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    20 сентября 2011

    Карточки Green House microSDHC имеют маркировку UHS-I: Максимальная скорость чтения равна 25 МБ/с

    21:459

    Твердотельный накопитель Micron C400 SED самостоятельно шифрует информацию: Аппаратное шифрование выполняется по алгоритму AES

    21:184

    IDF 2011: роботы и люди помогают Intel улучшать качества сенсорных дисплеев: При исследовании отзывчивости сенсорных дисплеев Intel активно пользуется мнениями фокус-групп

    20:0517

    Партнеры просят Intel снизить цены на процессоры для ультрабуков, но пока безрезультатно: Все понимают, что дорогие ультрабуки не будут пользоваться должным успехом

    19:0526

    Корпус Rosewill Ranger с хорошим охлаждением предназначен для игровых ПК: В дизайне новинки используются красный и черный цвета

    17:3914

    IDF 2011: Джастин Раттнер о Multi-core, Many-core, Near Threshold Voltage, Claremont и кое-чем другом: Intel рассказала о том, как попытается повысить энергоэффективность своих процессоров

    16:5912

    ApexDC++ v.1.5.0 - программа для обмена файлами между пользователями по P2P: Программа для обмена файлами между пользователями по P2P

    13:15

    PDF-XChange Viewer v.2.5.198 - бесплатная программа для просмотра файлов в формате PDF: Бесплатная программа для просмотра файлов в формате PDF

    12:40

    RaidenFTPD v.2.4 Build 9303 - гибко настраиваемый FTP-сервер: Гибко настраиваемый FTP-сервер

    12:05

    Один ультрабук приносит непосредственному изготовителю лишь $5-10: Цена ультрабуков в розничной торговле будет не ниже $1000

    11:5063

    VSO Media Player v.0.2.1.383 - бесплатный медиаплеер для просмотра видео и прослушивания аудио: Бесплатный медиаплеер для просмотра видео и прослушивания аудио

    11:30

    Сетевая платформа Infinera DTN-X основана на фотонных интегральных схемах с пропускной способностью 500 Гбит/с: Infinera предложит продукты на новой платформе в первой половине 2012 года

    11:043

    System Explorer v.3.2.0 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе

    10:55

    STDU Viewer v.1.6.62 - бесплатный и компактный просмотрщик файлов: Бесплатный и компактный просмотрщик файлов

    10:20

    WinSCP v.4.35 - бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам: Бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам

    09:45

    Sumatra PDF v.1.8 - небольшой бесплатный просмотрщик PDF-файлов: Небольшой бесплатный просмотрщик PDF-файлов

    09:10

    Process Hacker v.2.22 - утилита для управления процессами и сервисами в Windows: Мощная бесплатная утилита для управления процессами и сервисами Windows

    08:35

    «Доктор Веб» зафиксировал атаки на пользователей «Вконтакте»: В начале текущей недели специалистами компании «Доктор Веб» был зафиксирован очередной всплеск активности сетевых мошенников

    08:00

    Время отклика мониторов iiyama ProLite E2475HDS-1 и B2475HDS-1 с технологией OverDrive достигло 2 мс: Диагональ новинок составляет 23,6 дюйма

    07:3014

    Смартфон Meizu MX: четырехъядерный процессор и экран qHD размером 4,3 дюйма: Названа цена смартфона Meizu MX на четырехъядерном процессоре

    07:0038

    Устройства Addonics Snap-In Disk Array помогают увеличить объем дисковой подсистемы: Меньшая по размеру модель рассчитана на накопители типоразмера 2,5 дюйма, большая — типоразмера 3,5 дюйма

    01:1111

    IBM планирует рассказать о микросхеме из графена, работающей на частоте 2 ГГц: IBM удалось продвинуться на пути к серийному производству микросхем из графена

    00:408

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