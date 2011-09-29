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    29 сентября 2011

    В линейку системных плат Intel Extreme вошли две модели на базе чипсета Z68: Модели рассчитаны на любителей разгона

    21:4013

    Смартфон Sharp Aquos Phone 102SH оснащен 3D-дисплеем и камерой разрешением 12 Мп: Новинка дебютировала в Японии

    21:0616

    NZXT окрашивает корпус Phantom в неожиданный цвет: На любой товар найдется свой покупатель — так ли это в случае розового корпуса NZXT Phantom?

    20:3014

    HP TouchPad Go (Opal): подробности о 7-дюймовом планшете под управлением webOS, который так и не увидел свет: Платформой устройства послужила бы SoC Qualcomm Snapdragon APQ8060

    19:4210

    Цена планшета Kindle Fire на $50 выше себестоимости, цена iPad — на $200: Себестоимость Kindle Fire примерно равна $150

    18:2522

    Samsung разработала CMOS-датчик разрешением 16 Мп с обратной засветкой: Другой датчик изображения позволяет снимать HD-видео для видеосвязи

    17:205

    Skype 2.5 для Android — поддержка видеозвонков еще на 14 устройствах: Возможность совершать и принимать видеозвонки реализована еще для 14 телефонов из числа самых популярных моделей на Android

    17:181

    Microsoft и Samsung заключили патентное соглашение: Против кого дружат Microsoft и Samsung?

    16:3029

    HTC официально представила бюджетный смартфон Explorer (Pico): В аппарате используется SoC Qulacomm MSM7227

    16:193

    Samsung представила чипы памяти LPDDR3 и e-MMC для мобильных устройств: Чипы памяти LPDDR3 на 50% быстрее и на 20% экономичнее, чем LPDDR2

    16:002

    Samsung провела восьмое по счёту ежегодное мероприятие Mobile Solutions Forum: Обсуждение проводилось под лозунгом «Smart and Green Experience»

    15:55

    Готовы первые образцы 28-нанометровых GPU NVIDIA Kepler: Для GPU Kepler используются обозначения вида GK1xx

    15:0114

    LG подготовила четыре новых монитора на базе панелей типа IPS для европейского рынка: Все четыре монитора характеризуются разрешением 1920 х 1080 точек

    14:4414

    Поставки индийских планшетов стоимостью $35 начнутся в октябре: Производственные проблемы, ставшие было на пути планшетов, удалось преодолеть

    14:1418

    Бывший руководитель AMD Product Group возглавил компанию Synaptics: 47-летний Рик Бергман сменил на должности президента и CEO Расса Ниттела

    14:057

    Roboform2Go v.7.5.1 - бесплатная утилита управления паролями и автоматического заполнения веб-форм: Бесплатная утилита для управления паролями и автоматического заполнения веб-форм

    13:50

    Мобильный двухъядерный процессор Samsung Exynos 4212 рассчитан на частоту 1,5 ГГц: Новинка превосходит своего предшественника по производительности в 3D-графике

    13:3720

    Системная плата Sapphire Pure Platinum A75P предназначена для APU AMD серии A: Новинка имеет более скромные характеристики, чем модель Pure Platinum A75

    13:215

    AI RoboForm v.7.5.1 - удобная и качественная надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм: Удобная и качественная надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм

    13:15

    В мониторах ASUS VS209H, VS229H и VS239H используются панели типа IPS: Соотношение сторон экрана ASUS VS209H, VS229H и VS239H равно 16:9

    12:559

    C помощью LaCie LaPlug можно подключить к сети до четырех накопителей с интерфейсом USB: Цена LaPlug равна $75

    12:411

    SPAMfighter v.7.3.66 - дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express: Дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express

    12:40

    Каталог Prolimatech пополнил процессорный кулер Panther: Производитель впервые комплектует свою разработку вентилятором

    12:3413

    Hitman Pro v.3.5.9 Build 130 - утилита для борьбы с вирусными угрозами: Утилита для борьбы с вирусными угрозами

    12:05

    Nokia закрывает завод в Румынии, сокращает 3500 сотрудников: 2011 год стал тяжелым для компании Nokia, сделавшей ставку на сотрудничество с Microsoft

    12:0423

    Проблемы GLOBALFOUNDRIES заставляют AMD вдвое снизить прогноз роста доходов: Рост доходов в третьем квартале составит 4-6%, а не 8-12%, предупреждает AMD

    11:3467

    Process Lasso Lite v.5.0.0.49 - утилита для управления запущенными процессами: Утилита для управления запущенными процессами

    11:30

    FastStone Capture v.7.0 - утилита для записи изображений с монитора в файл: Утилита для записи изображений с монитора в файл

    10:55

    Kingston предлагает «флэшку» DataTraveler 6000 для хранения особо важной информации: Накопитель подключается по интерфейсу USB 2.0

    10:513

    Rising PC Doctor v.6.0.4.60 - бесплатное антивирусное решение для защиты ПК под управлением Windows: Бесплатное антивирусное решение для защиты ПК под управлением Windows

    10:20

    Представлены новые электронные книги Amazon.com: Kindle, Kindle Touch и Kindle Touch 3G: Электронные книги Amazon.com впервые обзавелись сенсорным экраном

    10:157

    Toshiba Satellite L735D — детский ноутбук на платформе AMD Brazos: Если не брать техническую составляющую, новинка является клоном модели Satellite L635

    10:0413

    ZipGenius v.6.3.2.3100 - бесплатный архиватор, поддерживающий работу с различными форматами: Бесплатный архиватор, поддерживающий работу с различными форматами

    09:45

    Первый стартап, получивший грант Фонда посевного финансирования Microsoft, представил прототип своего решения : Pirate Pay представил прототип технологического решения по противодействию пиратству

    09:103

    Обновление модуля самозащиты Dr.Web SelfPROtect: Компания «Доктор Веб» сообщает об обновлении модуля самозащиты Dr.Web SelfPROtect

    08:35

    Stadionus: анализ и 3D-моделирование футбольных матчей: Новая версия системы для разбора и анимирования футбольных матчей на основе видео

    08:00

    Teamviewer 6.0.9302 для iOS — клиент для удаленного администрирования: При помощи программы-клиента для iPhone, iPod и iPad можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    02:072

    «За рулем» 1.0.9 — свежие номера журнала на iPad : Официальный мобильный клиент популярного в России печатного издания, освещающего вопросы автомобильной тематики

    01:58

    WatchDroid Pro 5.6 — защита Android-аппарата в случае кражи: Приложение, которое поможет защитить от кражи телефон, работающий под управлением Android

    01:53

    Обновлена Skitch 1.1.01 для Android : Программа позволяет быстро комментировать изображения, привлекать внимание к определенному объекту на фотографии, публиковать снимки на Twitter и Facebook.

    01:18

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