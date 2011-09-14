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    14 сентября 2011

    NXP PTN36241B поддерживает сигналы USB 3.0 в хорошей форме: Микросхема NXP PTN36241B обеспечивает целостность сигналов в интерфейсе SuperSpeed

    23:055

    Lenovo готовит три новых бизнес-монитора, один — на базе панели типа IPS: Разрешение экрана модели ThinkVision LT1952 - 1440 х 900 пикселей, LT2252p - 1680 х 1050 пикселей, LT2452p - 1920 х 1080 пикселей

    22:397

    Фото дня: Мули Иден демонстрирует Haswell:

    22:2739

    BUILD 2011: планшеты на AMD Fusion с ОС Windows 8 : Появление планшетов с ОС Windows 8 на рынке ожидается в будущем году

    22:0414

    SanDisk Memory Vault — фотобанк, способный хранить снимки до 100 лет: Устройство SanDisk Memory Vault представляет собой внешний накопитель на базе флэш-памяти с интерфейсом USB

    21:377

    IDF 2011: NXP проложила «мост» между eDP и LVDS в моноблочных и настольных ПК: Впервые в отрасли в мосте eDP-to-LVDS реализована эмуляция EDID ROM

    21:05

    IDF 2011: Gigabyte показала линейку системных плат на чипсете X79 Express: В экспозицию вошли модели GA-X79-UD5, GA-X79-UD7 и G1.Assassin 2

    19:1015

    Logitech выпустила беспроводную гарнитуру и аудиосистему для планшетов: Одного заряда аккумулятора хватает на шесть часов воспроизведения

    17:454

    У ZiiLABS готов референсный образец 10-дюймового планшета Jaguar3:

    17:433

    HTC представила смартфон Sensation XE с поддержкой Beats Audio: В комплект поставки входит пара наушников Beats by Dr. Dre

    16:5425

    Плеер Songbird для Android 1.5 улучшает использование памяти: Среди особенностей Songbird можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    16:47

    IDF 2011: процессор Haswell работает от солнечной батареи: Компания Intel наглядно продемонстрировала малое энергопотребление процессора Haswell

    16:1522

    IDF 2011: моноблочные ПК и перспективы их развития: Intel уделяет немалое внимание этому направлению

    16:054

    IDF 2011: ультрабуки и Ultrabook : Intel разрешит использование торговой марки Ultrabook не всем

    15:2510

    Специальное издание кулера Scythe Mugen 3 укомплектовано двумя вентиляторами: Теперь создаваемый вентиляторами уровень шума не превышает 10,7 дБА

    15:004

    IDF 2011: Пол Отеллини рассказал о парадигме вычислительного континуума и переходе к нормам 22 нм: Intel предсказывает стремительное увеличение числа транзисторов, окружающих человека

    14:2115

    Фото дня: системная плата Intel DX79SI на чипсете X79 Express: Модель предназначена для процессоров Sandy Bridge-E в исполнении LGA 2011

    14:0015

    Malwarebytes Anti-Malware v.1.51.2 - программа для нейтрализации различного вредоносного ПО: Программа для нейтрализации различного вредоносного ПО

    13:50

    MemInfo v.3.0 - бесплатная утилита, отображающая в системном трее текущую загруженность подсистемы памяти: Бесплатная утилита, отображающая в системном трее текущую загруженность подсистемы памяти

    13:15

    Kingston SSDNow KC100: твердотельные накопители корпоративного класса: Основой новинок служат контроллеры семейства SandForce SF-2200

    13:122

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.4.0: Ежемесячное обновление от Microsoft для очистки систем от вирусов

    12:40

    Defraggler v.2.07 - бесплатный дефрагментатор, обладающий полезной возможностью дефрагментировать только выбранные вами файлы: Бесплатный дефрагментатор, обладающий полезной возможностью дефрагментировать только выбранные вами файлы

    12:05

    IDF 2011: Intel показывает жидкостное охлаждение для процессоров Sandy Bridge E: СВО RTS2011LC подходит для процессоров Intel в исполнении LGA 2011, 1366, 1155 и 1156

    12:0119

    Skype v.5.5.117 - популярная программа для общения пользователей по всему миру: Популярная программа для общения пользователей по всему миру

    11:30

    BlueScreenView v.1.40 - крошечная утилитка, автоматически сканирующая ПК в поисках и для анализа минидампов: Крошечная утилитка, которая автоматически сканирует ПК в поисках и для анализа минидампов

    10:55

    Опубликованы первые снимки 28-нанометрового мобильного GPU AMD: 28-нанометровый GPU AMD изготовлен компанией TSMC

    10:4714

    Продукты AMD уже поддерживают Windows 8 : Сотрудничество с Microsoft позволило AMD подготовиться к выходу новой ОС

    10:3721

    Tweak-7 v.1.0 Build 1120 - утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7: Утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7

    10:20

    Спам в августе 2011 года: ложные официальные документы вместо эротических фото: Отчет об активности спама в августе 2011 года

    09:45

    Обновление компонентов в персональных продуктах Dr.Web 6.0 для Windows: Обновлены компоненты в продуктах Dr.Web

    09:10

    Paragon Backup & Recovery 10.5 Professional – профессиональные возможности для домашних пользователей: Новая версия Backup & Recovery Professional содержит четыре среды восстановления и позволяет быстро и просто восстановить данные с любого источника в любой среде

    08:351

    10-Strike LANState Pro 6.0 – новые возможности для мониторинга локальной сети: 10-Strike Software объявляет о выходе шестой версии программы для мониторинга и визуализации сети 10-Strike LANState Pro

    08:00

    Представлена версия Windows 8 для разработчиков : ОС Windows 8 будет доступна на двух платформах: ARM и x86

    02:3884

    Angelbird начинает продажи карты расширения Wings — основы для массива SSD: Доступно три модификации карты расширения Angelbird Wings

    01:29

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