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    6 сентября 2011

    Чипсет HomePlug AV Sigma Designs CG2210 обеспечивает передачу видео высокой четкости по электросети: Серийный выпуск Sigma Designs CG2201 уже начался

    19:039

    Системная плата Biostar TZ68K+ на чипсете Intel Z68 поддерживает технологии Intel Smart Response и LucidLogix Virtu: Новинка оснащается двумя портами SATA 6 Гбит/с и двумя портами USB 3.0

    18:5310

    Для снижения шума стенки корпуса Antec SOLO II сделаны двухслойными: Цена корпуса Antec SOLO II равна $130

    17:5714

    Адаптер PROMISE SANLink: дорогой способ связать Fibre Channel и Thunderbolt: Способ дорогой, но пока — единственный

    15:3115

    Sonim готовит защищенный телефон XP5300 Force с поддержкой технологии связи 3G: В оснащение телефона войдет камера разрешением 2 Мп и приемник GPS

    14:408

    Ситуация на рынке рабочих станций не стала сюрпризом для аналитиков Jon Peddie Research: Рост, наблюдавшийся в прошлом году, сменился затишьем

    14:384

    Для системной платы ASUS E45M1-I Deluxe на APU AMD E-450 выбран типоразмер mini-ITX: Основой системной платы ASUS E45M1-I Deluxe стал чипсет AMD A50 и APU AMD E-450

    14:1221

    Игровой ноутбук MSI GT780DX оснащён видеокартой GeForce GTX 570M с 1,5 ГБ памяти: Яркой особенностью модели является подсветка клавиатуры, разработанной SteelSeries

    13:545

    OutlookAttachView v.1.80 - утилита для просмотра вложений в Outlook: Утилита для работы с письмами в Outlook

    13:50

    Super Utilities v.9.9.58 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Сборник утилит для настройки операционных систем Windows

    13:15

    В конструкции терабайтных HDD Hitachi Deskstar и Cinemastar 7K1000.D и 5K1000.B используется только одна пластина: Новинки поддерживают интерфейс подключения SATA 6 Гбит/с

    13:0918

    На европейском рынке объявлена дата начала продаж и цена объектива Samyang 7.5mm 1:3.5 UMC Fish-eye MFT: Продажи объектива Samyang 7.5mm 1:3.5 UMC Fish-eye MFT стартуют в середине сентября по цене 299 евро

    12:45

    PureSync v.3.1.3 - бесплатная утилита для синхронизации данных и создания резервных копий: Бесплатная утилита для синхронизации данных и создания резервных копий

    12:40

    Drm-Removal v.4.2.7 - программа для конвертации защищенных медиа-файлов в незащищенные форматы: Программа для конвертации защищенных медиа-файлов в незащищенные форматы

    12:05

    Производители связывают с ультрабуками надежды на оживление рынка ПК: Основные участники рынка начнут продажи ультрабуков уже в октябре

    11:558

    ASUS укомплектовала системную плату E45M1-M Pro двухъядерным APU AMD E-450: Плата оснащается двумя портами интерфейса USB 3.0 и пятью SATA 6 Гбит/с

    11:5518

    Network Notepad v.4.8 - бесплатная утилита для создания интерактивных сетевых диаграмм: Бесплатная утилита для создания интерактивных сетевых диаграмм

    11:30

    Стали известны цены Galaxy Tab 7.7 и Galaxy Note:

    10:5538

    Bluetooth Driver Installer v.1.0.0.72 - бесплатная утилита, помогающая установить драйверы для Bluetooth-устройств: Бесплатная утилита, помогающая установить драйверы для Bluetooth-устройств

    10:55

    Windows Firewall Control v.2.9.9.3 - бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven: Бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven

    10:201

    Free File Recovery v.1.1.7.0 - бесплатная утилита для восстановления удаленных файлов: Бесплатная утилита для восстановления удаленных файлов

    09:451

    EVGA Precision v.2.0.4 - бесплатная программа для настройки EVGA-видеокарт на максимальное быстродействие: Бесплатная программа для настройки EVGA-видеокарт на максимальное быстродействие

    09:101

    Picture Effect Magic 1.8.4 — обработка фотографий на устройствах с iOS : Picture Effect Magic может искажать изображение, накладывать мозаику на выбранную область, размывать изображение

    08:36

    Microsoft в России подвела итоги за 2011 финансовый год : Бизнес компании в России рос вместе с рынком российского ПО.

    08:351

    FastReport стал основным генератором отчётов в RAD Studio XE2: Генератор отчетов FastReport поставляется в составе новой версии (XE2) Embarcadero RAD Studio

    08:00

    Серия SSD Intel 710 будет ориентирована на корпоративный рынок: В середине месяца Intel представит SSD серии 710

    02:2211

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