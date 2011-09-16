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    16 сентября 2011

    Флагманский смартфон LG LU6200: двухъядерный CPU частотой 1,5 ГГц, ЖК-панель IPS и LTE: Новинка, очевидно, метит в конкуренты представленного на IFA 2011 Samsung Galaxy Note

    23:527

    Globalfoundries будет осваивать 14-нанометровое производство на предприятии Fab 8 в США: Основным техпроцессом для Globalfoundries в этом году будет 28-нанометровый

    20:5330

    Выход нетбуков на платформе Cedar Trail ожидается в декабре: Платформе Cedar Trail получила несколько улучшений

    20:17

    NZXT представила корпус Tempest 210 типоразмера mid-tower: Для улучшения вентиляции вся передняя панель корпуса NZXT Tempest 210 сделана из сетки

    20:052

    Smart Modular оснащает SSD XceedStor 500S контроллерами Sand Force второго поколения: Максимальная емкость SSD составит 480 ГБ

    19:462

    Фото дня: смартфон HTC Vigor: Датой начала продаж смартфон HTC Vigor считается 13 октября

    19:457

    Корпус Raidmax Viper поддерживает безотверточную установку накопителей: Новинку можно отнести к доступной ценовой категории

    19:454

    Смартфон ViewSonic V430 оснащён дисплеем диагональю 4,3" и разрешением WVGA: Смартфон обладает стильным дизайном и небольшой массой – всего 140 г

    18:375

    В серию аксессуаров Corsair Vengeance вошло три модели игровых гарнитур: Гарнитуры отличаются удобным дизайном для длительного ношения и превосходным качеством звука

    18:001

    Corsair не обделила периферией линейки Vengeance любителей игр жанров MMO и RTS: Особенностью продуктов серии Vengeance является прочный и долговечный корпус из алюминия

    17:456

    Линейка игровой периферии Corsair Vengeance содержит модели для игр жанра FPS: Особенностью продуктов серии Vengeance является прочный и долговечный корпус из алюминия

    17:304

    Новая версия виджета Яндекс.Поиск для Android добавляет голосовой поиск: В приложении появилось три новых разновидности поиска: голосовой, внутри данных телефона и по сервисам Яндекса.

    17:09

    TweetDeck 2.0.2.2 — единое окно для Twitter и Facebook на iPhone: Бесплатный клиент для iPhone, iPod touch и iPad, который позволяет работать с двумя самыми популярными социальными ресурсами – Twitter и Facebook

    17:05

    Яндекс выпустил поисковое приложение для Windows Phone 7: С его помощью можно выполнять поиск в Интернете, а также искать находящиеся поблизости кафе, банкоматы

    17:021

    Во fring появились открытые видеочаты: Эта социальная функция дает возможность каждому принимать участие в групповых видеокоонференциях на заданную тему.

    16:56

    Keeper Password & Data Vault 4.10 безопасно хранит секретные данные на iPhone: Программа использует стойкий алгоритм шифрования паролей с длиной ключа 128 бит.

    16:51

    Pocket eRelevé 3.3 для Windows Mobile поможет сориентироваться на местности : Она предназначена для экологов, а также натуралистов, которые не расстаются со своим мобильным устройством даже на природе

    16:47

    TrueCaller 2.55 для Android позволяет выяснить, кто звонит: Программа предоставляет информацию о том, откуда поступают входящие звонки, а также SMS-сообщения

    16:41

    IDF 2011: 3D-видео, WiDi 2.0 и пассивный охладитель Intel для процессоров: В экспозиции Intel и ее партнеров показано немало интересных разработок

    15:1510

    Опубликованы первые снимки смартфона BlackBerry Curve Touch 9380: Устройство под условным обозначением Orlando получило экран размером 3,25 дюйма

    14:38

    Цвета «немецкой версии» корпуса BitFenix Shinobi позаимствованы у флага ФРГ: Корпус Shinobi GERMANY Edition рассчитан на платы типоразмера ATX, mATX и Mini-ITX

    13:504

    Компактная камера Canon PowerShot S100 оснащена приемником GPS: В продаже камера Canon PowerShot S100 должна появиться в ноябре

    13:2612

    Zotac начала поставки компактного мини-ПК Zbox на базе процессора VIA Nano X2: Новинка будет доступна как в виде готового ПК, так и в виде barebone-комплекта

    13:246

    OWC предлагает более ёмкие и производительные SSD для новых MacBook Air: Накопители развивают скорости чтения и записи до 507 и 454 МБ/с соответственно

    12:509

    Bose представила беспроводную компактную акустическую систему SoundLink: Посредством Bluetooth систему можно подключить к ноутбуку, планшету или смартфону

    12:257

    IDF 2011: Intel Green Ridge и другие планшеты и нетбуки: На IDF 2011 представлены планшеты и нетбуки на платформе Intel

    11:155

    phpMyAdmin v.3.4.5 - программа для администрирования и управления MySQL-серверами: Программа для администрирования и управления MySQL-серверами через Сеть

    09:45

    DVDFab HD Decrypter v.8.1.2.0 - бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков: Бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков

    09:10

    Hard Disk Sentinel v.3.70 - утилита для мониторинга состояния жестких дисков ПК: Утилита для мониторинга состояния жестких дисков ПК

    08:35

    Твердотельные накопители RealSSD P400e пополнили каталог Micron Technology: В каталоге компании теперь имеется полный набор решений для корпоративного рынка

    08:302

    Согласно исследованиям Fortinet 58% нового вредоносного ПО составляют фальшивые антивирусы: Ботнет Zeus занимает 2 место по активности за последний месяц после взлома и утечки кода

    08:00

    35-кратный «зум» — характерная черта камеры Canon PowerShot SX40 HS: В новинке применен процессор изображения Canon DIGIC 5

    08:0023

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