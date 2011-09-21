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    21 сентября 2011

    Verbatim Go Mini Optical Travel – оптическая мышь для путешественников: Разрешение оптического датчика новинки составляет 1000 dpi

    23:199

    ViewSonic приступила к продажам 24-дюймового монитора VX2451mhp-LED в белоснежном корпусе: максимальное энергопотребление монитора — 30 Вт

    20:2315

    Вышел смартфон HTC Raider 4G: двухъядерный процессор, экран qHD типа IPS размером 4,5 дюйма и поддержка LTE: К особенностям HTC Raider 4G относится поддержка LTE и HSPA+

    20:0122

    QNAP оснащает новые сетевые накопители серии Turbo NAS процессорами Xeon и Core i3: максимальный объем хранения данных новинок — 36 ТБ

    19:43

    Система водяного охлаждения Maingear EPIC X2 предназначена для систем с двумя 3D-картами: Maingear предлагает две версии новинки: EPIC 590 X2 и EPIC 580 X2

    19:4013

    HTC переименует бюджетный Android-смартфон Pico в Explorer, представит новинку 6 октября: Устройство получит CPU частотой 600 МГц и 384 МБ оперативной памяти

    19:134

    ViewSonic ViewPad 7e: планшет с ЦП Cortex A8 частотой 1 ГГц, поддержкой видео Full HD и USB On-the-Go: Экран устройства имеет диагональ семь дюймов

    17:476

    В октябре начнутся поставки монитора AOC i2353Fh с экраном типа IPS толщиной 9,6 мм : Рекомендованная цена монитора AOC i2353Fh равна 179 евро

    15:107

    Hornil StylePix v.1.8.5 - бесплатный пакет для обработки графических файлов: Бесплатный пакет для обработки графических файлов

    15:00

    JAlbum v.10.0 - программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов: Бесплатная и простая программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов

    14:25

    Названа дата выпуска и цены первых трех процессоров AMD FX: Первая волна процессоров AMD FX (Zambezi) «нахлынет» 12 октября

    14:2454

    Начались продажи внешних накопителей LaCie Little Big Disk Thunderbolt: В серию LaCie Little Big Disk Thunderbolt вошли накопители объемом 240 ГБ, 1 и 2 ТБ

    14:0030

    Weather Watcher Live v.7.0.83 - утилита для просмотра погодных условий в любом городе: Программа для просмотра погодных условий в любом городе

    13:50

    Аналитики Juniper Research снова попытались заглянуть в будущее планшетов: По подсчетам Juniper Research, в 2016 году будет выпущено 253 млн. планшетов

    13:353

    SoftPerfect Network Scanner v.5.2.2 - небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер: Небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер

    13:15

    O&O Defrag v.15.0 - программа для дефрагментации жестких дисков под Windows: Программа для дефрагментации жестких дисков под Windows

    12:40

    Представлена фотосистема Nikon 1: Производитель называет Nikon 1 самой быстрой, компактной и легкой фотосистемой в мире

    12:1580

    Твердотельные накопители OCZ Synapse Cache рассчитаны на работу в паре с жёстким диском: Грамотно реализовать преимущество гибридного способа хранения данных поможет утилита Dataplex

    12:101

    Autoruns v.11.00 - бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows: Бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows

    12:05

    WindowSpace v.2.5.5 - программа для манипулирования окнами приложений в Windows: Программа для манипулирования окнами приложений в Windows

    11:30

    Foobar 2000 v.1.1.8 - качественный, бесплатный медиаплеер: Качественный, бесплатный медиаплеер

    10:55

    PeaZip v.4.0 - бесплатный мультиплатформенный архиватор: Бесплатный мультиплатформенный архиватор

    10:201

    HTC официально представила ориентированный на женскую аудиторию смартфон Rhyme (Bliss): Аппарат оснащается центральным процессором частотой 1 ГГц и 768 МБ оперативной памяти

    10:102

    NVIDIA раскрывает тайны Kal-El: в процессоре есть пятое ядро: Однокристальная система NVIDIA Kal-El имеет вспомогательное процессорное ядро

    09:5063

    Microsoft выпустила обновление для нового исчисления времени в России: Microsoft предпринимает необходимые усилия по решению технических вопросов функционирования своих продуктов

    09:454

    Корпоративная линейка Paragon Drive Backup 10.5 — защита для предприятий СМБ: Новая версия корпоративной линейки для резервного копирования и восстановления

    09:10

    Adobe выпускает Photoshop Elements 10 и Adobe Premiere Elements 10: Adobe позволяет пользователям Windows и Mac для интеллектуальной обработки фотографий и видеозаписей

    08:35

    Начались продажи пятого поколения решений ESET NOD32 в России: ESET сообщает о выходе и начале продаж в России и странах СНГ пятого поколения продуктов ESET NOD32 для домашних пользователей

    08:00

    Корпус Cooltek Timaios укомплектован четырьмя вентиляторами: На верхней панели имеется двухканальный регулятор скорости вращения

    07:406

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