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    23 сентября 2011

    Линейка недорогих корпусов NZXT пополнилась моделью Source 220: Цена Source 220 примерно равна $55

    20:4423

    ASUS K53TA — недорогой ноутбук на платформе AMD Sabine: В составе ноутбука — два GPU: встроенный GPU Radeon HD 6480G и дискретный Radeon HD 6650M

    19:4619

    Intel приписывают намерение дать новое имя процессорам Atom: Производителем якобы движет желание избавиться от отрицательного имиджа процессоров Atom

    19:1016

    Стоимость ультрабуков в Европе на примере ASUS UX21: дороже $1000, но дешевле MacBook Air: распространяемые ранее слухи о том, что ASUS UX21 будет стоить дешевле $1000, в европейском регионе оказались несостоятельными

    15:4936

    EverNote v.4.5.1 -бесплатное приложение для удобного хранения и быстрого доступа к любым записям: Бесплатное приложение для удобного хранения и быстрого доступа к любым записям

    15:35

    Накопители WD My Passport Studio и My Passport for Mac оформлены в стиле компьютеров Apple: Максимальный объем накопителей равен 1 ТБ

    15:326

    Total Network Inventory v.2.0.2 - программа для инвентаризации компьютеров и сетевого оборудования: Программа для инвентаризации компьютеров и сетевого оборудования

    15:00

    BWMeter v.6.0.3 - утилита для графического отображения и подсчета переданного по сети трафика: Утилита для графического отображения и подсчета переданного трафика

    14:25

    McAfee AVERT Stinger v.10.2.0.293 - утилита от McAfee для удаления специфических вирусов из Windows: Утилита от McAfee для удаления специфических вирусов из MS Windows

    13:50

    Kaspersky TDSSKiller v.2.5.23.0 - утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS: Утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS

    13:151

    GIGABYTE GA-A75N-USB3 — еще одна системная плата типоразмера Mini ITX для процессоров AMD Llano: Новинка получит четыре порта SATA 6 Гбит/с и два порта USB 3.0 на интерфейсной панели

    13:106

    Free CD to MP3 Converter v.4.2 - небольшая и бесплатная утилита для копирования музыкальных треков в CD на ПК: Небольшая и бесплатная утилита для копирования музыкальных треков в CD на ПК

    12:40

    Флагманский процессор Intel Core i7-2960XM Extreme Edition пополнил перечень спецификаций ноутбука Eurocom Racer: Установка флагманского процессора повышает стоимость базовой модификации ноутбука на $685

    12:3241

    VIA подает в суд на Apple, обвиняя ее в нарушении патентов: В иске VIA против Apple фигурирует три патента

    12:2344

    Spyware Doctor v.8.0.0.662 - утилита обнаружения и удаления вредоносных и шпионских приложений: Утилита для обнаружения и удаления всевозможных вредоносных и шпионских приложений

    12:05

    Driver Magician v.3.62 - программа для создания резервных копий всех необходимых драйверов: Программа для создания резервных копий всех необходимых драйверов

    11:30

    StudioLine Photo Basic v.3.70.41.0 - программа для быстрой организации, редактирования и архивирования фотографий и других графических изображений: Программа для быстрой организации, редактирования и архивирования фотографий и других графических изображений

    10:55

    Специалисты Elpida Memory создали самый маленький в мире чип DDR3 DRAM плотностью 4 Гбит: Для его изготовления применена 25-нанометровая технология

    10:5013

    В HP — смена высшего руководства: планы компании относительно готовых ПК и устройств с webOS будут пересмотрены: Господин Апотекер покидает посты генерального директора и президента HP

    10:3026

    Maxthon v.3.1.8.1000 - веб-браузер для ОС Windows: Веб-браузер для ОС Windows

    10:20

    В серию процессорных систем охлаждения Enermax ETD-T60 вошло две модели : Для улучшения отвода тепла в охладителях ETD-T60-TB и ETD-T60-VD применены фирменные разработки VGF и VEF

    10:001

    Comodo Dragon v.14.0.1.0 - веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью: Веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью

    09:45

    D3DGear v.4.10 - утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов: Утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов

    09:10

    Охладитель для 3D-карт Deepcool Dracula рассчитан на установку до четырех вентиляторов: Конструкция Deepcool Dracula включает 12 тепловых трубок

    09:007

    На InfoSecurity Russia «Лаборатория Касперского» представит новые корпоративные решения: «Лаборатория Касперского» примет участие в VIII Международной выставке InfoSecurity Russia

    08:35

    Falcongaze SecureTower представил новую политику лицензирования: В новой версии системы SecureTower введена принципиально новая политика лицензирования программного продукта

    08:00

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