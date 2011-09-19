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    19 сентября 2011

    Shogun Bros обновляет необычный манипулятор Chameleon X-1: В устройстве Chameleon X-1 мышь объединена с геймпэдом и пультом ДУ

    23:5515

    У Coherent Logix готовы референсные образцы продуктов на 100-ядерном процессоре HyperX: Ключевым достоинством платформ на базе HyperX является возможность конфигурирования и масштабирования

    23:327

    Опубликована предварительная спецификация DFI 3.0 — путь к DDR4 открыт: Стандарт стал результатом сотрудничества многих компаний, включая ARM и Intel

    20:1829

    IP Cam Viewer Basic 4.1.0.4 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    17:58

    Обновился fMobi 1.4 — клиент Facebook для Nokia: Приложение поддерживает просмотр ленты новостей, чат с другими пользователями, просмотр профилей

    17:55

    arcMedia Pro 2.300 — воспроизведение почти любых видеофайлов на Android : Медиапроигрыватель, который позволяет воспроизводить на мобильном устройстве популярные форматы видео

    17:51

    Вышло обновление Навител Навигатор 5.0.2.720 для Windows Mobile: В новой версии программы улучшено построение маршрутов с учетом опции «избегать разворотов»

    17:48

    3D-карта ColorFire Xstorm HD 6850 X2 4GB оснащена двумя GPU и 4 ГБ памяти: Для охлаждения используется кулер с двумя вентиляторами и пятью тепловыми трубками

    17:4014

    Корпус Thermaltake Overseer RX-I пополнил модельный ряд eSports: Модель форм-фактора full tower выполнена в агрессивном дизайне

    16:3011

    IDF 2011: контроллер LSI для серверных накопителей SAS-3 достиг уровня IOPS в 1,2 млн операций: Такая производительность будет востребована при работе с массивами SSD и интерфейсом PCI Express 3.0

    15:54

    Начались поставки системных плат BIOSTAR TA990FXE с процессорным гнездом AMD AM3+: Рекомендованная производителем цена составляет $170

    15:2024

    Ricoh планирует выпустить под маркой Pentax беззеркальную камеру: Новая камера будет иметь датчик большего размера, чем камера Pentax Q

    14:425

    TransMac v.10.1 - небольшая программа для Windows, которая позволяет копировать файлы с и на диски Macintosh: Небольшая программа для Windows, которая позволяет копировать файлы с и на диски Macintosh

    13:15

    HighPoint наделяет хост-контроллер USB 3.0 для шины PCI-Express x4 поддержкой RAID: Модель RocketU 1144AR обладает максимальной пропускной способностью 20 Гбит/с

    12:559

    Fusion v.2.0.6 - HDR-программа обработки изображений: HDR-программа обработки изображений

    12:40

    Мышь Targus Wi-Fi Laser Mouse подключается к ПК с помощью Wi-Fi: Одного комплекта батарей мыши Targus Wi-Fi Laser Mouse хватает на год

    12:214

    Calibre v.0.8.19 - сборник бесплатных приложений, необходимых для читателей электронных книг: Бесплатный сборник приложений, необходимых для читателей электронных книг

    12:05

    Системная плата ECS X79R-AX Black Series предназначена для процессоров Sandy Bridge-E: Модель имеет четыре слота для оперативной памяти DDR3 и четыре слота PCI-E 3.0 x16

    11:3511

    Lenovo рассчитывает на отгрузку в этом году 1,5-2 млн. планшетов: Три четверти поставок составят потребительские планшеты, одну четверть — корпоративные

    11:316

    FotoMix v.8.5.7 - небольшая программа для обработки цифровых изображений: Небольшая программа для обработки цифровых изображений

    11:30

    Смартфон LG Optimus Q2: двухъядерный процессор, четырехдюймовый экран типа IPS и выдвижная клавиатура: Двухядерный процессор LG Optimus Q2 работает на частоте 1,2 ГГц

    11:0723

    Koma-Mail v.3.82 - небольшой бесплатный почтовый клиент: Бесплатный почтовый клиент, небольшой, но обладающий набором полезных функций

    10:55

    IDF 2011: микроархитектура Intel Ivy Bridge — новшества в графическом ядре : Улучшения коснулись встроенного графического ядра

    10:3510

    MediaInfo v.0.7.49 - утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах: Небольшая утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах

    10:20

    HIS оснащает 3D-карту Radeon HD 6570 пассивным охлаждением и 2 ГБ памяти : Новинка напоминает модель Radeon HD 6570 Silence с 1 ГБ памяти

    10:058

    IDF 2011: микроархитектура Intel Ivy Bridge — новшества в процессорном ядре : Улучшения коснулись встроенного графического ядра и других компонентов

    09:4521

    System Information for Windows (SIW) 2011 Build 0916 - бесплатная программа для просмотра детальной информации о параметрах и настройках ПК: Бесплатная программа для просмотра детальной информации о параметрах и настройках ПК

    09:45

    GPU Caps Viewer v.1.14.2 - бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами: Бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами

    09:10

    PassMark DiskCheckup v.3.1 Build 1001 - программа для мониторинга работы жестких дисков ПК: Программа для мониторинга работы жестких дисков ПК, поддерживающих технологию S.M.A.R.T

    08:35

    Microsoft и «Ростелеком» будут совместно развивать российские «облака»: Microsoft и «Ростелеком» подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области построения инновационной открытой платформы для оказания «облачных» сервисов в России

    08:00

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