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    7 июня 2007

    Бесплатный DivX Pro for Mac? Пожалуйста!:

    23:57

    NEC выпускает ноутбук «для деловых женщин», оформленный в стиле Hello Kitty:

    21:53

    SilverStone Crown SST-CW02 — стильные алюминиевые корпуса для HTPC :

    20:52

    Xceive показывает на Computex 2007 самый маленький чип для TV-тюнеров, поддерживающий 1080р:

    20:28

    Hitachi: внешний диск "Easy Hard Drive" емкостью 1 Тб :

    19:32

    Intel Donley: 5-дюймовый концепт портативного компьютера:

    19:06

    Малогабаритный ПК Tangent имеет пассивную систему охлаждения и флэш-память вместо винчестера :

    18:42

    Монстры 3D на Computex 2007: дуальный ускоритель SAPPHIRE на базе Radeon HD 2600:

    18:38

    У PMC-Sierra готов первый в отрасли контроллер SAS RAID-on-Chip, обеспечивающий скорость 6 Гбит/с:

    18:06

    Computex 2007: Intel Core2 vs. Phenom — глупость?:

    17:57

    Apple зарабатывает на каждой Apple TV меньше, чем на iPod:

    17:38

    AMCC показывает RAID-решения семейства 3ware:

    17:21

    «СофтИнформ»: инструмент для поиска плагиата PlagiatInform:

    17:19

    «Лаборатория Касперского»: Антивирус Касперского 5.7 для файловых серверов и рабочих станций на базе Linux:

    16:47

    Hewlett-Packard rp5700 — компактный настольный ПК, безопасный для окружающей среды:

    16:35

    Intel выходит на рынок дискретных графических адаптеров:

    16:07

    Самое быстрое в мире аппаратное средство против спама – не гильотина, а IronPort X1050:

    14:37

    Intel подтверждает планы ASUS насчет 200-доллларовых ноутбуков:

    14:28

    Сюрпризы нового рекламного ролика iPhone:

    14:26

    AMD представила окончательный вариант DTX и два новых 45-Вт процессора:

    14:15

    Marvell Yukon FE+ 88E8040: самый миниатюрный Fast Ethernet-контроллер в мире:

    14:11

    Магнитный датчик AS5046 может стать основой бесконтактного интерфейса пользователя:

    13:52

    WD Passport - 250 Гб в кармане :

    13:28

    Toshiba Portege R500 — самый тонкий 12,1" ноутбук?:

    13:20

    Microsoft представила Office Live Meeting 2007:

    12:39

    Фоторепортаж с выставки Computex, стенд SPARKLE: видеокарты и не только:

    12:08

    Primera Bravo XRP-Blu: дубликатор для BD-дисков:

    10:41

    Руководитель Sun прочит ZFS роль основной файловой системы Leopard:

    09:18

    Фото дня: AMD Lasso на базе Radeon HD 2900 в действии:

    07:17

    PC2.0: VIA открывает карты:

    07:14

    Alienware Hangar18 — первый домашний развлекательный компьютер High-End класса по цене от $2000:

    02:03

    Новый 17" монитор Green-House GH-PSG173S:

    01:11

    Corel и ABBYY выпустили «Комплект для отпуска»:

    01:09

    I-O DATA LCD-MF241XBR: 24,1" монитор в двумя HDMI и TV-тюнером:

    00:44

    Agilent Technologies объединяет в одной карте расширения шины GPIB и PCI Express:

    00:29

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