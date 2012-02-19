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    19 февраля 2012

    Не все процессоры Intel Ivy Bridge будут поддерживать PCI Express 3.0 : Настольные процессоры Intel Core i3 на новой архитектуре будут лишены PCI Express 3.0

    20:5619

    Владельцы iPhone 4 смогут получить компенсацию за дефектную антенну: В компании Apple отрицали серьезность проблемы, но суд решил иначе

    20:1522

    Весной семейство беззеркальных камер Samsung NX может пополниться моделями NX20, NX210 и NX1000: Камера Samsung NX20 выйдет первой и будет иметь разрешение 20 Мп

    19:179

    Каталог ASRock пополнили платы IMB-140, IMB-141 и IMB-142 типоразмера Mini-ITX с процессорами Intel Atom D2700: Платы ASRock IMB-140, IMB-141 и IMB-142 предназначены для промышленных ПК

    16:242

    RAIDON анонсирует серию гибридных накопителей HyBrid Drive Runner : В серию RAIDON Runner вошли модели R2420-B3, R2420-B3H, iH2420-S2 и iH1010-S2

    15:224

    J&W готовит к выпуску набор для сборки мини-ПК на платформе Cedar Trail: В конфигурацию 2012 MINIX можно включить процессор Atom D2550 или D2700

    15:016

    Планшет Acer Iconia Tab A510 «засветился» на сайте FCC: Устройство на платформе NVIDIA Tegra 3 будут комплектоваться ОС Android 4.0

    14:537

    Объявлена цена объектива Sigma 30mm f/2.8 EX DN для беззеркальных камер: Начат прием предварительных заказов на объектив Sigma 30mm f/2.8 EX DN

    14:384

    Разрешение 27-дюймового монитора Acer S271HL равно 1920 х 1080 пикселей: В продаже появление Acer S271HL ожидается в апреле по цене $360

    13:3912

    Пятидюймовый смартфон LG Optimus Vu представлен официально: Двухъядерный процессор смартфона LG Optimus Vu работает на частоте 1,5 ГГц

    12:5431

    BioWare и Razer представили продукцию в стиле игры Mass Effect 3: Все готово к выходу игры Mass Effect 3

    12:005

    Продажи объектива AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G начались с опережением срока, спекулянты спешат снять сливки: До AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G в каталоге Nikon не было недорогого моторизованного «портретника»

    01:057

    Antec предлагает недорогие блоки питания с сертификацией 80 PLUS Platinum: Цены стартуют с отметки $110

    00:0216

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