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    1 сентября 2011

    SPB Shell 3D — трехмерный интерфейс для Symbian^3: SPB Mobile Shell предлагает альтернативный трехмерный интерфейс для Symbian

    23:421

    Lenovo дебютировала на рынке ультрабуков с моделью IdeaPad U300s Ultrabook, клавиатура которой «дышит»: Одновременно выпущены ноутбуки U300 и U400

    20:4927

    HTC Omega (Radar) и Eternity (Titan): новые подробности и официальные фото: Оба смартфона будут оснащены одноядерными процессорами частотой 1,5 ГГц

    20:439

    Velocity Micro готовит планшетный компьютер Cruz T410: Аппарат получит процессор ARM Cortex A8 частотой 1 ГГц

    19:55

    «Ультратонкий и ультралегкий» планшет Toshiba AT200 представлен официально: Толщина 10-дюймового устройства равна 7,7 мм, масса — 558 г

    19:2822

    Звуковая карта Creative Sound Blaster Recon3D подключается к ПК или игровой консоли по USB: Модель оснащена аппаратным декодером Dolby Digital 5.1 с поддержкой THX TruStudio Pro

    19:165

    Цены на устройства с поддержкой LTE обрушатся во втором полугодии будущего года: Цены интерфейсных карт упадут вдвое, надеются производители электронных устройств

    18:592

    Solar Walk 1.8 предлагает совершить виртуальную прогулку по Солнечной системе: Модель Солнечной системы представлена десятью планетами, двадцатью лунами планет, 10 спутниками, вращающимися вокруг Земли

    18:02

    Толщина 20-дюймового монитора NEC MultiSync EX201W равна 16,4 мм: Основой широкоформатной модели стала панель типа TN

    17:5910

    Новые снимки коммуникатора LG Univa — преемника Optimus One: Ожидаем технических характеристик изделия

    17:553

    «В Контакте» для iOS поддерживает голосования и заявки в друзья: Обновилось фирменное приложение для общения в социальной сети «В Контакте» на устройствах, работающих под управлением iOS.

    17:531

    Fujifilm FinePix X10 — компактная камера в ретро-стилистике: Новинка оснащается атчиком изображения типа EXR CMOS разрешением 12 Мп

    17:497

    Портативный жесткий диск Verbatim Store ‘n’ Go Traveller оснащен интерфейсом USB 3.0: В комплект поставки входит ПО Nero

    17:351

    Планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 представлен официально: Дисплей модели выполнен по технологии Super AMOLED Plus

    16:2322

    Примерно 2000 важнейших патентов Nokia сменили хозяина: Патенты описывают важнейшие технологии в области беспроводной связи

    16:215

    В Сети появилось первое изображение смартфона Nokia 703 с ОС Windows Phone: Официальная премьера ожидается осенью этого года

    16:0810

    В камере Samsung WB750 используется датчик с обратной засветкой: Аппарат оснащен объективом с 24-кратным «зумом»

    15:44

    Аппарат Samsung Galaxy Note получил дисплей Super AMOLED размером 5,3 дюйма: Аппарат комплектуется пером

    15:3033

    Гордость камеры Samsung MV800 — поворотный сенсорный экран: Размер жидкокристаллического экрана равен трем дюймам по диагонали

    14:452

    Panasonic покажет на IFA 2011 камеру с возможностью записи стереоскопического HD-видео: Камера оснащена двумя стабилизованными объективами с четырёхкратным трансфокатором

    14:027

    Intel опровергает слухи о сокращении инвестиций и задержках с выпуском Ivy Bridge: Планы Intel остаются неизменными

    13:5122

    Беззеркальная камера Samsung NX200 разрешением 20 Мп представлена официально: Данных о цене и дате начала продаж пока нет

    13:3020

    Тонкий планшет Toshiba с 10-дюймовым экраном замечен на IFA: Технические данные устройства пока остаются тайной

    13:111

    HTC готовит к выпуску улучшенную версию смартфона Sensation : В комплект войдут музыкальные наушники

    12:517

    Ad-Aware v.9.5 - программа для борьбы с нежелательным рекламным, шпионским и вредоносным ПО: Программа для борьбы с нежелательным рекламным, шпионским и вредоносным ПО

