsung Galaxy S II перешагнули 20-миллионный рубеж: Чтобы достигнуть этого, компании потребовалось 10 месяцев

    16:4557

    Acer представит на MWC 2012 смартфон Liquid Glow под управлением Android 4.0: Аппарат получит одноядерный процессор частотой 1 ГГц и модуль NFC

    15:526

    В Сеть просочилось качественное изображение смартфона HTC One X: Аппарат будет построен на однокристальной системе

    14:3415

    Toshiba начала серийный выпуск чипов NAND плотностью 128 Гбит по нормам 19 нм: В 19-нанометровой флэш-памяти используется трехступенчатый алгоритм записи

    13:405

    AMD разрабатывает GPU для игровой консоли Sony следующего поколения: AMD может стать поставщиком GPU для игровых консолей всех основных производителей

    12:5752

    VIA использует в модуле COM Express VIA COMe-8X90 процессор VIA Nano X2 E: Двухъядерный x86-совместимый процессор и чипсет разместились на плате размерами 95 х 112 мм

    12:33

    Адаптер Ratoc REX-USB3HDMI «из USB 3.0 в HDMI» поддерживает разрешение 2048 x 1536 пикселей: Цена Ratoc REX-USB3HDMI примерно равна $130

    12:141

    Аналитики JPR подвели итог на рынке мобильных GPU: в тройку лидеров вошли Qualcomm, Apple и TI: NVIDIA пока не удалось добиться успеха

    11:1423

    Платы MSI на чипсетах Intel Z68 и H61 будут поддерживать 22-нанометровые процессоры Intel : Обновление BIOS уже доступно для трех из пятнадцати моделей системных плат

    10:481

    Стереоскопический смартфон LG Optimus 3D Max будет представлен на Mobile World Congress 2012: Оснащение LG Optimus 3D Max включает стереоскопическую камеру

    09:305

    Dell уже больше года экспериментирует с серверами на процессорах ARM: По мнению главы компании, программное обеспечение «еще не созрело»

    09:008

    Первая 3D-карта Radeon HD 7970 с жидкостным охлаждением представлена официально: Модель PowerColor LCS HD7970 разогнана в фабричных условиях

    08:301

    Представлена системная плата ASRock Fatal1ty X79 Professional: Системная плата ASRock Fatal1ty X79 Professional ориентирована на компьютерных энтузиастов.

    08:00

    Sony выпустила микросхему CXD3271GW, позволяющую добавлять в мобильные устройства поддержку TransferJet : Микросхема Sony CXD3271GW обеспечивает обмен данными со скоростью 350 Мбит/с

    07:308

    Объем хранилищ данных OWC Mercury Elite Pro достигает 8 ТБ: В хранилищах используются накопители типоразмера 3,5 дюйма объемом 4 ТБ

    07:001

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