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    8 сентября 2011

    Планшеты Velocity Micro Cruz T408 и T410 комплектуются ОС Android 2.3: Компания Velocity Micro пополняет линейку планшетов Cruz моделями T408 и T410

    22:553

    Intel снимает с производства процессоры Core i5-750S, i7-860S, i7-870S и i7-880: Заказы на CPU будут приниматься до 30 марта следующего года

    18:3411

    Corsair начинает поставки корпуса Carbide 400R: Рекомендованная производителем цена новинки составляет $99

    18:227

    Аналитики Gartner переоценили объёмы мировых поставок ПК в 2011 и 2012 годах: Рост объема поставок в 2011 году составит всего 3,8%, а не 9,3%, как полагалось ранее

    18:0014

    Основой внешних накопителей G-Technology служат винчестеры объёмом 4 ТБ: В четвёртом квартале станут доступны модификации, оснащённые интерфейсом Thunderbolt

    16:255

    Флагманский смартфон Sony Ericsson Nozomi с двухъядерным CPU частотой 1,5 ГГц поступит в продажу в марте 2012 года: Плотность пикселей экрана устройства составит 342

    16:1722

    ASRock модернизирует видеосистему второго поколения HTPC Vision 3D: Замене подверглась вся платформа ПК

    16:1611

    Две модели APU AMD серии A будут иметь разблокированный множитель: Тактовая частота модели A8-3870K составит 3,0 ГГц, а модели A6-3670K – 2,7 ГГц

    15:5515

    HP обновила ноутбук Pavilion dm1: изменения как внутри, так и снаружи: Новинка оснащается как гибридными процессорами AMD E-300 и E-450, так и низковольтажным Core i3

    14:538

    В продаже замечены твердотельные накопители OCZ с интерфейсом mSATA: Основой устройств серий Strata и Nocti служат контроллеры Indilinx и SandForce соответственно

    14:058

    Intel выпустит процессоры Sandy Bridge-E 15 ноября: Одновременно на свет появятся системные платы на основе чипсета X79 Express

    13:3530

    Hitachi Data Systems приобрела BlueArc после пяти лет ОЕМ-партнерства: BlueArc специализируется на выпуске сетевых систем хранения данных (NAS)

    13:003

    AnyReader v.3.8 - программа для переписи данных с поврежденных источников хранения информации: Программа для переписи данных с поврежденных источников хранения информации

    12:05

    Nikon окрашивает камеру D3100 в цвет любви: Камера Nikon D3100 в корпусе красного цвета будет доступна не на всех рынках

    11:5413

    Online Armor Free v.5.1.0.1331 - бесплатный персональный брандмауэр для Windows: Бесплатный персональный брандмауэр для Windows

    11:30

    WinSnap v.3.5.6 - программа для создания снимков окон приложений и Windows: Программа для создания снимков окон приложений и Windows

    10:55

    Magma ExpressBox 3T позволит подключать карты расширения PCI Express к порту Thunderbolt: Шасси для карт расширения Magma ExpressBox 3T имеет три слота PCI Express

    10:508

    Secrets for Android 2.0.6 — безопасное хранение паролей : Бесплатная программа, предназначенная для хранения паролей и другой конфиденциальной информации

    10:36

    Recover My Files v.4.9.2.1235 - программа для восстановления удаленных файлов в Windows: Программа для восстановления удаленных файлов в Windows

    10:20

    Fresh Diagnose v.8.57 - утилита для тестирования быстродействия ПК: Утилиты для тестирования быстродействия ПК

    09:45

    LifeNote 2.4 — многофункциональный органайзер для iPhone/iPad: Программу можно использовать как дневник, напоминальщик или как средство для записи задач, которые необходимо выполнить к определенному срок

    09:30

    Видеокарты AMD Radeon HD 7970, 7950, 7870, 7850, 7670 и 7570: предварительные спецификации: В двух старших представителях серии будет использоваться память Rambus XDR2

    09:2591

    System Spec v.3.03 - утилита для сбора детальной информации о ПК: Утилита для сбора детальной информации о ПК

    09:10

    Paragon Software Group выпустила мобильную версию Oxford Advanced Learner’s Dictionary для iPhone и iPad: Теперь русскоязычные пользователи яблочных мобильных устройств смогут изучать английский язык с помощью самого лингвистически полного словаря

    08:35

    Dolphin Browser HD 6.2 для Android позволяет синхронизировать закладки: Последний релиз добавляет также поддержку функции Webzine в ландшафтном режиме просмотра

    08:271

    VMware объявляет о выходе VMware vSphere 5: Новейшая версия платформы по виртуализации помогает пользователям ускорить переход к более эффективной и автоматизированной облачной инфраструктуре

    08:002

    AMD выпускает первые двухъядерные APU серии A: A4-3400 и A4-3300: Двухъядерные APU AMD A4-3400 и A4-3300 рассчитаны на установку в гнездо FM1

    08:0017

    IBM и 3M собираются строить «небоскрёбы» из кремниевых пластин: Для этого необходимо лишь изобрести особое клейкое вещество

    07:4020

    HTC атакует Apple, используя оружие, выкованное Google: На прошлой неделе Google передала HTC ряд патентов, которые теперь пущены в ход

    07:0052

    Evernote для Android интегрирован со Skitch: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    02:18

    Мобильные Яндекс.Карты позволяют прокладывать маршруты общественного транспорта : Этой возможностью сейчас могут воспользоваться жители Москвы, Петербурга и Казани.

    02:10

    Новая версия Nokia Drop с поддержкой Ovi Store: При помощи программы можно изменить обои, передать на телефон ссылку, фотографию, вид карты или определенное местоположение с maps.ovi.com

    02:01

    MSI обновляет ультратонкий ноутбук X370 на платформе AMD Brazos: Гибридный процессор E-450 сменил E-350 в конфигурации MSI X370

    01:4323

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