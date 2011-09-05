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    5 сентября 2011

    HighPoint RocketU 1022A: адаптер с поддержкой двух портов USB 3.0 для шины PCI-Express x1: Еще одно устройство для поддержки экосистемы USB 3.0

    23:006

    Hannspree показала на IFA 2011 7-дюймовый планшет HannsPad SN70T1: Устройство основано на однокристальной системе Qualcomm MSM7627

    21:056

    Для VIA и SiS первое полугодие не было удачным: Тайваньские производители чипсетов ощущают на себе замедление мировой экономики

    20:529

    iXBT TV: Sapphire Edge HD2 — мини-ПК с креплением на монитор:

    17:13

    Gateway TP A60 — другое имя планшета Acer Iconia Tab A500: При габаритах 260 х 177 х 13 мм устройство весит 765 г

    15:514

    Объективы с байонетом K можно будет поставить на беззеркальные камеры PENTAX: Прототип переходника показан в Японии

    14:5821

    FreeRIP v.3.61 - бесплатный CD-риппер музыкальных треков с компакт-дисков: Бесплатный CD-риппер музыкальных треков с компакт-дисков

    14:25

    ASUS приступит к выпуску ультрабуков на платформе Ivy Bridge не раньше апреля будущего года: В ASUS не разделяют оптимизм компании Intel в отношении ультрабуков

    14:1211

    Планшет Samsung Series 7 Slate PC оснащён дисплеем диагональю 11,6 дюйма: Устройство способно проработать до семи часов без подзарядки

    14:0023

    Названа еще одна компания, которой предстоит выпускать устройство NOOK Color: В будущем году Qisda отгрузит миллион устройств NOOK Color

    13:565

    Light Image Resizer v.4.0.9.5 - бесплатная утилита для обработки графических файлов: Бесплатная утилита для обработки графических файлов

    13:50

    Охлаждающая подставка Thermaltake Massive23 GT оснащена 200-мм вентилятором: Конструкция позволяет выбирать удобный для работы угол наклона из пяти различных положений

    13:15

    Accord CD Ripper v.6.7.9 - бесплатная программа для быстрого сохранения аудио-треков с CD в различных форматах: Небольшая бесплатная программа для быстрого сохранения аудио-треков с CD в различных форматах

    13:15

    Конструкция процессорного охладителя Thermalright True Spirit включает четыре тепловые трубки : Продажи процессорного охладителя Thermalright True Spirit стартуют в середине месяца

    12:561

    Driver Magician Lite v.3.7.9 - простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов: Простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов

    12:40

    Intel представила 16 новых процессоров семейств Core, Pentium и Celeron: Список новинок состоит из 11 процессоров для настольных ПК и пяти – для ноутбуков

    12:0518

    System Cleaner v.5.94k - набор утилит для очистки жестких дисков ПК: Набор утилит для очистки жестких дисков ПК

    12:05

    Syncplicity 1.2 для iPhone и iPad — доступ к файлам отовсюду : Syncplicity предоставляет возможность резервного копирования и синхронизации данных между компьютерами Windows и Mac, а также службой «Документы Google»

    11:32

    Comodo Dragon v.13.2.0.0 - веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью: Веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью

    11:30

    HighPoint RocketU 1144A: четырехпортовый адаптер USB 3.0 для шины PCI-Express x4: Карта расширения HighPoint RocketU 1144A обеспечивает подключение до четырех SSD или HDD

    11:2619

    ChrisTV Online! v.6.50 - программа для доступа к цифровому ТВ по сети: Программа для доступа к цифровому ТВ по сети

    10:55

    Корпусные вентиляторы Phanteks PH-F140TS имеют малошумные девятилопастные винты: Уровень шума корпусного вентилятора Phanteks PH-F140TS не превышает 19 дБА

    10:518

    Doit.im HD для iOS 3.1 помогает упорядочить дела: Doit.im хранит все пользовательские данные в "облаке", благодаря чему получить доступ к ним можно с любого компьютера или мобильного устройства.

    10:29

    UltraEdit-32 v.17.20 - текстовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей: Текстовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей

    10:20

    File Expert 3.2.5 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    09:46

    TrueCrypt v.7.1 - бесплатная программа для шифрования данных в операционных системах Windows: Бесплатная программа для шифрования данных в операционных системах Windows

    09:45

    Find MAC Address v.3.5.0 - небольшая утилита, позволяющая получить MAC-адрес локального или удаленного компьютера: Небольшая утилита, позволяющая получить MAC-адрес локального или удаленного компьютера

    09:10

    Microsoft Learning подводит итоги работы : Компания Microsoft провела ежегодную конференцию для авторизованных учебных центров

    08:35

    Накопители Toshiba STOR.E Partner как аксессуар для нетбуков серии NB500: Цвет и дизайн намекают на родственность этих устройств

    08:30

    ESET: киберпреступность растет благодаря онлайн-играм: Анализ от компании ESET

    08:00

    HP проводит реорганизацию сотрудников, чтобы оставить webOS себе: Программисты и маркетологи перейдут в отдел Стратегии и Технологии, остальные останутся в PSG

    08:004

    SMS Enhancer 1.5.6 для Android расширяет возможности по работе с SMS: Программа может отправлять сообщения по заданному расписанию, регулярно создавать резервные копии

    07:40

    Adobe выпустила приложение для создания PDF на iPhone: C ее помощью владельцы iPhone, iPod touch и iPad могут создавать документы в популярном формате «с нуля», а также конвертировать из файлов других форматов

    02:25

    Dolphin Browser — теперь и для iPhone: Выпущена первая версия Dolphin Browser для устройств, работающих под управлением iOS.

    02:14

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