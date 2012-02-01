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    1 февраля 2012

    Иммерсионный сканер Nikon NSR-S621D способен обработать за час 200 пластин с точностью совмещения слоев не хуже 2 нм: Японский производитель начал поставки иммерсионного сканера Nikon NSR-S621D на платформе Streamlign Platform

    21:5828

    Enermax DreamBass AP001: «тёплый ламповый» звуковой кодек для ноутбука: В основе устройства лежит двухканальный звуковой кодек VIA VT1620A

    20:0527

    Игровая мышь Genius DeathTaker разработана для любителей жанров MMO и RTS: Модель открывает собой линейку GX Gaming Series

    19:3212

    Серию мониторов NEC AccuSync пополнила 24-дюймовая модель AS241W: Основой новинки служит панель типа TN со светодиодной подсветкой

    19:004

    Panasonic назвала Lumix DMC-TZ30 «самой тонкой в мире цифровой фотокамерой с 20-кратным зум-объективом»: Новинка оснащается модулем GPS и позволяет записывать видео Full HD

    15:5914

    Xilence выпустила стыковочную станцию для двух HDD или SSD типоразмера 2,5 дюйма: Изделие устанавливается в отсек корпуса типоразмера 5,25 дюйма

    13:196

    Apache HTTP Server v.2.2.22 - популярный веб-сервер: Популярный веб-сервер

    12:40

    jedit v.4.5.0 - мультиплатформенный, качественный текстовый редактор: Мультиплатформенный, качественный текстовый редактор

    12:05

    Firefox v.10.0 - обновленная версия популярного веб-браузера: Популярный веб-браузер Firefox

    11:305

    AVG Free Edition 2012.1913a4770 - бесплатное антивирусное решение для защиты Windows: Бесплатный антивирус для защиты компьютеров под управлением Windows

    10:551

    CoreTemp v.1.0 RC3 – небольшая бесплатная утилита для мониторинга температур процессоров Intel и AMD: Небольшая бесплатная утилита для мониторинга температур процессоров Intel и AMD

    10:20

    Корпус BitFenix Prodigy предназначается для любителей LAN-party: Модель имеет две удобные ручки для транспортировки с покрытием SofTouch

    10:0015

    Запущена программа технического тестирования Office 15: Начато предварительное техническое тестирование Office 15

    09:451

    Первые подробности в фотографиях о корпусе BitFenix Ghost : Новинка выделяется рядом особенностей, заслуживающих отдельного внимания

    09:301

    Графический редактор Serif PhotoPlus X5 стал доступен на семи европейских языках, в том числе, и на русском: Доступна русская версия графического редактора Serif PhotoPlus X5

    09:10

    Из HP уходит главный разработчик webOS: Уходу главного архитектора webOS предшествовал уход бывшего главы Palm

    09:005

    Корпоративные решения ESET NOD32 прошли сертификацию Citrix Ready: ESET NOD32 совместим с Citrix

    08:35

    Компактный корпус Foxconn RS-506L вмещает системную плату Mini-ITX и два 3,5-дюймовых HDD: Новинка комплектуется БП мощностью до 300 Вт

    08:304

    Jetway комплектует материнские платы NF9C-2600 и NF9D-2700 процессорами Intel Cedar Trail: NF9C-2600 комплектуется процессорами Intel Atom N2600 и N2800, NF9D-2700 — только Intel Atom D2700

    08:05

    Stylemix Group выпустила "Детская Мозаика HD" для iPad: Новое приложение поможет малышу в увлекательной форме развить наглядно-образное мышление, воображение, зрительное восприятие и мелкую моторику рук

    08:00

    Ассортимент Printronix пополнили первые в мире линейно-матричные принтеры с поддержкой PostScript и PDF: В принтерах Printronix используется технология OpenPrint

    08:0010

    Центр студийного управления и связи Behringer Xenyx Control1USB оснащен четырьмя входами и звуковым интерфейсом USB: Конфигурация Xenyx Control1USB также включает винил-корректор и усилители для наушников

    07:006

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