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    17 сентября 2011

    Intellectual Ventures подает в суд на Canon за нарушение девяти патентов: Патентный тролль наносит удар по одному из лидеров отрасли

    22:1638

    Слух: смартфон Galaxy S III получит четырехъядерный CPU частотой 2 ГГц и экран разрешением 1280 х 1024 точек: В конфигурацию смартфона войдет 1,5 ГБ оперативной памяти

    21:4036

    IDF 2011: технические сессии — 5: Intel участвует в деятельности сообщества Open Data Center Alliance

    21:271

    Фотокамера Kodak EasyShare Touch M5370 получила 3-дюймовый сенсорный дисплей, оценена в $180: В устройстве используется датчик изображения типа CCD разрешением 16 Мп

    20:093

    IDF 2011: технические сессии — 4: Потребность в росте производительности вычислительных центров увеличивается

    17:303

    В камерах Sony NEX-5N обнаружен первый серьезный дефект?: Возможно, имеет место заводской брак

    14:3819

    IDF 2011: технические сессии — 3: Референсный дизайн планшета Intel Green Ridge

    14:143

    IDF 2011: технические сессии — 2: Обозначен путь к лидерству в малом энергопотреблении

    14:01

    IDF 2011: технические сессии — 1: От концепции до реального продукта — дизайн и производство по 22-нанометровому техпроцессу

    13:187

    Консультантом Lenovo станет бывший генеральный директор Acer: Господин Джанфранко Лянчи (Gianfranco Lanci) ушел из Acer весной этого года

    12:104

    IDF 2011: некоторые забавные факты о 22-нанометровой технологии: Транзисторы с каждым годом становятся все меньше, но осознаем ли мы, насколько они малы?

    08:0042

    Shuttle начала продажи комплекта для сборки мини-ПК XPC SH61R4, совместимого с процессорами Intel Sandy Bridge: В основе изделия - системная плата на чипсете Intel H61

    07:255

    SanDisk выпускает «флэшки»-малютки Cruzer Fit и Cruzer Switch, и картридер с интерфейсом USB 3.0: Цена устройства для работы с картами памяти с интерфейсом USB 3.0 равна $50.

    02:257

    IDF 2011: Intel и McAfee разработали технологию безопасности, опирающуюся на аппаратное обеспечение: Технология McAfee DeepSAFE представлена на конференции IDF 2011

    02:0013

    IDF 2011: Ультрабук ASUS позирует перед камерой: До конца месяца ASUS рассчитывает отгрузить 100000 ультрабуков

    01:0518

    До конца месяца ASUS рассчитывает отгрузить 100000 ультрабуков: Производители собираются нарастить выпуск ультрабуков в четвертом квартале

    00:2817

    Модель GeForce GTX 560 Green Edition пополнила серию 3D-карт Club 3D с пониженным энергопотреблением: Карта GeForce GTX 560 Green Edition оснащена системой охлаждения CoolStream

    00:022

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