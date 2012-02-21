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    21 февраля 2012

    Nikon обещает продолжать выпуск камеры D700, пока на нее будет спрос: Нишу между D7000 и D800 в перспективе придется закрыть новой моделью

    23:482

    Компания ADATA представила модули серверной памяти DDR3 и DDR3L, работающие на частотах до 1600 МГц: Повышение энергетической эффективности помогает снизить требования к системам питания и охлаждения

    22:29

    В Intel верят, что массовые продажи устройств на платформе Medfield стартуют в начале лета: Intel провела закрытую презентацию, посвященную платформе Medfield и смартфону на ней

    21:5533

    В твердотельных накопителях Intel SSD 313 используется 25-нанометровая флэш-память типа SLC NAND: Устройства с интерфейсом SATA 3 Гбит/с будут доступны в двух вариантах объема

    20:4512

    Основой 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 670 Ti станет GPU GK104: Ожидается, что GeForce GTX 670 Ti превзойдет по производительности GeForce GTX 580 и Radeon HD 7950

    20:3015

    Samsung официально представила смартфоны Galaxy Ace 2 и Mini 2: Обе новинки управляются ОС Android 2.3 Gingerbread

    20:0323

    Представлена встраиваемая платформа мобильной связи Qualcomm Gobi пятого поколения : Платформа Qualcomm Gobi первой в отрасли поддерживает несколько диапазонов LTE

    17:542

    LG анонсировала три Android-смартфона серии Optimus L: Подробные характеристики новинок будут объявлены на выставке MWC 2012

    17:367

    Австралийские и финские ученые создали транзистор из одного атома: Одноатомные транзисторы могут стать «строительными кирпичиками» микросхем будущего

    16:5611

    Thermaltake выпускает универсальные адаптеры питания Toughpower мощностью 90 и 120 Вт, предназначенные для ноутбуков: Адаптеры комплектуются девятью сменными переходниками

    16:185

    GammaTech показывает на выставке HIMSS12 защищенный ноутбук Durabook U12C и планшет для медиков T10L2 : Выставка HIMSS12 в эти дни проходит в Лас-Вегасе

    15:501

    3D-карта Yeston R6870 Game Master рассчитана на разгон: На китайском рынке Yeston R6870 Game Master стоит примерно $190

    15:208

    Поставки кэширующих контроллеров HighPoint RocketCache 3240X8 начнутся в феврале-марте: В конфигурацию RocketCache 3240X8 входит четыре независимых порта SATA 6 Гбит/с

    14:592

    Начат прием заказов на разогнанную 3D-карту PowerColor Radeon HD 7970 с водоблоком: Цена PowerColor Radeon HD 7970 LCS примерно равна $770

    13:237

    Представлены масштабируемые сетевые хранилища Iomega StorCenter PX Server Class Series : В основе Iomega StorCenter PX Server Class Series лежит усовершенствованная технология систем хранения EMC

    12:37

    Новые модульные блоки питания COUGAR GX V2 80Plus Gold предназначены для игровых ПК: В серию COUGAR GX V2 вошли модели мощностью 600, 700, 800, 900 и 1050 Вт

    11:371

    Смартфон LG Optimus LTE Tag поддерживает технологию NFC: Основой аппарата является двухъядерный процессор

    11:183

    Нетбук Lenovo ThinkPad X120e, отметивший в январе год конвейерной жизни, снят с производства: Устаревшую модель призвана заменить новая — ThinkPad X130e

    10:206

    Гамму планшетов ASUS Eee Pad Transformer пополнит модель TF300T: Как и TF201, TF301T построен на платформе NVIDIA Tegra 3

    09:441

    Плата расширения ASRock Game Blaster сочетает звуковой и сетевой интерфейсы: Gigabit Ethernet и S/PDIF в одной упряжке

    08:257

    TriQuint TRITIUM Duo — самые маленькие в мире радиочастотные усилители мощности для смартфонов 3G и 4G, работающие в двух диапазонах частот: Один модуль TRITIUM Duo заменяет до 12 отдельных компонентов

    08:001

    Компания ORIGIN PC первой в мире оснащает ноутбук стереоскопическим экраном и двумя 3D-картами в конфигурации SLI : Без подзарядки батареи EON17-X3D может продержаться до 60 минут

    07:008

    Серию KINGMAX Nano Gaming RAM пополнили модули памяти DDR3 объемом 8 ГБ: Модули DDR3-1333 и DDR3-1600 доступны по одному и в наборах

    00:019

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