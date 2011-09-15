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    15 сентября 2011

    IDF 2011: Системные платы MSI и информация о выходе GPU NVIDA и AMD с поддержкой PCI Express 3.0 : Платформа X79 предназначена для энтузиастов

    22:4318

    IDF 2011: LG рассказала о технологии, применяемой в дисплеях Shuriken: Суть технологии заключается в том, чтобы отключать питание GPU при статичной картинке

    22:0511

    Intel представила твердотельные накопители серии 710 (Lyndonville): Модели основаны на флэш-памяти типа MLC NAND по технологии HET

    21:407

    К концу года Qualcomm обещает выпустить процессоры Snapdragon, рассчитанные на частоты до 2,5 ГГц: Максимальное число ядер в новых однокристальных системах S4 равно четырем

    20:5815

    Sapphire HD 6870 1G GDDR5 Dirt3 Edition: карта с двухвентиляторным кулером и легким разгоном: Инженеры подняли частоту GPU,правда, лишь на 20 МГц

    18:0835

    Фото дня: референсный образец планшета на платформе NVIDIA Kal-El с ОС Windows 8: Появление на рынке устройств на основе Kal-El ожидается в конце текущего года

    17:2536

    Samsung комплектует ноутбук 300V5 (Series 3) процессором AMD A8-3510MX: В оснащение устройства входят также две видеокарты: встроенная AMD Radeon HD 6620G и дискретная AMD Radeon HD 6470M

    16:1822

    Камера Ricoh GR DIGITAL IV оснащена светосильным объективом с фиксированным фокусным расстоянием: Разрешение датчика типа CCD равно 10 Мп

    16:1012

    «Зеленые» серверные модули памяти DDR3 производства Samsung рассчитаны на напряжение питания 1,25 В: Основой модулей стали 30-нанометровые компоненты плотностью 4 Гбит

    15:444

    Производители ПК поверили в возвращение платформы Wintel: Успех ультрабуков зависит от цен на них

    15:3321

    AMD демонстрирует работу APU Trinity в сравнении с Sandy Bridge: Дебют APU Trinity на рынке ожидается в первом полугодии 2012 года

    14:5829

    SanDisk начинает продажи карточек microSDXC объемом 64 ГБ: Карта памяти SanDisk Mobile Ultra microSDXC объемом 64 ГБ оценена в $200

    14:086

    Женский Android-смартфон HTC Bliss: новые подробности и фото: Аппарат получит CPU частотой 1 ГГц, вместо 800-мегагерцового, как сообщалось ранее

    14:007

    Системная плата BIOSTAR A55MH с процессорным гнездом AMD FM1 предназначена для тихих и компактных ПК: Плата A55MH выполнена в форм-факторе MicroATX

    13:35

    За квартал было отгружено 13,6 млн. планшетов — IDC повышает прогноз на год: Лидером рынка остается Apple

    13:17

    IcoFX v.2.0.1 - утилита для редактирования иконок: Утилита для редактирования иконок

    13:152

    В Европе начат прием заказов на монитор BenQ EW2730V с панелью типа VA и светодиодной подсветкой: Цена монитора BenQ EW2730V при предварительном заказе равна 340 евро

    12:553

    ReNamer v.5.60 - бесплатная утилита для пакетного переименования файлов: Бесплатная утилита для пакетного переименования файлов

    12:401

    IDF 2011: Системная плата MSI управляется голосом: Стало известно назначение разъема JDLED3 на системных платах MSI

    12:188

    DSL Speed v.7.1 - утилита для автоматической оптимизации DSL-соединений: Утилита для автоматической оптимизации DSL-соединений

    12:05

    Globalfoundries начнет массовое производство по нормам 28 нм в первом квартале 2012 года: Компания уже получила заказы более чем от 30 клиентов

    11:584

    Внешние накопители Buffalo HD-LSU2 и HD-LSVU2 объемом 1, 2 и 3 ТБ могут снижать энергопотребление на 98%: Предусмотрен выпуск накопителей с корпусами черного и белого цвета

    11:32

    AnyDVD HD v.6.8.6.0 - программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков: Программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков

    11:301

    Твердотельный накопитель OCZ Indilinx толщиной 7,5 мм предназначен для ультратонких ноутбуков: Новинку уже можно найти в ноутбуках производства LG Electronics

    11:146

    PassMark BurnInTest v.7.0 Build 1001 - программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях: Программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях

    10:551

    В будущем году Intel выпустит новые контроллеры Thunderbolt: Новые контроллеры Thunderbolt сейчас известны под кодовым именем Cactus Ridge

    10:309

    PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1025 - набор тестов для оценки производительности ПК: Набор тестов от PassMark, позволяющих оценить общую производительность вашего ПК по сравнению с другими компьютерами

    10:20

    NVIDIA поддержит Windows 8: NVIDIA объявила, что программа для разработчиков под Windows 8 обеспечит разработчиков всеми необходимыми инструментами и средствами

    09:45

    Dropbox обновил мобильную версию сайта: В новой версии мобильного сайта переработан интерфейс, добавлен поиск по содержимому своей учетной записи

    09:32

    Фотогалерея дня: ультрабуки на IDF 2011: Посетителям были представлены продукты Acer, ASUS, Lenovo, Toshiba и Samsung

    09:3017

    Intel и Google оптимизируют Android для Intel Atom: Intel и Google объявили о намерении выпустить и оптимизировать Android

    09:10

    IDF 2011: доклад Мули Идена о возможностях Ultrabook: Появление ультрабуков станет значимым событием, которое преобразит рынок ПК

    09:009

    «1С-Битрикс» выпускает новые интернет-решения для здравоохранения: Компания «1С-Битрикс» выпускает готовые интернет-решения для быстрого создания сайтов и порталов медицинских организаций

    08:35

    IDF 2011: Мули Иден о перевороте в подходе Intel к созданию процессоров: В случае с Ivy Bridge, в компании сначала задумались о том, что нужно пользователям

    08:3020

    Sms2Web 3.1 — перенаправление SMS : Благодаря приложению, пользователи могут получить доступ к присланным ими сообщениям через Интернет.

    08:241

    Falcongaze SecureTower теперь может контролировать Mail.Ru Агента: В новой версии системы SecureTower список контролируемых путей утечки был расширен за счет реализации контроля трафика Mail.Ru Агента

    08:00

    IDF 2011: Мули Иден о 22-нм процессорах Core на архитектуре Ivy Bridge: Intel не просто перенесла Sandy Bridge на новый техпроцесс, но и внесла некоторые улучшения

    08:0026

    IDF 2011: Данные о производительности Sandy Bridge-Е: Подтверждена поддержка PCI Express 3.0

    05:3012

    IDF 2011: Устройства с поддержкой Thunderbolt — шасси расширения и другие изделия: Внедрение Thunderbolt началось

    05:151

    IDF 2011: Устройства с поддержкой Thunderbolt — хранилища: Внедрение Thunderbolt началось

    04:378

    IDF 2011: Основой «виртуальных графических карт» Targus с интерфейсом USB 3.0 будет чип DisplayLink DL-3900: Партнеры будут продвигать внешние графические решения с интерфейсом USB 3.0

    02:23

    Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDXC UHS-I объемом 64 ГБ имеет рекордно высокую скорость записи: Скорость записи достигает 90 МБ/с

    01:553

    HP представила пять новых мониторов, в четырех из них используется панель типа IPS: Яркость ЖК-панели флагманской модели ZR2740w составляет 380 кд/кв.м

    00:2621

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