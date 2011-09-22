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    22 сентября 2011

    I-O Data увеличивает объем внешних накопителей HDPV-UT с интерфейсом USB 3.0 до 1 ТБ : Внешние накопители I-O Data HDPV-UT оснащены встроенным кабелем USB 3.0

    19:066

    Корпус Lian Li PC-TU200 напоминает чемоданчик: Корпус Lian Li PC-TU200 рассчитан на системные платы типоразмера mini-ITX и mini-DTX

    16:4423

    Карта HIS 6870 IceQ оснащена фирменным вентилятором и купоном на загрузку DiRT 3: Тактовые частоты ускорителя остались неизмеными

    16:3012

    Стала известна стоимость процессоров Intel Xeon E5: Стоимость флагманского представителя серии, Intel E5-1660, составит $1080

    15:5512

    Zotac выпустит системную плату A75ITX и мини-ПК серии ZBOX на ее базе: материнская плата получит четыре порта SATA 6 Гбит/с и возможность вывода восьми портов USB 3.0

    14:093

    В Европе открыт прием заказов на планшеты Toshiba AT200: Планшет Toshiba AT200 с 16 ГБ флэш-памяти оценен в 479 евро

    14:0016

    SUMo v.2.13.8 — утилита для отслеживания обновлений популярного ПО: Бесплатная программа, позволяющая отслеживать появление обновлений для различных программных продуктов

    13:50

    Ассортимент Gigabyte пополнила плата 990FXA-UD3 1.2 с процессорным гнездом AM3+ : Цена GA-990FXA-UD3 1.2 примерно равна $160

    13:1819

    Active KillDisk v.5.5.0 — бесплатная утилита для безвозвратного удаления данных: Бесплатная утилита для безвозвратного удаления данных

    13:15

    FastPictureViewer Pro v.1.6 Build 214 — качественный и удобный просмотрщик графических файлов: Качественный и удобный просмотрщик графических файлов

    12:40

    Выход смартфона HTC Ruby с экраном qHD размером 4,3 дюйма ожидается в октябре : Продажи HTC Ruby могут начаться менее чем через месяц

    12:339

    В Сети появилось изображение и некоторые технические данные смартфона LG Optimus EX: Основой смартфона LG Optimus EX стал двухъядерный процессор, работающий на частоте 1,2 ГГц

    12:235

    BitTorrent v.7.5.0 Build 25681 Final — P2P-программа для обмена файлами между пользователями: Программа для обмена файлами между пользователями

    12:05

    Samsung запускает самую большую в мире фабрику по выпуску памяти: На фабрике Line-16 уже начат выпуск памяти типа DDR3 DRAM по технологии 20-нанометрового класса

    11:4527

    DriverMax v.5.95 — бесплатная утилита для работы с драйверами под Windows: Бесплатная утилита для работы с драйверами под операционными системами Windows

    11:30

    KMPlayer v.3.0.0.1442 — медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах: Медиаплеер для воспроизведения видеофайлов в различных форматах

    10:55

    µTorrent v.3.0. Build 25683 — популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети: Популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети

    10:20

    Очередной флагманский смартфон Samsung: двухъядерный CPU частотой 1,5 ГГц и поддержка LTE: Диагональ и разрешение дисплея смартфона составят 4,7 дюйма и 1280 х 720 пикселей соответственно

    10:0426

    Патентные тролли уже обошлись отрасли в полтриллиона долларов, подсчитали ученые: Патентная система нуждается в реформировании

    09:4578

    Google Earth v.6.1.0 — клиент, отображающий живую карту Земли: Клиент загружается с сайта и отображает живую карту Земли

    09:451

    Компания i-Free выпустила мобильное приложение «За покупками» для iPhone : Новое приложение для iPhone

    09:101

    Adobe Flash Player 11 и AIR 3 откроют новые возможности для игр, мультимедиа и приложений: Вышла тестовая версия решений Adobe, открывающих новые возможности для игр, мультимедиа и приложений, управляемых данными

    08:352

    GateWall Mail Security v.2.1 - новая версия программы для защиты корпоративной почты: Entensys сообщает о выходе продукта GateWall Mail Security 2.1

    08:00

    Kingston DataTraveler R400: доступные флэш-накопители с ударопрочным корпусом: Флагман имеет емкость 32 ГБ

    07:306

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