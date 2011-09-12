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    12 сентября 2011

    Sharp тоже представляет стереоскопический коммуникатор, оснащает его процессором частотой 1,4 ГГц: Характеристики новинки на уровне с другими ожидаемыми флагманами

    18:2510

    GPU процессоров Ivy Bridge окажутся производительнее предшественников на 10-60%: Кроме того, некоторые GPU получат усовершенствованную технологию Quick Sync

    17:0934

    Broadcom покупает NetLogic Microsystems за 3,7 млрд. долларов: Завершение операции ожидается в первой половине 2012 года

    16:25

    SmartSync Pro v.3.4 - программа для создания резервных копий информации с возможностью последующей синхронизации данных: Программа для создания резервных копий информации с возможностью последующей синхронизации данных

    16:10

    Dexpot v.1.5.13 - бесплатная программа для создания виртуальных десктопов: Бесплатная программа для создания виртуальных десктопов

    15:35

    PDFCreator v.1.2.3 - программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows: Программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows

    15:00

    BIOSTAR начинает продажи системных плат TA75M с процессорным гнездом AMD FM1: Хорошо оснащенная плата стоит $99

    14:34

    IDEAL Administration v.12.0 - программа для облегчения процесса администрирования сетей: Программа для облегчения процесса администрирования сетей

    14:25

    FontViewOK v.2.27 - крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов: Крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов

    13:50

    Philips относит наушники Fidelio L1 к категории high-end: По предварительным данным, наушники Philips Fidelio L1 оценены в 250 евро

    13:2310

    Free Video Dub v.1.8.12 - бесплатная программа для редактирования видео: Бесплатная программа для редактирования видео

    13:15

    TweakNow RegCleaner v.6.4.0 - утилита для очистки реестра ОС Windows: Утилита для очистки реестра ОС Windows

    12:05

    Free Audio Converter v.2.3.815 - бесплатный конвертер медиа-файлов: Бесплатный конвертер медиа-файлов

    11:30

    Обновление социального интернет-радио Soundtracker Radio для Nokia: Soundtracker предоставляет доступ к 10 млн композиций

    11:17

    Windows 7 Manager v.2.1.9 - настройщик операционных систем Windows Seven: Настройщик операционных систем Windows Seven

    10:55

    Photo 3D 1.0.2 для Android делает фотографии объемными : Приложение дает возможность просматривать фотографии с эффектом «глубины»

    10:212

    Антивирусная лечащая утилита от Kaspersky Lab - Kaspersky AVP Tool v.11.0.0.1245 12/09/2011: Антивирусная лечащая утилита от Лаборатории Касперского

    10:201

    Начат прием предварительных заказов на процессоры AMD FX, известны цены: Цены первых трех моделей серии AMD FX дают приблизительное представление о ценах, рекомендованных производителем

    09:5974

    Ricoh eQill – бизнес-планшет с экраном E Ink: Диагональ экрана устройства составляет 9,7 дюйма, разрешение - 1280 х 825 пикселей

    09:587

    Антивирусная портативная лечащая утилита от Dr.Web - Dr.Web CureIt! 12/09/2011: Антивирусная лечащая утилита от Dr.Web

    09:45

    В энергосберегающем режиме монитор Green House GH-JAH243SHLB потребляет 18 Вт: Монитор Green House GH-JAH243SHLB оснащен парой громкоговорителей мощностью по 2 Вт

    09:385

    20 сентября HTC представит новые смартфоны: В числе претендентов на анонс - Android-смартфоны Bliss, Ruby, Vigor и Holiday

    09:201

    Планшет NEC LaVie Touch получил экран типа IPS и ОС Windows 7: Планшет NEC LaVie Touch основан на платформе Intel Oak Trail

    09:158

    iPhone Explorer 2.1.2.4 упрощает работу с файлами на iPhone: Программа отображает файлы и каталоги, дает возможность их удалять, создавать и переименовывать

    09:13

    Развитие киберугроз в августе 2011 года: корпоративные сети под давлением хакеров: «Лаборатория Касперского» проанализировала развитие киберугроз в августе 2011 года

    09:10

    Teamviewer для Android 6.0.203 поддерживает App2SD : При помощи программы-клиента можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    08:50

    Половина пользователей ПК в мире регулярно приобретают нелицензионное ПО: Исследование пользователей ПК из 32 стран обращает внимание на необходимость образовательных программ и правоприменения.

    08:35

    Tube Downloader 1.3.2 создает видеоколлекцию на iPhone и iPad: Приложение для загрузки видеороликов из Интернета

    08:24

    Nokia Sleeping Screen 0.55 — обновленный вид экрана в спящем режиме: Программа дает возможность постоянно видеть на дисплее время и дату, поддерживает разные варианты визуального оповещения о пропущенных звонках

    08:05

    Профессиональные видеокарты AMD FirePro сертифицированы для применения с новым OpenCL-совместимым приложением 3D-моделирования: SIMULIA использует открытые стандарты для повышения производительности программного обеспечения FEA Abaqus на разных платформах с помощью GPU

    08:00

    Ослабление спроса и падение цен не оставляют выбора производителям жидкокристаллических панелей: Производители жидкокристаллических панелей хотят существенно сократить выпуск продукции

    07:0013

    Дизайнер придал смартфону форму, удобную для ношения в кармане: Изогнутый корпус лучше прилегает к телу

    01:1915

    Haier показала на IFA 22-дюймовый прозрачный дисплей: Использование новинки в готовых устройствах начнется не раньше середины 2012 года

    00:2531

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