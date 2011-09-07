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    7 сентября 2011

    Мониторы Samsung SyncMaster 850-й серии на основе панелей PLS добрались до Европы: Модели диагональю 24 и 27 дюймов оценены в 499 и 799 евро соответственно

    20:3029

    HP выпустила сразу семь моделей моноблочных ПК: А именно: Omni 120 и 220, TouchSmart 320, 420 и 520, TouchSmart Pro 3420 и Elite 7320

    19:4211

    Zeveles Blinker 1.7 для Windows Mobile уведомляет о разных событиях миганием индикатора: После установки программы индикатор смартфона начинает мигать каждые несколько секунд

    18:02

    Fantasea Line анонсирует выпуск подводного бокса для камеры Nikon COOLPIX P7100: Ориентировочным сроком выпуска новинки названо начало будущего года

    16:181

    Глава NVIDIA подтвердил, что графические решения больше не будут основным источником дохода компании: К 2015 году мобильные процессоры будут приносить NVIDIA втрое больше денег, чем GPU

    15:0441

    Системная плата GIGABYTE GA-MSH61DI выполнена в типоразмере Thin Mini-ITX: Модель предназначена, в первую очередь, для применения в моноблочных ПК

    14:4716

    AMD уже начала поставки первых в мире 16-ядерных x86-совместимых процессоров на ядре Bulldozer: Заказчики получают первые в мире 16-ядерные x86-совместимые процессоры AMD Interlagos

    14:4411

    DameWare NT Utilities v.7.5.8.0 - набор утилит для администрирования ОС Windows: Набор утилит для администрирования ОС Windows

    14:25

    AMD откладывает выпуск процессоров серии FX до октября: Первая волна процессоров будет включать в себя семь моделей

    14:1096

    Avast! v.6.0.1287 - популярное антивирусное решение для защиты ОС Windows: Популярное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    13:50

    SynchPst for Outlook v.5.1.0.54 - программа для синхронизации данных между двумя папками в Outlook: Программа для синхронизации данных между двумя папками в Outlook

    13:15

    Thermaltake выпускает механическую клавиатуру Meka G-Unit: Модель оснащена клавишами Cherry Black, обеспечивающими ощутимый тактильный отклик

    13:1010

    Backup4all v.4.6 Build 257 - утилита для создания резервных копий важной информации и данных: Утилита для создания резервных копий важной информации и данных

    12:40

    Специалисты Invensas разработали новую технологию упаковки чипов DRAM: Новые микросхемы будут компактнее, быстрее и дешевле существующих

    12:253

    Barebone-комплект GIGABYTE GB-AEDT предназначен для сборки моноблочного ПК: В основе системы лежит системная плата типоразмера Mini-ITX на чипсете H61 Express

    12:203

    XMedia Recode v.3.0.2.5 - бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов: Бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов

    12:051

    Объём внешнего винчестера Seagate GoFlex Desk достигает 4 ТБ: Новый дизайн отличает новинку от более ранних продуктов линейки

    11:565

    В 2012 году AMD выпустит процессоры Vishera в исполнении AM3+: Процессоры Vishera станут частью платформы Volan/Scorpius Refresh

    11:3310

    O&O DiskImage Professional Edition v.6.0.374 - программа для создания резервных копий на ОС Windows: Программа для создания резервных копий на ОС Windows

    11:30

    EIZO оснащает монитор FlexScan EV2335W ЖК-панелью типа IPS, а FlexScan EV2315W — панелью типа TN: Оба устройства оснащаются светодиодной подсветкой и характеризуются разрешением 1920 х 1080 пикселей

    10:559

    Hamster Free Video Converter v.2.0.0.24 - бесплатный конвертер для работы с медиа-файлами: Бесплатный медиа-конвертер для работы с медиа-файлами

    10:551

    Eusing Free Registry Cleaner v.2.8 - бесплатная утилита для очистки системного реестра Windows: Бесплатная утилита для очистки системного реестра Windows

    10:20

    TweakNow WinSecret 2011 v.3.5.0 - программа для настройки скрытых параметров Windows: Программа для настройки скрытых параметров Windows

    09:45

    Microsoft Small Basic: программирование с элементами игры : Компания Microsoft выпускает первую версию ученической среды программирования Small Basic

    09:101

    Фотоаппарат Fujifilm FinePix Z950 EXR: симпатичный дизайн, сенсорный дисплей и 16 Мп: Отличный аксессуар для сумочки юной модницы

    09:005

    AppProfessionals.ru: мобильные приложения для Windows Phone: В преддверии выхода мобильной платформы Windows Phone Microsoft запускает новый сервис AppProfessionals.ru

    08:35

    BurnAware v.3.5 - небольшая и простая в использовании программа для записи данных на CD/DVD/etc: Небольшая и простая в использовании программа для записи данных на диски

    08:001

    BenQ называет RL2240H первым в мире монитором для стратегий реального времени: Экран BenQ RL2240H имеет разрешение 1920 х 1080 пикселей

    08:0010

    Видеокарты MSI будут сами очищать себя от пыли: Скопление пыли в радиаторе может повысить температуру GPU на 15°C

    07:3518

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