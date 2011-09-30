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    30 сентября 2011

    ASRock готовит системную плату X79 Extreme7 для процессоров Sandy Bridge-E: Материнская плата получит не менее пяти слотов PCI Express x16 и 9 портов SATA

    18:0310

    QNAP выпускает 8- и 10-дисковые сетевые накопители Turbo NAS: Основой новинок служит двухъядерный процессор Intel Core i3-2120 с тактовой частотой 3,3 ГГц

    17:1535

    Samsung предлагает Apple сделку: Samsung делает первый шаг навстречу своему конкуренту на рынке мобильных устройств

    16:3864

    Samsung выпускает планшет Galaxy Tab 7.0 Plus: Основой планшета Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus стал двухъядерный процессор

    16:2123

    ASRock подготовила системные платы 990FX Extreme3 и 970 Extreme3 для процессоров AMD FX-series: Обе платы оснащаются пятью портами SATA 6 Гбит/с

    16:1516

    Gigabyte готовит к выпуску пять новых блоков питания серии Superb: Новинки покроют диапазон мощностей от 470 до 720 Вт

    16:004

    R-Studio v.5.4 Build 134265 - программа для восстановления поврежденной или удаленной информации: Программа для восстановления поврежденной или удаленной информации

    15:35

    Объём внешних накопителей Verbatim Store 'n' Save USB 3.0 достигает 3 ТБ: Дизайн устройств позволяет размещать их плашмя либо ставить на бок

    15:20

    Смартфон Sharp Aquos Phone 104SH оснащён процессором TI OMAP 4460: Разрешение дисплея диагональю 4,5 дюймов равно 720 х 1280 пикселей

    15:0011

    MP3 Quality Modifier v.2.12 - бесплатная утилита для изменения качества MP3-файлов: Бесплатная утилита для изменения качества MP3-файлов

    15:00

    Ashampoo Snap v.5.0.5.0 Beta - программа для захвата изображений с экрана компьютера: Программа для записи изображений с экрана компьютера в виде скриншота или видео-файла

    14:25

    Экран моноблочного ПК Samsung Series 7 можно располагать параллельно столу: Сенсорная панель диагональю 23 дюйма выполнена по технологии SAW

    14:2116

    TuneUp Utilities 2011 v.10.0.4410 - программа для оптимизации работы ПК и решения проблем в работе ОС: Программа для оптимизации работы ПК и решения проблем в работе ОС

    13:50

    LiMo Foundation и The Linux Foundation представили новую открытую платформу — Tizen: Владельцем торговой марки Tizen является The Linux Foundation

    13:409

    IObit Malware Fighter v.1.2 Final - бесплатная утилита для очистки ПК от вредоносного ПО: Бесплатная утилита для очистки ПК от различного вредоносного ПО

    13:15

    Mozilla выпустила обновленную версию веб-браузера Firefox v.7.0.1: Исправленная версия Firefox 7.0

    12:406

    Super Talent USB 3.0 Storage POD — корпус для внешних накопителей с высокоскоростным интерфейсом: Цена новинки — $29

    12:344

    10-дюймовый планшет Amazon может выйти еще в этом году: Утверждается, что заказ на серийный выпуск устройства получила компании Foxconn

    12:052

    Skype v.5.6.105 - популярная программа для общения пользователей по всему миру: Популярная программа для общения пользователей по всему миру

    12:05

    Waterfox v.7.0 - 64-битный вариант Firefox v.7.0: Бесплатный 64-битный вариант Firefox v.7.0

    11:307

    Не помешает ли ультрабукам дефицит металлических шасси?: Представители отрасли ожидают в 2012 году нехватки шасси из сплавов алюминия

    11:2416

    Доступная новая версия плагина Adobe Camera Raw v.6.5: Новая версия плагина для продуктов компании Adobe

    10:55

    Сенсорный монитор Touch Revolution TRū 22 распознает до четырех прикосновений одновременно: Производитель оценил новинку в $999

    10:407

    Microsoft поддержит интернет-предпринимателей Санкт-Петербурга: Компания Microsoft и Некоммерческий фонд «Вэб Рэди» подписали соглашение о сотрудничестве и поддержке конкурса инновационных интернет-проектов Web Ready

    10:20

    RIM заверяет, что не собирается прекращать выпуск планшетов PlayBook: По словам RIM, в первом полугодии текущего года было отгружено 700000 планшетов PlayBook

    10:052

    «Лаборатория Касперского» представляет новые корпоративные решения: «Лаборатория Касперского» анонсирует выпуск решения для защиты ПК и серверов Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows

    09:45

    Аналитики Goldman Sachs подсчитали, сколько Microsoft зарабатывает на Android : Лицензионные платежи составляют вполне приличную сумму, но дела даже не в этом

    09:4412

    Motorola Mobility добавляет в планшет Xoom поддержку LTE: В продаже обновленная версия устройства появится 13 октября

    09:187

    Функция «Антивор» для пользователей Dr.Web для Android Антивирус + Антиспам: Обновлена платная и бесплатная версия программного продукта Dr.Web для Android

    09:101

    За год Intel «подвинула» AMD на рынке микропроцессоров на 1%: Intel продолжает оставаться безоговорочным королем микропроцессоров

    08:5584

    Двухъядерный CPU смартфона Dell Streak Pro 101DL работает на частоте 1,5 ГГц: Смартфон комплектуется двухъядерным процессором частотой 1,5 ГГц

    08:446

    ABBYY TextGrabber + Translator для iPhone распознает тексты и переводит их более чем на 40 иностранных языков: Полученные с помощью приложения тексты можно сразу отправить друзьям и коллегам по электронной почте и SMS, а также опубликовать в социальных сетях

    08:35

    «Вокруг» 1.4 для iPhone и Android - новый социальный чат: Новое приложение позволит пользователям iPhone и Android общаться друг с другом в режиме чата, обмениваясь мгновенными сообщениями, отправлять фото, видеть друзей и других пользователей социального сервиса

    08:001

    Выход ультрабуков отрицательно повлияет на продажи планшетов: Ультрабуки «отомстят» планшетам за нетбуки

    08:0066

    На панель ввода-вывода корпуса Nox Xtreme Hummer 3.0 вынесено четыре разъема USB и два — eSATA: Цена Hummer 3.0 примерно равна 110 евро

    07:007

    Intel не будет снижать цены на процессоры, но поможет производителям в продвижении ультрабуков: Производитель процессоров не собирается снижать цены на них

    00:5454

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