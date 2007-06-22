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    22 июня 2007

    Scythe представляет вентиляторы Kama с PWM-управлением:

    22:20

    Transcend выпускает двухканальные флэш-накопители с высокими скоростными характеристиками:

    22:00

    Toshiba выходит на рынок цифровых фоторамок со своей TekBright 7":

    21:37

    В компактной камере Fujifilm FinePix S700 используется электронный видоискатель Kopin:

    20:50

    Специалисты Toshiba создали флэш-память mobileLBA-NAND - SLC и MLC под одной крышей:

    19:13

    Интернет и сети: Kiwi CatTools v.3.2.16:

    19:00

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.17:

    18:35

    HP представляет фотокамеру с самым большим сенсорным экраном и другие новинки лета:

    18:34

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.4:

    18:10

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.6.4:

    17:45

    Чистильщики: System Cleaner v.5.54c:

    17:20

    Фото и данные об XPS m1330: производительном и портативном ноутбуке Dell :

    17:08

    Microsoft «латает» Windows быстрее, чем Apple — Mac OS X:

    16:57

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.7.17:

    16:55

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.00:

    16:30

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.47.00:

    16:05

    Xirrus предрекает отказ от централизованных контроллеров Wi-Fi:

    15:55

    PVI призывает к более широкому использованию «электронной бумаги»:

    15:47

    Восстановление данных: R-Studio v.3.8 Build 123551:

    15:40

    Intel разрабатывает BioElectronic – лабораторию-на-чипе для медицинских приборов:

    15:33

    Как Intel собирается ускорить внедрение процессоров с FSB 1333 МГц?:

    15:18

    Графика: Ascii Generator dotNET v.0.8.1 Beta:

    15:15

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.3.4:

    14:50

    Файловые менеджеры: Total Commander v.7.01:

    14:25

    ADTEC анонсирует очень быстрые SATA SSD-диски 32 и 64 Гб:

    14:07

    Безопасность: Spy Sweeper v.5.5.1:

    14:00

    Подставки для ноутбуков Logitech Alto Connect и Alto Express сделают работу комфортнее:

    13:57

    Barebone-системы ASUS V3-M2A690G – ждем в продаже!:

    13:56

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.3 Build 647 Beta 6:

    13:35

    Медиаплееры: GOM Player v.2.1.6.3499 Beta:

    13:10

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.0.1:

    12:45

    Безопасность: Ad-Aware 2007 v.7.0.1.4:

    12:20

    Чистильщики: FreeSpacer v.1.67:

    11:55

    Интернет и сети: UserGate v.4.2 – с возможностью двойной антивирусной проверки:

    11:30

    Мультимедиа: GEAR Video v.9.0.14.0 BETA 5:

    11:05

    Интернет и сети: Adobe Digital Editions v.1.0:

    10:40

    Диагностика: Hmonitor v.4.3.1.2:

    10:15

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.1:

    09:50

    Неофициальные драйверы ForceWare v.101.38 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:25

    Утилиты: PowerChute Personal Edition v.2.1.1 для Windows Vista:

    09:05

    Общение в сети: Xfire v.1.77:

    08:45

    Мультимедиа: Adobe Flash Player v.9.0.60.120:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 июня):

    08:00

    Европейские цены Radeon HD 2600/2400: NVIDIA есть, чего опасаться:

    07:58

    Sony VAIO RM1N — рабочая станция Hi-End класса для видеоредактора:

    03:57

    Процессоры AMD Phenom: пока новости лишь отрицательные:

    02:12

    PlexCopier PX-DM300 — первый CD/DVD-дубликатор Plextor:

    01:00

    Как выглядит док для iPhone?:

    00:17

    Gateway 295: компактный Tablet PC для студентов:

    00:16

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