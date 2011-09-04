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    4 сентября 2011

    В конфигурацию встраиваемого компьютера Win Enterprises PL-80320 может входить процессор VIA Nano или Eden: Список операционных систем, поддерживаемых Win Enterprises PL-80320, включает Linux и Windows XP Embedded

    22:486

    Американские исследователи попробуют создать процессор, не нуждающийся во внешнем источнике питания: Ученые откажутся от использования транзисторов в пользу наномагнитов

    21:5526

    Hannspree представила на IFA 2011 тонкий Android-планшет Hannspad SN10T4: Устройство базируется на однокристальной платформе Texas Instruments OMAP 4430

    20:494

    Первый смартфон Medion работает под управлением ОС Android 2.3: Тактовая частота CPU смартфона — 800 МГц

    19:0710

    Toshiba приступила к продажам в Европе планшетного компьютера AT100: Изделие оценивается в 450 евро

    17:581

    Появились подробности о планшете Amazon Kindle, включая цену: Устройство Amazon Kindle с цветным экраном появится в продаже в ноябре

    17:3611

    Samsung вынудили убрать новый планшет с выставки IFA: Apple смогла убедить немецкий суд в нарушении со стороны Samsung

    13:5165

    MSI начала комплектовать нетбук Wind U270 гибридным процессором AMD E-450: Стоимость аппарата, укомплектованного новым процессором, составляет 390 евро

    12:2311

    Panasonic удалось побить рекорд эффективности OLED: Светильники на базе OLED могут стать популярными к 2020 году

    12:226

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