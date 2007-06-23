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    23 июня 2007

    Apacer представила модули памяти DDR3 :

    19:43

    Apple выпустила Safari 3.0.2:

    19:32

    Evercool Magic — магия охлаждения ноутбука:

    18:39

    USB-хаб, который вскрывает письма:

    18:14

    Утилиты: Returnil Virtual System v.1.62:

    17:45

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.2.4:

    17:20

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.2.8:

    16:55

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5638:

    16:30

    Мультимедиа: CodecInstaller v.2.5.1:

    16:05

    Кодеки: X Codec Pack v.2.1.6:

    15:40

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.5 Beta:

    15:15

    Дефрагментаторы: JkDefrag v.3.16:

    14:50

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.0.4.9:

    14:25

    Интернет и сети: MDaemon v.9.6:

    14:00

    Aladdin: Secret Disk 4:

    13:35

    Paragon Software русифицирует новый QWERTY-коммуникатор RoverPC Q5:

    13:10

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.4.0 (Build 1024.700.292):

    12:45

    Безопасность: Outpost Security Suite Pro v.1240.617.292:

    12:20

    AMD отвечает на слухи о прекращении собственного производства:

    12:16

    Hitachi готова помочь управлять ПК силой мысли:

    11:56

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.2.3:

    11:55

    Файловые обменники: Azureus v.3.0.1.6a:

    11:30

    Logitech V220: беспроводная мышь для ноутбуков:

    11:28

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.9.13:

    11:05

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.42:

    10:40

    Диспетчеры закачек: GetRight v.6.3:

    10:15

    Диагностика: Auslogics System Information v.1.0.4.146:

    09:50

    Официальные WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI и PCI-E):

    09:25

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    09:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.101.28 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:45

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов 4Kus:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 июня):

    08:00

    Флеш-накопитель студии Артемия Лебедева Фолдерикс: "аппаратная папка":

    00:07

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