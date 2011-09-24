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    24 сентября 2011

    Message Mirror 5.2 — мониторинг сообщений на Symbian : С помощью данного приложения можно экспортировать все сообщения и данные о звонках в единый файл

    23:59

    Dictionary - Merriam-Webster 1.1 для Android — один из самых популярных словарей: Главная особенность приложения — поддержка голосового поиска

    23:57

    Magic Piano 2.0.6 — iPad как пианино: Бесплатная программа, создающая виртуальное пианино на iPhone и iPad

    23:552

    IM+ 1.6 для Windows Phone поддерживает отправку фотографий: Клиент, при помощи которого можно общаться в чатах Yahoo!, GTalk, AIM, MySpace, Jabber, ICQ, Facebook и Skype

    23:52

    Wuala 1.23 для iOS обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    23:49

    Boldbeast Nokia Call Recorder 3.0 позволяет записать телефонный разговор без звукового сигнала: Аудиозапись может быть сохранена в формате AMR или WAV.

    23:43

    Новая версия НАВИТЕЛ КАРТЫ 1.4.11 для Java-телефонов: С помощью приложения можно отслеживать данные о пробках на дорогах и прокладывать автомобильные маршруты

    23:41

    AntiVirus Free 2.9 — защита данных для устройств с Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    23:35

    Adobe CreatePDF 1.02 — создание PDF на iPhone : C ее помощью владельцы iPhone, iPod touch и iPad могут создавать документы в популярном формате «с нуля», а также конвертировать из файлов других форматов

    23:33

    WiMoSpeed 1.09 — разгон смартфонов на Windows Mobile: Бесплатная программа для увеличения тактовой частоты процессора смартфонов

    23:26

    Android-смартфон LG Optimus EX: новое фото и подробные спецификации: Объем встроенной флэш-памяти изделия составляет 8 ГБ

    23:2010

    В линейку рабочих станций Fujitsu CELSIUS, «оптимизированных для ПО Autodesk», вошли ноутбуки H910 и H710 : Мобильные рабочие станции Fujitsu CELSIUS H910 и H710 построены на чипсете Intel QM67

    21:547

    Системные платы Foxconn A55A и A55M рассчитаны на процессоры AMD в исполнении FM1: Основой плат Foxconn A55A и A55M стал набор системной логики AMD A55 (Hudson D2)

    21:0721

    Процессоры Intel MIC станут частью суперкомпьютера Stampede: Ожидаемая производительность Stampede — 10 петафлопс

    20:144

    NVIDIA говорит о производительности пятиядерного процессора NVIDIA Kal-El для коммуникаторов и планшетов: Двукратное превосходство - не предел!

    18:5028

    SMS Forwarder Pro 3.0: «умная» пересылка сообщений на телефонах с Symbian: Приложение, предназначенное для получения входящих сообщений SMS/MMS и отправки их на другие телефонные номера в виде нового сообщения

    16:28

    Oxygen Forensic SQLite Viewer раскрывает удаленные личные данные из устройств Apple и Android : Новый инструмент позволяет эксперту-криминалисту просматривать содержимое баз данных SQLite стандартных и установленных приложений, содержащих сообщения, заметки, журнал звонков, логины, пароли и многое другое, а также восстанавливать удаленные данные из

    16:25

    Google+ 1.0.7 для Android с поддержкой видеовстреч: Кроме этого, появилась возможность смены фотографии профиля, отправки фотографий в чате

    16:21

    Swype 2.0 Beta для Symbian — ускоренный набор текста: С ее помощью можно набирать на экране мобильного гораздо быстрее, чем обычными способами — до 40 слов в минуту.

    16:181

    В серию EVGA GeForce GTX 580 Classified вошли 3D-карты с воздушным и водяным охлаждением : Частоты у всех четырех моделей серии EVGA GeForce GTX 580 Classified — одинаковые

    12:375

    Super Talent наделяет «флэшку» USB 3.0 DataGuardian функцией парольной защиты: Предусмотрен выпуск трех модификаций накопителя USB 3.0 DataGuardian

    11:004

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