  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    8 июня 2007

    Преобразователь NCP5810 обеспечит питание AMOLED в портативной электронике:

    23:57

    Выпущен Missing Sync for Palm OS 6.0:

    22:59

    NEC VERSA S970 — ноутбук нового поколения на Intel Centrino Pro и со временем работы от батарей до 9 часов:

    22:38

    VMWare выпустила Fusion Beta 4:

    22:05

    Снижение цен на GeForce 8000:

    16:12

    Microsoft: бесплатное обновление пакета офисных программ Windows Mobile до Office Mobile 2007:

    15:59

    ZOTAC показывает видеокарты GeForce 8-серии Zone Editions:

    15:55

    Computex 2007: ARM определяет главные требования к мобильным устройствам:

    15:49

    EUROCOM LV220 ViiVA: компьютер и развлекательная система 4-в-1:

    15:21

    AU Optronics демонстрирует мобильные дисплеи с рекордными показателями:

    14:50

    Новый iMac получит алюминиевый корпус?:

    12:38

    Qimonda подтверждает свои планы в отношении GDDR5 и надеется на рост цен:

    12:01

    Seagate ставит рекорд плотности магнитной записи:

    11:31

    Выпущен Parallels Desktop for Mac 3:

    10:22

    Следующее снижение цен на процессоры AMD - 9 июля:

    08:55

    Intel: 45-нм процессоры быстро обоснуются на рынке:

    08:52

    Apple выпустила Boot Camp 1.3:

    08:19

    Planar и Matrox вместе научили мониторы показывать 1024 градации серого:

    07:07

    Три микросхемы видеоинтерфейса Chrontel оптимизированы для UMPC и MID:

    02:09

    Toshiba выходит на рынок 13,3-дюймовых ноутбуков с моделью Tecra M8:

    01:35

    USB по электропроводке? Почему бы и нет? - говорят в Icron:

    01:24

    В числе новинок Fujitsu - первый 2,5-дюймовый винчестер со шпинделем, делающим 15000 об/мин:

    01:12

    Фоторепортаж с выставки Computex, стенд GECUBE: видеокарты, супербыстрые 2600 XT, дуальные, малошумные и даже AGP:

    00:55

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018