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    25 июня 2007

    Начался серийный выпуск флэш-памяти Winbond SpiFlash плотностью 16 и 32 Мбит:

    23:01

    Инженер AT&T: iPhone готов к старту продаж:

    19:47

    Настройщики: DSL Speed v.3.9:

    19:00

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.621:

    18:35

    BASF и IBM вместе будут «химичить» над 32-нм техпроцессом:

    18:21

    Безопасность: Spyware Doctor v.5.0.0.201:

    18:10

    Настройщики: xpy v.0.9.10:

    17:45

    Adobe выпустила апдейт Illustrator CS3:

    17:39

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.5.6.7:

    17:20

    Графика: PicaJet Photo Organizer v.2.5.0.488:

    16:55

    Интернет и сети: Online TV Player v.3.0.0.940:

    16:30

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3780:

    16:05

    Софт для сотовых: Floola v.1.0:

    15:40

    Fujitsu представила новый планшет FMV-T8140:

    15:25

    Утилиты: RegShot v.1.8.2:

    15:15

    Интернет и сети: Network Password Recovery v.1.11:

    14:50

    Квантовые точки в полупроводниках могут быть использованы для вычислений и телепортации:

    14:39

    Безопасность: NeT Firewall v.3.0.23:

    14:25

    Медиаплееры: MPlayer (2007-06-19):

    14:00

    Интернет и сети: Microsoft Network Monitor v.3.0.372:

    13:35

    VMware обновила Fusion:

    13:12

    Резервное копирование: JaBack v.7.34:

    13:10

    Редакторы: Inedita v.1.1.1:

    12:45

    Диагностика: Active SMART v.2.6 Beta 2:

    12:20

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.43 Build 407:

    11:55

    Диагностика: NextSensor v.2.7.0.0 Build 0622 R1:

    11:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.100.97 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    11:05

    Intel выпустит новые процессоры начального уровня в августе и октябре:

    10:50

    Новые драйверы для сетевых адаптеров TOPDOG:

    10:40

    LaCie увеличивает объем внешнего винчестера с биометрической защитой до 1 Тб:

    10:24

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    10:15

    Задай вопрос про Santa Rosa и получи ответ от Intel!:

    10:01

    Hynix готовится к выпуску NAND по нормам 57 нм, но пока отстает от Samsung Electronics и Toshiba:

    09:54

    Утилиты: Broadcom Advanced Control Suite 2 v.10.4.1.0:

    09:50

    AMD уже не принимает заказы на одноядерные Athlon 64 – что будет вместо них?:

    09:31

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme:

    09:25

    Apple выпустила Security Update 2007-006:

    09:25

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 июня):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 18 по 24 июня 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 18 по 24 июня 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 18 по 24 июня 2007 года):

    08:00

    Винчестер Samsung F1 объемом 1 Тб побил не один, а несколько рекордов:

    05:01

    Темп перехода на 45-нм процессоры AMD AM3 будут задавать производители оперативной памяти?:

    04:24

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