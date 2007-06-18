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    18 июня 2007

    Apple разрабатывает автомобильную навигационную систему?:

    23:19

    Новый iMac будет выпущен до конца лета?:

    22:58

    Накопители Super Talent SSD в японской рознице... дорого:

    20:08

    Apple улучшила iPhone еще до поступления в продажу:

    19:27

    Новинки Freescale помогают реализовывать сенсорный интерфейс пользователя в электронных устройствах:

    19:03

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0.9 Build 2280 Beta:

    19:00

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.2.7:

    18:35

    NEC MultiSync LCD4020 и LCD4620: огромные ЖК-дисплеи с технологией CV12:

    18:25

    Утилиты: Returnil Virtual System v.1.62 Beta:

    18:10

    Новые продукты Microchip Technology: 40 MIPS в корпусе 6x6 мм всего за 2 доллара:

    18:03

    Настройщики: DTweak v.2.6:

    17:45

    Creative лицензирует X-Fi, платы с нативной поддержкой PCI Express и другие планы компании:

    17:43

    Renesas Technology совершенствует транзисторы, предназначенные для выпуска по нормам 45 нм и менее:

    17:31

    Общение в сети: Pidgin v.2.0.2:

    17:20

    Thecus N5200BR PRO — новая мощная версия NAS-системы:

    16:55

    Мультимедиа: Reaper v.1.866:

    16:55

    Creative Xdock Wireless скоро в продаже:

    16:30

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.09 Build 010:

    16:30

    Мышь Razer Boomslang CE с позолоченным разъемом USB представлена на выставке Dreamhack 2007:

    16:19

    Dell 2407WFP-HC: 24" монитор с 92% цветового охвата NTSC:

    16:16

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.36:

    16:05

    Безопасность: ZoneAlarm Free v.7.1.078.000:

    15:40

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.8.6c:

    15:15

    Интернет и сети: WinHTTrack v.3.41-3:

    14:50

    Ценовая война между Intel и AMD еще не окончена – момент истины наступит этим летом:

    14:32

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.5 Beta:

    14:25

    Присутствие AMD на рынке рабочих станций сокращается:

    14:22

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1065:

    14:00

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 6151:

    13:35

    Софт для сотовых: MyPhoneExplorer v.1.6.0:

    13:10

    Что случилось с миниатюрными топливными элементами? Почему их до сих пор нет?:

    12:53

    Новые версии драйверов и серверов лицензий для ключей Sentinel:

    12:45

    Настройщики: WinXP Manager v.5.1.4:

    12:20

    В США установлен еще один суперкомпьютер IBM Blue Gene, в состав которого вошло 36000 процессоров:

    11:55

    Безопасность: Prevx v.2.0 Beta 1.0.1 Build 30:

    11:55

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.4.6:

    11:30

    Кодеки: VistaCodecs x64Components v.1.2.5:

    11:05

    Настройщики: Vista Manager v.1.1.7:

    10:40

    I/OMagic увеличивает объем карманного накопителя Data To Go до 250 Гб:

    10:39

    Безопасность: SpyRemover v.2.71:

    10:15

    Утилиты: Pfrank v.1.99:

    09:50

    Официальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    09:25

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 июня):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 11 по 17 июня 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 11 по 17 июня 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 11 по 17 июня 2007 года):

    08:00

    Диски Blu-ray начинают "гнить":

    07:55

    Глава Intel сравнивает успех AMD с кометой:

    07:25

    Корпусы Thermaltake SwingRS 100: "рояльный" лак и возможность заглянуть внутрь:

    07:22

    Вскоре Intel снизит цены на мобильные процессоры на треть:

    07:20

    Вентиляторы SilverStone SST-FN и SST-FM: меньше шума благодаря дизайну Bullet Hub:

    07:19

    Lenovo презентует ThinkPad Reserve Edition: упор на дизайн:

    07:14

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