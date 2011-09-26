  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    26 сентября 2011

    Samsung надеется запретить продажи Apple iPhone и iPad в Нидерландах: Юристы Apple пытаются убедить суд не рассматривать иск Samsung

    20:5137

    Настольный принтер 3D Systems ProJet 1500 «печатает» объемные объекты в цвете: Принтер размерами 555 x 914 x 724 мм весит 55,3 кг

    20:189

    NEC ShieldPRO N22G — защищенный лэптоп с поворотным экраном диагональю 12,1 дюйма: За три года NEC собирается продать 50 000 экземпляров трансофрмируемого ноутбука

    18:5911

    Toshiba обновила линейку портативных накопителей Canvio моделями Canvio Basic с интерфейсом USB 3.0: Модели Canvio Basics 3.0 объемом 500 ГБ, 750 ГБ и 1 ТБ стоят $80, $100 и $130 соответственно

    18:553

    Acer и ASUS рассчитывают ежемесячно отгружать по 200000 ультрабуков: Ставка явно делается на подъем спроса в заключительной четверти года

    16:2218

    Texas Instruments завершила поглощение National Semiconductor: Компания National Semiconductor стала частью Texas Instruments

    15:305

    В Сети появились изображения планшетов Motorola Fleming: Будут выпущено два устройства — с экранами размером 8,2 и 10,1 дюйма

    15:175

    Смартфон Samsung Omnia W комплектуется ОС Windows Phone 7.5 Mango: Поставки Samsung Omnia W должны стартовать в конце октября

    14:4529

    Планы AMD на будущий год включают выпуск преемников Llano и Zambezi: Выход продуктов под условными наименованиями Trinity и Vishera намечен на второй и третий кварталы 2012 года

    14:2517

    S3 Graphics просит запретить импорт устройств Apple в США и рассчитывает на выплату компенсации за нанесенный ущерб: S3 Graphics тоже подает жалобу и иск против Apple

    12:3850

    Смартфон Huawei Honor представлен официально: Начало поставок Huawei Honor ожидается в четвертом квартале

    11:5810

    GPU начального уровня AMD Radeon E6460 для встраиваемых систем поддерживает DirectX 11 и AMD Eyefinity: AMD Radeon E6460 поддерживает одновременное подключение до четырех дисплеев

    11:0521

    Начат прием заказов на нетбук ASUS Eee PC 1015BX: цена — ниже, конфигурация — лучше, чем ожидалось: APU C-50 уступил место новой модели С-60

    10:3021

    Планшет Amazon.com будет представлен послезавтра?: Предполагается, что планшет Amazon Kindle объединит черты электронной книги и универсального проигрывателя

    09:562

    Монитору AOC e1649fwu для работы достаточно порта USB 2.0: Цена новинки со складной подставкой равна $139

    08:005

    Утечка позволяет сравнить производительность AMD FX 8150, Core i7-980X и Core i7-2600K: Каким будет соотношение сил в реальных приложениях?

    03:00112

    Максимальный объем двухдискового сетевого хранилища IOCELL Networks NETDISK DUO равен 4 ТБ: В IOCELL Networks NETDISK DUO используется технология NDAS

    00:148

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018