    12:40

    Накопителю Buffalo MiniStation HD-PCTU2 объемом 750 ГБ достался интерфейс USB 2.0: Новинка Buffalo ориентирована на экономных покупателей

    12:151

    Vispa v.0.6.3 - утилита настройки системы безопасности ОС Windows Vista/Seven: Утилита для настройки системы безопасности ОС Windows Vista/Seven

    12:05

    Intel откладывает выпуск Ivy Bridge и планирует урезать инвестиции в развитие?: Причиной пересмотра планов стало изменение ситуации на рынке ПК

    12:0125

    Openwave обвиняет Apple и RIM в нарушении пяти патентов: Одновременно подана жалоба и ITC и иск в федеральный суд

    11:4811

    ЖК-планшет Boogie Board Rip позволяет загружать сделанные записи на ПК: Новая модель получила крепление для пера и кнопку для блокировки стирания

    11:423

    Buffalo наделяет интерфейсом USB 3.0 портативный HDD объемом 1,5 ТБ : Устройство будут доступно в двух вариантах цветового оформления

    11:353

    xpy v.1.1.3 - утилита для настройки операционных систем Windows 2000/XP/2003: Утилита для настройки систем Windows 2000/XP/2003

    11:30

    На сайте Gigabyte опубликованы технические данные процессоров AMD FX: Процессоры в исполнении AM3+ приведены в списке процессоров, поддерживаемых платой GA-990FXA-UD7

    11:1527

    Ассортимент Genius пополнила беспроводная мышь DX-L8000 : Корпус DX-L8000 имеет резиновое покрытие, улучшающее хват

    10:56

    AkelPad v.4.6.5 - небольшой бесплатный текстовый редактор: Крошечный бесплатный текстовый редактор

    10:55

    Samsung выпускает стереоскопический игровой монитор S27A750D: В комплект поставки S27A750D входит пара затворных очков

    10:455

    HelpNDoc v.3.0.1.14 - удобная программа для создания справочной документации: Удобная программа для создания справочной документации

    10:20

    Планшет Sony Tablet P оснащён двумя дисплеями и складывается пополам: Модель весит 372 г и в сложенном состоянии легко помещается в карман

    10:0019

    На IFA 2011 Toshiba покажет карту памяти SDHC объемом 8 ГБ со встроенным модулем Wi-Fi: Новинка соответствует шестому скоростному классу

    09:53

    J. River Media Center v.16.00.164 - программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков: Программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков с поддержкой закачки файлов на плееры iPod и другие портативные устройства

    09:45

    Моноблочные ПК Sony VAIO L с поддержкой 3D доберутся до Европы в октябре: Модель комплектуется парой затворных очков, а передатчик встроен в рамку экрана

    09:442

    В октябре серия ноутбуков Sony VAIO S пополнится новой моделью с диагональю экрана 15,5 дюйма: Аппаратной платформой ноутбука выступит Intel Huron River

    09:303

    Смартфон Sony Ericsson Xperia arc S получит процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц: Новинка будет доступна в белом, синем, розовом, серебристом и чёрном вариантах расцветки

    09:186

    GIMP Portable v.2.7.3 - бесплатный графический редактор: Бесплатный графический редактор

    09:10

    Открыт прием заказов на планшеты Sony Tablet S, поставки начнутся в текущем месяце: Модель с 16 ГБ памяти стоит $500, с 32 ГБ — $600

    09:005

    Планшет Samsung Series 7 Slate работает под управлением Windows 7: Модель оснащена ёмкостным экраном диагональю 11,6 дюйма

    08:4213

    Geekbench v.2.2.0 - программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти ПК: Программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти ПК

    08:35

    Гибридный накопитель OCZ RevoDrive Hybrid развивает скорости до 910 МБ/с: Разработка объединяет на одной плате 1 ТБ пространства на жёстком диске и 100 ГБ флэш-памяти

    08:128

    Злоумышленники взломали 21 000 сайтов в Рунете для распространения Trojan.Mayachok: Обнаружен массовый взлом веб-сайтов

    08:00

    Опубликован список потенциальных покупателей webOS: Среди вероятных претендентов названа компания Amazon

    08:0011

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