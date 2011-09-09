  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    9 сентября 2011

    Android-смартфон LG Univa E510 позирует на шпионских фото: Смартфон получит CPU частотой 800 МГц

    22:377

    3D-карта Club 3D GeForce GTX 560 Ti Green Edition характеризуется пониженным энергопотреблением: Компания оценивает преимущество над референсным образцом в 10%

    21:506

    Apacer AH350: «флэшка» с интерфейсом USB 3.0 и фирменным архиватором: Дизайн накопителя позаимствовал черты спортивных автомобилей

    21:208

    VIA Labs усовершенствовала контроллер концентратора USB 3.0: Благодаря функции CDP, устройствам могут заряжаться в три раза быстрее, чем обычно

    18:5010

    Компании Samsung приписывают желание купить MeeGo: Intel видит в MeeGo больше, чем мобильную ОС

    18:273

    BenQ представила недорогой Android-планшет R70: Новинка оснащается процессором частотой 1 ГГц

    17:156

    Canon и Nikon рискуют, медля с выпуском беззеркальных камер: Доля Sony на японском рынке камер со сменной оптикой за год удвоилась

    16:5152

    Corsair выпускает «флэшки» с интерфейсом USB 3.0: Модель Voyager GT развивает скорости до 135 МБ/с при чтении и до 83 МБ/с при записи

    16:2811

    Новые серверные модули DDR3 LRDIMM Apacer снижают нагрузку на шину памяти: Одновременно достигается прирост производительности

    15:283

    Teradek и ZiXi представили самый маленький в мире модуль для оперативного телевещания: Блок Teradek Cube рассчитан на подключение по 4G LTE и Wi-Fi

    15:134

    Thermaltake представила блоки питания Toughpower XT мощностью 1275, 1375 и 1475 Вт: По своей эффективности модели удовлетворяют требованиям рейтинга 80 Plus Gold и Platinum

    14:4023

    Суд решил судьбу 10-дюймового планшета Samsung в Германии: Спор между Apple и Samsung продолжается

    14:1961

    Мультимедийные ноутбуки ASUS N55SF и N75SF укомплектованы внешним сабвуфером: Устройства обеспечивают высокое качество звука, соответствующее стандарту SonicMaster

    13:3513

    В большинстве первых ультрабуков будут гибридные накопители: Небольшие SSD дополнят жесткие диски, чтобы повысить «отзывчивость» систем

    13:213

    GIGABYTE готовит ноутбук Q2532C на платформе Intel Huron River: Аппарат будет комплектоваться процессорами Intel пяти семейств: Celeron, Pentium, Core i3, i5 и i7

    13:20

    Shuttle предлагает собрать неттоп на базе barebone-систем XS35V2 и XS35GTV2: Компактные модели имеют размеры 252 х 162 х 38,5 мм и весят 1,8 кг

    12:554

    Для снижения стоимости Intel предлагает делать корпуса ультрабуков из пластмассы: Пластмасса вместо металла — резерв снижения стоимости... и прочности?

    12:1941

    ADATA оснастила твердотельный накопитель S510 контроллером SandForce: Максимальная производительность накопителя достигает 85 000 операций в секунду

    11:36

    Новая разработка NVIDIA расширяет возможности профессиональных GPU Quadro и Tesla: Область применения NVIDIA GPUDirect for Video — профессиональные решения в области видеопроизводства и вещания

    11:126

    Wireshark v.1.6.2 - бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика: Бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика

    10:55

    Европейский рынок смартфонов растет, а Nokia стремительно теряет позиции: За год продажи смартфонов в Западной Европе выросли на 48%

    10:4614

    Screenshot Captor v.2.99.01 - бесплатная утилита для захвата снимков рабочего экрана: Бесплатная утилита для захвата снимков рабочего экрана

    10:20

    Digsby Build 91 - бесплатный Интернет-пейджер с возможностью взаимодействия с электронной почтой и социальными сетями: Бесплатный Интернет-пейджер с возможностью взаимодействия с электронной почтой и социальными сетями

    09:45

    GOM Player v.2.1.33.5071 – бесплатный и достаточно удобный медиаплеер: Бесплатный и достаточно удобный медиаплеер

    09:103

    Gigabyte EasyTune6 v.B11.0822.1 - утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte: Утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte

    08:35

    Продукты «Лаборатории Касперского» прошли сертификацию Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины: Корпоративные решения компании прошли процедуру сертификации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

    08:00

    На следующей неделе Samsung покажет планшет, который может стать «убийцей» iPad: Samsung представит на IDF планшет с ОС Microsoft Windows 8

    08:0054

    Thermaltake называет игровой коврик в честь мифического персонажа: Едва ли титан Логон был бы доволен таким развитием собитий

    07:007

    Dell оснащает ноутбуки Precision M4600 и M6600 SSD объемом 512 ГБ с интерфейсом SATA 6 Гбит/с: В младшую модель можно установить один или два накопителя, в старшую — до трех

    01:0510

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018