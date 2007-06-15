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    15 июня 2007

    Compal: прототип компактного компьютера под управлением Windows CE:

    22:57

    TV-тюнер EverGreen JTV-100-F-PJ транслирует видеопоток в веб-браузер:

    22:20

    Одноплатный компьютер GE Fanuc Embedded Systems CR5 рассчитан на тяготы военной жизни:

    22:03

    JSP-TECH: 450-Вт блок питания с жидкостным охлаждением:

    20:40

    Office 2008 будет выпущен во второй половине года:

    20:24

    Sigma Gate V8603TS51 – Biostar оснащает NVIDIA GeForce 8600GTS 512 Мб памяти:

    20:23

    SPARKLE Calibre P850LV: быстрый GeForce 8500 GT c дисплеем температуры:

    20:04

    ITG покажет прототип библиотечной системы Apex DiscXpressII на 1600 компакт-дисков:

    19:58

    Пополнение серий Intel Core 2 Extreme и Core 2 Duo E4000:

    19:36

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.07.06.12:

    19:00

    Выпущена новая версия Path Finder:

    18:56

    Восстановление данных: Active@ UNDELETE v.5.5:

    18:35

    AMI и MagnaChip продолжат разработку полупроводниковой технологии ULP:

    18:24

    Конвертеры: PSP Video v.9 2.24 (FW3.30 Beta):

    18:10

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.7.10:

    17:45

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.30:

    17:20

    Утилиты: Aim Ad Hack v.5.45:

    16:55

    Эмуляторы: MAME v.0.116:

    16:30

    OmniVision OV3640 – 3-Мп сенсор для мобильных устройств с функцией стабилизации изображения:

    16:12

    Мультимедиа: aTunes v.1.3:

    16:05

    Резервное копирование: Backup4all v.3.9 Build 269:

    15:40

    Безопасность: Privatefirewall v.5.0.14.2:

    15:15

    Мультимедиа: XPlay v.2.3.3:

    14:50

    Safari для Windows загрузили более миллиона раз в течение двух суток:

    14:37

    Запись: Smart DVD/CD Burner v.3.0.76:

    14:25

    Настройщики: nLite v.1.4 Beta:

    14:00

    Transcend JetFlash V85 – 8 Гб флэш-памяти в миниатюрном корпусе:

    13:45

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cqk:

    13:35

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.1.5.7:

    13:10

    Безопасность: Comodo BOClean Anti-Malware v.4.24:

    12:45

    Новая схема обозначений процессоров AMD оказалась очень проста:

    12:21

    Утилиты: PDF-XChange Viewer v.1.0 Build 0018:

    12:20

    Intel не собирается бросать Itanium: впереди – нормы 32 нм и много, много ядер:

    11:57

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.6.1:

    11:55

    Утилиты: eXPert PDF Reader v.1.5.1030:

    11:30

    Настройщики: jv16 PowerTools 2007 v.1.7.0.394:

    11:05

    Знакомьтесь, KUKA KR 1000 Titan: самый большой и самый сильный в мире робот:

    10:41

    Мультимедиа: Dr.DivX v.2.0.1 Beta 4:

    10:40

    Архиваторы: PowerArchiver 2007 v.10.11:

    10:15

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 6141:

    09:50

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.20.0:

    09:25

    Общение в сети: Skype v.3.5.0.107 Beta:

    09:05

    Файловые обменники: µTorrent v.1.7 Build 2585 Beta:

    08:45

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.2 Build 1226 RCx:

    08:30

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 июня):

    08:00

    Процессоры Intel Pentium Dual-Core официально:

    07:16

    Отложенное снижение цен на Intel Xeon:

    06:42

    Anynote AL5600G: 15,4"-ноутбук с графикой NVIDIA GeForce 8600M:

    05:31

    AOpen анонсирует быстрый привод DVD — DSW2012P :

    03:31

    EIZO ColorEdge CG241W – монитор для профессиональной работы с фото и видео:

    01:03

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