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    26 февраля 2012

    Материнские платы Intel DZ77GA и DZ77RE: подробности: В распоряжении обеих окажутся два слота PCI Express 3.0 x16

    23:523

    Планшеты HiPad A10 и M10 работают под управлением Android 4.0: Частота процессора первой модели - 1,5 ГГц, второй - 1,3 ГГц

    22:519

    Dell выводит смартфон Streak Pro GS01 на рынок Японии: Аппарат оснащен двухъядерным CPU частотой 1,5 ГГц

    20:342

    HTC One S: «живые» фото до начала официальной премьеры: Аппарат окажется тоньше модели Sensation

    14:349

    Процессор TI OMAP 5 с двумя ядрами Cortex-A15 (800 МГц) не оставляет шансов сопернику с четырьмя ядрами Cortex-A9 (1,3 ГГц) в тесте EEMBC BrowsingBench : Увидеть TI OMAP 5 в действии можно будет на выставке Mobile World Congress

    14:1822

    Миниатюрный модуль WIZnet WIZ820io позволяет добавить интерфейс Ethernet в малогабаритное устройство: Использование WIZ820io упрощает жизнь разработчиков оборудования

    13:285

    Меньше чем за сутки до премьеры в Сети появились новые изображения и полные спецификации флагманского смартфона HTC One X: Изделие построено на платформе NVIDIA 4-PLUS-1 и поддерживает технологию связи ближнего радиуса действия NFC

    13:156

    Потребляемая мощность первых 3D-карт NVIDIA Kepler не превысит 300 Вт: Основой 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 670 Ti станет GPU GK104

    13:00115

    Представлен смартфон Samsung Galaxy Beam со встроенным проектором: Основой смартфона Samsung Galaxy Beam со встроенным проектором стал двухъядерный процессор

    12:1037

    OEM-производители готовят к выпуску карты расширения на новом контроллере USB 3.0 Renesas μPD720202: Основой для этих карт стал референсный образец USB3.0R-P2-PCIe

    11:547

    HP выпустит планшет с ОС Windows 8 до конца года: Глава компании надеется вернуть компанию к ее истокам

    11:403

    Всего за три месяца Nokia стала крупнейшим мировым поставщиком смартфонов на платформе Microsoft: Nokia обеспечивает треть общемирового объема поставок смартфонов с ОС Microsoft

    09:3037

    ADATA оснастила SSD серий XPG SX900 и Premier Pro SP900 контроллерами SandForce второго поколения: Максимальная производительность SSD, декларируемая производителем, 85 000 IOPS

    09:068

    DisplaySearch: по итогам года Apple сохранила за собой лидерство на рынке мобильных компьютеров: Доля Apple в заключительном квартале 2011 года достигла 26,6%

    09:0017

    ViewSonic подготовила три новых смартфона под управлением Android 4.0, все – с поддержкой двух SIM-карт: ViewSonic явно ассоциирует ViewPhone 4s с iPhone 4S

    08:454

    Процессор Intel Core i7-3820 показал хороший разгонный потенциал, покорив частоту 5665,99 МГц: «Ограниченно разблокированный» процессор Intel Core i7-3820 вполне подходит для экспериментов с разгоном

    08:30

    NEC показала смартфоны, которые будут представлены на Mobile World Congress, включая модель с двумя экранами: NEC представит на Mobile World Congress 2012 три модели с поддержкой LTE

    08:00

    Cypress и NVIDIA сделают сенсорные экраны мобильных устройств тоньше и отзывчивее: Архитектура NVIDIA DirectTouch улучшает отклик на действия пользователя

    07:30

    ZTE привезет на Mobile World Congress 2012 восемь новых смартфонов, включая модель на четырехъядерном процессоре: Список новинок ZTE включает модели с ОС Windows Phone и Android

    07:001

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