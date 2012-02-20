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    20 февраля 2012

    Фото дня: плата Apple iPad 3 с процессором A5X: Ожидается, что планшет Apple iPad 3 будет представлен 7 марта

    22:07110

    Сотовый оператор Orange собирается приступить к продажам в Великобритании смартфона на платформе Intel: В конфигурацию мобильного устройства войдет CPU частотой 1,6 ГГц

    21:196

    ECS готовит сюрприз для CeBIT 2012 : ECS обещает показать «прорыв между поколениями»

    21:084

    В течение года Fujitsu выпустит несколько планшетов и один «слимбук»: Планшет под управлением Windows 8 ожидается только к концу года

    21:061

    ONDA выпустила недорогую системную плату типоразмера microATX на чипсете Intel Z77: На плате есть два слота PCI, один слот PCI-Express 3.0 x16 и один PCIe 2.0 x1

    20:538

    В Сети появились спецификации и изображение смартфона Motorola ATRIX 3 на платформе NVIDIA Tegra 3: Аппарат управляется ОС Android 4.0 Ice Cream Sandwich

    20:4911

    Системные платы Intel DQ77MK, DQ77KB и DB75EN предназначены для офисных ПК: Основой плат для процессоров в исполнении LGA1155 стали чипсеты Intel Q77 и B75

    19:061

    Начались продажи звукового интерфейса MOTU MicroBook II: Миниатюрный интерфейс студийного уровня стоит $250

    15:329

    Мнение ученых: у SSD нет будущего: Увеличение объемов и снижение стоимости оборачивается ухудшением технических характеристик

    14:47101

    В мобильных «Рамблер-Картах» появилась навигация: Маршруты прокладываются и актуализируются, исходя из текущей ситуации на дорогах, плюс алгоритм анализирует ситуацию в предыдущие дни.

    14:22

    Поставки 10-дюймового планшета Amazon Kindle Fire начнутся во втором квартале: Сборкой 10-дюймовых планшетов Amazon Kindle Fire займется Foxconn

    14:102

    Parted Magic 2012-02-19 - бесплатный сборник программ, предназначенных для управления и настройки работы жестких дисков ПК: Бесплатный сборник программ, предназначенных для управления и настройки работы жестких дисков ПК

    13:50

    Подтверждены и уточнены спецификации GPU AMD Radeon HD 7800 (Pitcairn): Выход 3D-карт серии AMD HD Radeon 7800 ожидается в марте

    13:4817

    Обновлено приложение Яндекс.Такси для iOS и Android: Главная особенность сервиса – отправка заказа напрямую водителям, которые находятся поблизости, минуя диспетчера.

    13:38

    Skype 2.7 для Android улучшает поддержку Samsung Epic 4G Touch: Также обновлен интерфейс звонков и улучшено качество их совершения.

    13:351

    Active@ UNDELETE v.7.5 - программа для восстановления удаленных данных и информации: Программа для восстановления данных и информации

    13:15

    Windows 7 Codec Pack v.4.0.0 - сборник кодеков для Windows 7 для просмотра различных видео-файлов: Сборник кодеков для Windows 7 для просмотра различных видео-файлов

    12:40

    E Ink получила заказы на цветные экраны для электронных книг Amazon: Выход Kindle с шестидюймовым цветным экраном ожидается весной

    12:2916

    CPUMon v.1.70 - небольшая и простая утилита мониторинга загруженности процессора: Небольшая и простая утилита мониторинга загруженности процессора

    12:05

    AceMoney v.4.20.1 - органайзер для управления расходами личных денежных средств: Органайзер для управления расходами личных денежных средств

    11:30

    Samsung дает отставку LCD и вплотную берется за OLED: Дочернее предприятие Samsung Display начнет работу в День смеха

    11:2838

    ZTE представит на Mobile World Congress два смартфона с поддержкой LTE: Смартфоны ZTE с поддержкой LTE будут работать под управлением Android 4.0

    10:574

    AusLogics BoostSpeed v.5.2.1.0 - утилита для настройки ОС Windows: Утилита для настройки ОС Windows

    10:55

    Miranda IM v.0.9.44 — достаточно популярный и удобный интернет-пейджер: Достаточно популярный и удобный интернет-пейджер

    10:20

    По подсчетам Digitimes Research, в текущем квартале поставки планшетов сократятся на 30%: Основным сборщиком планшетов является компания Foxconn Electronics

    10:157

    Maxthon v.3.3.4.4000 - веб-браузер для ОС Windows: Веб-браузер для ОС Windows

    09:45

    Quality Assurance Day: первая премьера Visual Studio 11 для тестировщиков : 30 марта в Москве пройдет третья ежегодная конференция Quality Assurance Day

    09:101

    Спам в 2011 году: в почтовых ящиках стало меньше мусора, но больше вирусов: Спам в 2011 году: в почтовых ящиках стало меньше мусора, но больше вирусов

    08:35

    «Лаборатория Касперского»: Россия - №1 в мире по опасности веб-серфинга: Рейтинг года: Россия - №1 в мире по опасности веб-серфинга

    08:00

    Внешние накопители I-O Data HDPC-UT с интерфейсом USB 3.0 будут предложены в трех цветовых вариантах: Цена HDPC-UT объемом 500 ГБ равна $146, 1 ТБ — $199

    08:002

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