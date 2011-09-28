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    28 сентября 2011

    Основой планшета Wortmann Terra Pad 1080 служит платформа Intel Oak Trail: Модель оснащена процессором Atom Z670 (1,5 ГГц) с графическим ядром GMA 600

    19:0038

    Семидюймовый планшет Amazon Kindle Fire стоимостью $199 представлен официально: Покупатели планшета получат бесплатную месячную подписку на сервис Amazon Prime

    18:2035

    ASUS готовит к выпуску три системные платы с поддержкой PCI Express 3.0: Модели предназначены для процессоров Core третьего поколения в исполнении LGA 1155

    18:2017

    Oracle анонсирует SPARC SuperCluster T4-4 — самый быстрый в мире вычислительный комплекс общего назначения: Кластер SPARC SuperCluster T4-4 построен на серверах Oracle SPARC T4

    17:285

    Lenovo и Compal создадут совместное предприятие по производству компьютеров: Суммарные инвестиции двух компаний в новое предприятие составят 300 млн долл.

    17:252

    Процессорная система охлаждения Cooler Master GeminII M4 предназначена для малогабаритных ПК: Модель GeminII M4 существенно ниже обычных «башен»

    16:355

    Apple отказали в регистрации торговой марки Multi-Touch: Чем руководствовалось патентное ведомство США?

    16:0640

    Oracle выпускает серверы SPARC T4 нового поколения : Серверы SPARC T4 стали мировыми рекордсменами производительности в своем классе

    15:451

    Acer официально представила ноутбуки Aspire на платформе AMD Sabine: Модели Aspire 5560 и 7560 могут быть оснащены одним из APU AMD серии A

    15:059

    Samsung инвестирует в немецкого разработчика технологии OLED : Финансовые подробности сделки не разглашаются

    15:038

    ProgDVB v.6.72.1 - мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания цифрового радио: Мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания цифрового радио.

    15:00

    QNAP TS-419P II, TS-219P II и TS-119P II: домашние сетевые хранилища с процессором частотой 2 ГГц: Максимальный поддерживаемый объем накопителей достигает 12 ТБ

    14:456

    Моноблочный ПК Toshiba DX735 оснащён 23-дюймовым дисплеем с поддержкой «мультитач»: Чёрная глянцевая рамка вокруг экрана и алюминиевая подставка придают новинке стильный внешний вид

    14:2511

    FlashFXP v.4.1.1 - качественный и удобный FTP-клиент: Качественный и удобный FTP-клиент

    14:25

    TurboFTP v.6.30 Build 884 - классический FTP-клиент: Классический FTP-клиент

    13:50

    All My Movies v.6.6 - программа управления домашней фильмотекой: Программа для управления домашней фильмотекой

    13:151

    Capture .NET v.11.4 - бесплатная утилита для захвата изображений: Бесплатная утилита для захвата изображений

    12:40

    Toshiba официально анонсировала планшетный компьютер Thrive 7: В основе планшета — однокристальная платформа NVIDIA Tegra 2

    12:303

    Canon приступает к строительству второй фабрики на Тайване: Фабрика должна дать первую продукцию в июле 2012 года

    12:222

    Free M4a to MP3 Converter v.6.2 - бесплатный конвертер в формат MP3: Бесплатный конвертер в формат MP3

    12:05

    Специалисты Hitachi смогли удешевить дисплей типа IPS разрешением 720 х 1280 пикселей, предназначенный для смартфонов : Размер дисплея равен 4,5 дюйма по диагонали

    12:0127

    BridgeSTOR предлагает средство аппаратного сжатия данных для серверов резервного копирования: BridgeSTOR называет карту Compression Card первым в отрасли решением такого рода

    11:4019

    GoodSync v.8.8.0.0 - утилита для синхронизации данных между различными устройствами: Утилита для синхронизации данных между различными устройствами

    11:30

    PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.9.1.0 - бесплатная программа для мониторинга сетевого трафика: Бесплатная и удобная программа для мониторинга сетевого трафика

    10:55

    Arachnophilia v.5.5 Build 2585 - бесплатный HTML-редактор: Бесплатный неплохой HTML-редактор

    10:20

    OWC уценила SSD Mercury EXTREME Pro 3G объемом 30 ГБ на базе контроллера SandForce до $68: Стоимость устройства снизилась на $7

    09:4723

    Avira AntiVir PE v.10.2.0 - бесплатный антивирус для защиты ПК от вирусов, червей, троянов и прочего вредоносного ПО: Бесплатный антивирус, предназначенный для защиты ПК от вирусов, червей, троянов и прочего вредоносного ПО

    09:45

    CCleaner v.3.11 - утилита для очистки ПК от ненужных файлов: Утилита для очистки ПК от ненужных файлов

    09:10

    «Лаборатория Касперского»: 9 из 10 компаний сталкиваются с внешними киберугрозами: «Лаборатория Касперского» представила результаты исследования «Киберугрозы и информационная безопасность в корпоративном секторе»

    08:35

    Mail.Ru Group научила взаимодействовать Агента и ICQ: Mail.Ru Group реализовала interoperability двух крупнейших в Рунете мессенджеров – Mail.Ru Агента и ICQ

    08:001

    Apple рассылает приглашения на представление нового iPhone: Новый iPhone продемонстрируют 4 октября в Купертино

    02:1050

    Skype для iPhone и iPad поддерживают Bluetooth: Обновление Skype для iPhone включает в себя новую функцию, которая снижает дрожание картинки в видео-чате Skype, при использование основной (задней) камеры.

    01:122

    Nokia выпустила первое приложение для Windows Phone: Программа от Nokia Corporation, появившаяся в Zune Marketplace, носит название Top Apps

    01:041

    SugarSync 3.3.1 для Android поддерживает удаленную работу с файлами: SugarSync — это веб-сервис, предназначенный для резервного копирования данных в «облако»

    00:52

    Грядущие процессоры AMD FX-8170, FX-6120, A8-3870K и A6-3670K: подробности: Новые CPU семейства Zambezi будут представлены в первом квартале 2012 года, новые APU линейки Llano - в конце октября - начале ноября

    00:3270

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