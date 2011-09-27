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    27 сентября 2011

    IBM и Intel выделят 4,4 млрд. долларов на олбанский центр исследования нанотехнологий: Наряду с IBM и Intel в проекте участвуют компании Globalfoundries, TSMC и Samsung Electronics

    21:0831

    У ZOTAC готовы варианты 3D-карты GeForce GT 520 для слотов PCI и PCI Express x1: 3D-карты ZOTAC GeForce GT 520 PCI и ZOTAC GeForce GT 520 PCI Express x1 предназначены для систем с ограниченным потенциалом модернизации

    20:2015

    В корпусе CM Storm Trooper есть девять отсеков типоразмера 5,25 дюйма: Корпус CM Storm Trooper комплектуется четырьмя вентиляторами

    20:109

    Тепловые трубки охладителей Cooler Master Hyper TX3 EVO и Hyper 212 EVO рассчитаны на максимальный контакт с процессором: Компания Cooler Master объявила о выпуске процессорных систем охлаждения Hyper 212 EVO и Hyper TX3 EVO

    18:5514

    Ассортимент Buffalo пополнился внешними накопителями DriveStation Axis Velocity и MiniStation Extreme с интерфейсом USB 3.0: Максимальный объем модели DriveStation Axis Velocity равен 3 ТБ

    17:276

    Начались поставки Nokia N9: первого финского смартфона под управлением ОС MeeGo, теперь известна цена: Новинка уже на пути к прилавкам

    16:5019

    Wacom представила третье поколение перьевых планшетов Bamboo: Линейка представлена моделями Fun Pen & Touch, Pen & Touch и просто Pen

    16:456

    Pdf995 v.10.2 - бесплатная утилита для создания PDF-документов: Бесплатная утилита для создания PDF-документов

    16:10

    FreeFileSync v.4.0 - быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах: Быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах

    15:35

    Рост спроса на жесткие диски замедляется и может вовсе прекратиться в четвертом квартале: В третьем квартале рост сократится до 3%

    15:2533

    Блоки питания be quiet! Pure Power L8 оснащаются малошумными вентиляторами SilentWings: Мощность флагмана составляет 730 Вт

    15:004

    CloneSpy v.2.62 - утилита для очистки жестких дисков от ненужных и повторяющихся файлов: Утилита, предназначенная для очистки жестких дисков от ненужных и повторяющихся файлов

    15:00

    Нетбук ASUS Eee PC 1215B получит новый APU AMD C-60: Благодаря технологии Turbo Core, тактовая частота CPU может возрастать с 1 до 1,33 ГГц

    14:559

    DVDStyler v.1.8.4.3 - бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков: Бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков

    14:25

    NXP предлагает микроконтроллеры Cortex-M0 с интегрированным драйвером ЖК-дисплея : LPC11D00 и LPC12D00 обеспечивают управление высококонтрастными ЖК-дисплеями по конкурентоспособной цене

    14:009

    Free MP3 Cutter and Editor v.2.5.0.654 - программа для быстрого редактирования MP3-файлов: Небольшая бесплатная утилита для редактирования MP3-файлов

    13:50

    Privatefirewall v.7.0.25.3 - бесплатный персональный брандмауэр: Персональный брандмауэр, который предназначен для защиты как офисных, так и домашних ПК

    13:15

    Acer обновила нетбуки Aspire One на платформе AMD Brazos: Модели 522 и 722 получили APU AMD C-60 с поддержкой технологии Turbo Core

    13:0514

    Apple на четверть сокращает закупку комплектующих для iPad: В Apple понимают, что не смогут удержать позиции после выхода планшета Amazon.com?

    12:5835

    HelpNDoc v.3.0.1.19 - удобная программа для создания справочной документации: Удобная программа для создания справочной документации

    12:40

    Фото дня: планшет ZTE T98 на процессоре NVIDIA Tegra 3: Семидюймовый планшет ZTE T98 — одно из первых изделий на новой платформе NVIDIA

    12:129

    Driver Sweeper v.3.2.0 - бесплатная утилита для обновления или полного удаления ненужных драйверов из систем Windows : Бесплатная утилита для обновления или полного удаления ненужных драйверов из систем Windows

    12:05

    SeaMonkey v.2.4 - cборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также HTML-редактор: Сборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также простенький HTML-редактор

    11:30

    Опубликовано первое изображение смартфона HTC EVO Design 4G: Модель HTC EVO Design 4G относится к среднему сегменту

    11:21

    PicPick v.3.0.8 - бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений: Бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений

    10:55

    Представлены первые 32-нанометровые процессоры Intel Atom — D2500 и D2700 : Процессоры Intel Atom D2500 и D2700 предназначены для неттопов

    10:4532

    ASUS готовит 7-дюймовый планшет в усиленном влагонепроницаемом корпусе на платформе NVIDIA Tegra 2: Новинка появится в продаже в Японии в конце ноября, ее появление на других рынках пока под вопросом

    10:4212

    Financial Times Deutschland: Intel планирует объединить MeeGo с LiMo: Основой обоих проектов является Linux, так что объединение выгляди вполне возможным

    10:303

    Rainmeter v.2.1 - утилита для диагностики состояния ПК под управлением Windows: Утилита для диагностики состояния ПК под управлением Windows

    10:20

    CrystalDiskInfo v.4.0.3 - утилита для диагностики жестких дисков ПК: Утилита для диагностики жестких дисков ПК

    09:45

    Комиссия РАЭК приняла стандарты веб-разработки: 14 сентября опубликована публичная версия стандартов веб-разработки в версии 1.0.

    09:10

    Аналитик назвал покупку HP компанией Oracle маловероятной: Приобретение HP нецелесообразно с деловой точки зрения

    09:007

    Продукты комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite 6.0 сертифицированы ФСТЭК России: Компания «Доктор Веб» сообщает о получении сертификатов соответствия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю

    08:351

    «СИТРОНИКС ИТ» обновила пакет лицензий ФСТЭК России по защите конфиденциальной информации: Обновленные лицензии ФСТЭК России расширяют возможности компании «СИТРОНИКС ИТ» в области оказания услуг по защите конфиденциальной информации

    08:00

    Смартфон Fujitsu-Toshiba ARROWS Z ISW11F получил экран разрешением 1280 х 720 пикселей: Аппарат отлично оснащен и заключен в водонепроницаемый корпус

    08:0024

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