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    10 сентября 2011

    Sony создает систему архивирования видео на массивах оптических дисков: Сроком выхода разработки на рынок назван будущий год

    23:1528

    Tursion TS-102: пикопроектор или мини-компьютер?: Устройство оснащается 8 ГБ встроенной флэш-памяти и работает под управлением ОС Android 2.1

    22:464

    Рынок HDD во втором квартале: WD — лидер по объему поставок, Seagate — по доходу: За три месяца поставки увеличились на 4% и достигли 167 млн. штук

    22:449

    Специалисты Fujitsu создали самый быстрый в мире ЦАП для оптических линий связи, изготавливаемый по технологии КМОП: Однокристальный прибор, изготовленный по технологии КМОП, работает со скоростью 2 Тбит/с

    21:041

    Intel заинтересовалась возможностью купить патенты InterDigital: Соперниками Intel на торгах могут быть Samsung Electronics, Ericsson AB, HTC, Microsoft и Apple

    20:17

    Новинка Kanex трансформирует выход micro-USB в HDMI: Переходник рассчитан на MHL-совместимые устройства

    19:3310

    Процессор ViXS Systems XCode 4210 предназначен для абонентских приставок : Новинка ViXS Systems прошла сертификацию Conax

    18:44

    AMD представила технологию SDI-Link и видеокарту FirePro V7900 SDI: Модель представляет собой полностью интегрированное решение типа «из графики в видео»

    16:218

    Rayqual облегчает использование больших объективов с беззеркальными камерами: Адаптеры для камер системы Micro Four Thirds и Sony E оснащены встроенными креплениями для штатива

    16:093

    МФУ HP LaserJet TopShot Pro M275 может сканировать трёхмерные объекты: Технология HP TopShot делает шесть снимков объекта и создает бесшовное 3D-изображение

    13:327

    TSMC повысила цены на 28-нм пластины для GPU AMD и NVIDIA нового поколения: Виной тому является недостаточный выход годной продукции и... компания Apple

    13:0528

    Премьера беззеркальных камер Nikon V1 и J1 ожидается 21 сентября: По предварительным данным, кроп-фактор датчика Nikon V1 и J1 равен 2,7x

    12:5022

    Мобильные устройства на четырехъядерном процессоре NVIDIA Tegra 3 появятся в продаже до конца года: NVIDIA опередит Qualcomm с выпуском четырехъядерного мобильного процессора на целый год

    11:5030

    Pentium G632: ещё один улучшаемый процессор Intel?: Интерес к модели вызывает цифра «2» в обозначении

    11:159

    Android-смартфон Note в исполнении LG: 4-дюймовый сенсорный дисплей и клавиатура QWERTY: Смартфон построен на платформе NVIDIA Tegra 2

    10:591

    Sol Computer оснастила экранами Pixel Qi нетбук и планшет: Диагональ и разрешение экранов устройств составляют 10,1 дюйма и 1024 х 600 точек соответственно

    10:303

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