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    11 июня 2007

    Apple выпустит Safari для Windows:

    23:57

    WD My Book увеличивает свою ёмкость до 1,5 Тб:

    23:15

    Diamond: первая однопроцессорная видеокарта с 1 Гб памяти GDDR4:

    21:31

    Freescale представляет самый тонкий в мире 3-осевой акселерометр для пользовательского интерфейса:

    20:44

    Спамеры атакуют любителей чужой SMS-переписки:

    18:07

    Превратим ГГц процессоров и их тепло обратно в электричество!:

    17:21

    X-keys Stick : чтобы не запоминать «горячие клавиши»:

    15:39

    PrismTech делает самый маленький в мире компьютер базой для SDR:

    15:15

    Intel выпускает системы C++ Compiler Professional Edition и Fortran Professional Edition:

    14:14

    General Dynamics защищает UMPC от вредных воздействий окружающей среды:

    14:07

    В сжатии видео – очередной прорыв?:

    13:25

    Гибкие дисплеи продолжают свой путь на рынок, но придут на него всерьез не раньше, чем через три года:

    12:53

    Sunix поможет подключить монитор с DVI к USB-порту :

    12:37

    SiS предлагает новые чипсеты для процессоров Intel:

    09:58

    Глава Intel: выход Silverthorne станет самым важным продуктом с момента выпуска Pentium:

    07:17

    HiPe Daisho: два ПК… в одном корпусе:

    00:58

    Секстет новинок в сериях Shuttle XPC D'VO, XPC Prima и XPC Glamor:

    00:25

    QNAP TS-109 Pro Turbo Station: all-in-one NAS-сервер c поддержкой BitTorrent, PHP + MySQL:

    00:02

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