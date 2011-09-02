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    2 сентября 2011

    По оценке аналитиков, к 2015 году в мире будет 1,5 млн. базовых станций LTE: Место лидера среди поставщиков соответствующего оборудования прочат компании Ericsson

    21:396

    WiLAN подает в суд на Apple, Dell, HP и еще шесть компаний: Истец утверждает, что производители мобильных устройств нарушили два патента в сфере беспроводной связи

    21:1926

    Создатели моноблочных ПК ASUS ET2410 уделили особое внимание качеству звука: ASUS ET2410 можно дополнить внешним сабвуфером

    21:0512

    Планшет RIM BlackBerry PlayBook подешевел, но не так сильно, как HP TouchPad: Снижение цен на PlayBook достигает $150

    19:4110

    Medion выбрала платформу NVIDIA Tegra 2 для своего планшетного компьютера LifeTab P9514: Устройство построено на однокристальной платформе NVIDIA Tegra 2

    19:108

    Samsung Electronics категорически отвергает возможность покупки webOS: Глава южнокорейской компании опроверг слухи о возможной сделке с HP

    18:319

    Основой монитора NEC MultiSync P241W стала панель типа e-IPS : 24-дюймовая модель NEC MultiSync P241W предназначена работы с графикой

    17:3237

    Creative выпускает «четырехъядерные» звуковые карты Sound Blaster SoundCore 3D: Список новинок включает модели Sound Blaster Sound Core3D, Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Professional и Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Champion

    16:5643

    PocketBook A10: мультимедийный планшет под управлением ОС Android 2.3.4: Сборка модели будет осуществляться на новом заводе Foxconn Electronics

    15:555

    IFA 2011: Samsung анонсирует портативный оптический привод SE-506AB с поддержкой Blu-ray: Продажи SE-506AB стартуют в октябре по цене 139 евро

    15:2716

    Acer официально представила ультрабук Aspire S3: Ультрабук выходит из спящего режима всего за полторы секунды, а ещё за две – подключается к беспроводной точке доступа

    15:0026

    По мнению Nokia, покупка Motorola не спасет Google от исков: Получение патентов не влечет за собой отзыв исков

    14:4517

    Новая модель электронной книги Barnes & Noble NOOK Color выйдет в текущем месяце: До конца года будет отгружено от двух до трех миллионов устройств

    14:264

    Внешний оптический накопитель Samsung SE-208BW имеет сетевой интерфейс: Привод Samsung SE-208BW может работать сервером и точкой доступа

    13:36

    Google покупает Motorola не только из-за патентов, утверждает Эрик Шмидт: За 12,5 млрд. долларов Google получит больше, чем патенты

    12:499

    Sony Optiarc начинает продажи в Европе внешнего оптического привода BDX-S600U, поддерживающего запись дисков BDXL: Устройство подключается к ПК по порту USB 2.0

    12:339

    Dell обещает, что ноутбук XPS 14z появится в продаже еще до конца года: Новинка является уменьшенной версией модели XPS 15z

    12:3012

    Ricoh улучшает модульную камеру GXR: Новая версия прошивки добавляет новые функции и улучшает существующие

    12:051

    Охлаждающая подставка Thermaltake LifeCool рассчитана на ноутбуки с экранами размером до 17 дюймов: Масса Thermaltake LifeCool равна 1,13 кг

    11:42

    Моноблочный ПК Toshiba Qosmio DX730 оснащён двумя стереодинамиками и сабвуфером: В основе платформы используется один из процессоров Intel Core второго поколения

    11:101

    Immunet Protect Free v.3.0.4 - бесплатный антивирус для защиты ПК под управлением Windows от вредоносного ПО: Антивирусный продукт для защиты ПК под управлением Windows от вредоносного ПО

    10:55

    Kindle for PC v.1.7.1 Build 33056 - бесплатная программа, позволяющая читать книги Kindle на PC: Бесплатная программа, позволяющая читать книги Kindle на PC

    10:20

    Lenovo оценила Android-планшет IdeaPad A1 в $199: В основе аппаратной платформы планшета - однокристальная платформа Texas Instruments OMAP 3622

    09:5210

    FreeUndelete v.2.0.35248 - бесплатная утилита для восстановления данных: Бесплатная утилита для восстановления данных

    09:453

    Назван срок распродажи второй партии планшетов HP TouchPad: Производитель подчищает складские остатки в каналах поставок

    09:406

    GPU-Z v.0.5.5 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видео-подсистеме ПК: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видеокарте

    09:10

    Планшет ViewSonic ViewPad 7x работает под управлением ОС Android 3.2: Корпус ViewPad 7x изготовлен методом инжекционного литья

    09:00

    Обновление Центра управления подписками интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk: Вышла новая версия Центра управления подписками интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk

    08:35

    Серию переносных винчестеров Toshiba STOR.E дополнят модели BASICS и CANVIO: Накопители будут доступны в трёх модификациях: объёмом 500 ГБ, 750 ГБ и 1 ТБ

    08:35

    Ультрабук Toshiba Portégé Z830 имеет толщину 15,9 мм и весит менее 1,2 кг: Модель может быть оснащена процессором Core i7, 6 ГБ памяти и SSD объёмом 128 ГБ

    08:1517

    Panasonic предоставила возможность протестировать новую фотокамеру прямо в Интернете, не выходя из дома: 1 сентября стартовал проект Touch Z-Distance.

    08:00

    Samsung анонсирует наладонник Galaxy S WiFi 3.6: Модель оснащена ЖК-дисплеем диагональю 3,65 дюйма

    07:459

    Parallels Desktop 7 позволяет запускать Mac OS X Lion в качестве гостевой ОС: Компания Parallels объявила о выпуске седьмой версии популярного пакета Parallels Desktop для Mac

    01:202

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