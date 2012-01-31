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    31 января 2012

    Специалисты SeaMicro включили в конфигурацию сервера SM10000-XE 64 процессора Intel Xeon E3-1260L: По данным производителя, SeaMicro SM10000-XE — самый энергетически эффективный сервер в отрасли на процессорах Intel Xeon

    22:55

    SAPPHIRE представила две модели Radeon HD 7950: с одним и с двумя вентиляторами: Высокопроизводительная модель SAPPHIRE HD 7950 OC Edition разогнана в заводских условиях

    21:35

    В серию видеокарт MSI R7950 Twin Frozr 3GD5 на GPU AMD Radeon HD 7950 вошли две модели, одна — с заводским разгоном: Частота GPU разогнанной модели — 880 МГц

    20:515

    Стали известны планы AMD по выпуску 3D-карт Radeon HD 7700 и 7800: В текущем квартале AMD может серьезно обновить ассортимент 3D-карт

    20:425

    LG готовит бюджетный телефон A290 с поддержкой трех SIM-карт: Цена новинки составит $100

    19:5622

    Shuttle XPC Barebone SZ68R5: основа для мини-ПК на чипсете Intel Z68 Express : Рекомендованная розничная цена Shuttle XPC Barebone SZ68R5 равна 301 евро

    18:365

    Ноутбуки ASUS ROG G55 и G75 следующего поколения обзаведутся процессорами Intel Ivy Bridge: Кроме того, флагманские модели будут комплектоваться GPU NVIDIA GeForce GTX 670M

    17:558

    XFX представила четыре версии видеокарты Radeon HD 7950: Каждая из моделей оснащена кулером с испарительной камерой Hydrocell в основании

    16:501

    3D-карта Gigabyte Radeon HD 7950 WindForce 3 оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами: Карта GV-R795WF3-3GD стоит $490

    16:245

    ASUS выпускает три модели Radeon HD 7950, две из которых занимают в корпусе ПК по три слота : Цены новинок лежат в диапазоне 450-490 долларов

    15:40

    Компактная камера Panasonic LUMIX FT20 также защищена от экстремальных условий: Модель поддерживает запись видео высокой чёткости в формате 720p/30

    15:35

    Защищённая камера Panasonic LUMIX FT4 не боится воды, ударов, пыли и мороза: Новинка может похвастать наличием GPS-модуля, компаса, альтиметра и барометра

    15:009

    3D-карта AMD Radeon HD 7950 представлена официально: Дебютировала вторая модель серии AMD Radeon HD 7900

    10:3035

    FreeFileSync v.5.0 - быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах: Быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах

    09:10

    Sony анонсировала компактные камеры Cyber-shot DSC-TX200V, DSC-WX70 и DSC-WX50 : В компактных камерах Sony Cyber-shot DSC-TX200V, DSC-WX70 и DSC-WX50 используются датчики изображения Exmor R

    09:0019

    WinPatrol v.24.0.2012.1 - небольшая программа для обеспечения безопасности вашего компьютера: Программа для обеспечения безопасности вашего компьютера

    08:35

    Fujitsu приступила к розничной продаже SSD, выпущенных под собственным брендом: Потребителям предлагаются две модели объемом 120 и 240 ГБ, обе — на базе контроллера SandForce SF-2281

    08:261

    Media Player Classic – Home Cinema v.1.6.0 - простой и удобный медиаплеер: Отличный, удобный и бесплатный медиаплеер

    08:001

    Настраиваемые тактовые генераторы Silicon Laboratories Si512xx имеют минимальное энергопотребление и размеры: Генераторы серии Si512xx предназначены для портативных и встраиваемых систем

    08:005

    Наушники Ultrasone Signature Pro уже можно купить за $1300: Если вы спрашиваете о цене, значит они не для вас

    02:2244

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