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    13 сентября 2011

    IDF 2011: показан смартфон на платформе Medfield с ОС Android: Intel и Google оптимизируют Android для платформы Intel

    22:4025

    Блоки питания Enermax Platimax прошли сертификацию 80Plus Platinum: Этот сертификат дастся покупателю немалой ценой

    21:204

    IDF 2011: DisplayLink показала «виртуальную графическую карту» с интерфейсом USB 3.0: Основой изделия является микросхема DisplayLink DL-3500

    20:522

    Satechi LockDown — «кодовый замок» для внешнего накопителя с интерфейсом USB 3.0: Satechi LockDown обеспечивает парольную защиту и шифрование

    20:344

    SSD Intel 520 Series (Cherryville): подробности: В серию войдут четыре модели объемом 60, 160, 240 и 480 ГБ

    20:0617

    Logitech Wireless Touchpad: беспроводная пятидюймовая сенсорная панель: Панель способна распознавать касание одним, двумя, тремя или даже четырьмя пальцами

    18:358

    Смартфон LG Univa представлен в Европе под названием Optimus Hub: Доступная модель ориентирована, в первую очередь, на молодёжь

    17:381

    AMD FX разогнан до 8,429 ГГц — новый мировой рекорд частоты процессора: Поставки AMD FX начнутся до конца текущего месяца

    17:01141

    Флэш-накопитель Sharkoon Flexi-Drive Sprint с интерфейсом USB 3.0 стоит всего 16,5 евро: Модель характеризуется скоростью чтения до 60 МБ/с и скоростью записи до 20 МБ/с

    16:107

    SP/Silicon Power выпускает накопители в новогоднем оформлении: В числе новинок – флэш-накопители Touch 850 и Luxmini 322 и внешний винчестер Diamond D05

    15:402

    Green House выбрала для миниатюрных SSD интерфейс PATA: Одновременно выпущено две серии накопителей

    15:1628

    MSI оснащает GeForce GTX 560 Ti 2 ГБ памяти и охладителем Twin Frozr II: Выпущено две версии 3D-карты N560GTX-Ti Twin Frozr II 2GD5, одна из которых разогнана в заводских условиях

    14:58

    MSI оснащает неттоп Wind Box DC100 гибридным процессором AMD E-450: APU с тактовой частотой 1,65 ГГц имеет в своём составе графическое ядро Radeon HD 6320

    14:403

    Компактная камера Pentax Optio RZ18 оснащена 18-кратным трансфокатором: Объектив камеры охватывает диапазон фокусных расстояний от 25 до 450 мм

    14:175

    Процессорный охладитель Himalaya пополнил каталог Alpenföhn: Продажи Alpenföhn Himalaya должны начаться в конце месяца

    12:078

    MediaCoder 2011-R8 Build 5188 - бесплатный аудио/видео транскодер: Бесплатный аудио/видео транскодер

    12:05

    IDF 2011: PLX показывает работу PCI Express 3.0: Одна из установок касается оптоволоконной передачи данных, вторая — SSD

    11:356

    DU Meter v.5.20 - утилита для мониторинга и подсчета сетевого трафика: Утилита для мониторинга и подсчета сетевого трафика

    11:301

    IDF 2011: форум открылся с рассказа про катастрофы: Компания Intel участвует в прогнозировании погоды и помощи пострадавшим

    11:116

    VistaCodecs и Win7codecs - сборник популярных кодеков для различных ОС: Сборник популярных кодеков для различных ОС

    10:551

    AutoHotkey v.1.1.04.00 - программа для расширенного управления устройствами ввода: Программа для расширенного управления устройствами ввода

    10:20

    Intel обещает, что в январе процессоры Atom E6xx получат ОС Android 2.3: ОС для смартфонов и мобильная платформа Intel — привлекательное сочетание для производителей устройств

    09:5524

    HTC Runnymede: технические подробности, изображение и цена: Цена устройства будет лежать в пределах $850

    09:4810

    Spyware Terminator v.3.0.0.43 - бесплатная программа для защиты Windows от вредоносного ПО: Бесплатная программа для защиты Windows от вредоносного ПО

    09:45

    Электронная книга Plastic Logic 100 for Education: экран диагональю 10,7 дюйма и Windows CE: Разрешение дисплея при диагонали 10,7 дюйма составляет 1280 х 960 пикселей

    09:2443

    Trojan.Bioskit.1 заражает BIOS компьютера: Троян, заражающий BIOS компьютера

    09:105

    NVIDIA улучшает обработку и ввод/вывод видео для графических процессоров Quadro и Tesla : Ведущие разработчики плат ввода/вывода видео стремятся создать высокопроизводительное решение с минимальным временем задержки

    08:351

    Новый троян маскируется под Microsoft: Ransom.AN требует у жертв 100 евро за код для разблокирования компьютера

    08:002

    mLogic объединила в одном устройстве репликатор портов и внешний накопитель: Решение избавляет пользователя от необходимости постоянного подключения периферии

    07:30

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