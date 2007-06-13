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    13 июня 2007

    Кулер Coolink Silentator: "почти инновационное" решение:

    23:20

    Игры Electronic Arts будут использовать Cider:

    21:59

    Diamond Radeon HD 2900 XT с 1 Гб памяти GDDR4: самая быстрая видеокарта?:

    21:36

    I-O Data DVR-SH62LE: привод с интерфейсом SATA и скоростью 10x для DL-дисков:

    20:33

    Разработка Nokia может стать новой версией стандарта Bluetooth:

    19:53

    Kodak: плоские компактные камеры M753, M853, M873 и M883:

    19:17

    Широкоформатная фоторамка Axion сама сортирует снимки:

    19:09

    Запись: NeroLINUX v.3.0.0.0:

    18:35

    Терабайтные винчестеры Hitachi позволили Nexsan довести объем RAID-массивов до 42 Тб:

    18:11

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.2.2:

    18:10

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.86:

    17:45

    Беспроводная технология UWB возвращается в провода:

    17:39

    Архиваторы: WinRAR v.3.70:

    17:20

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0 Build 622:

    16:55

    Вместо приложений для iPhone Apple предложила писать web-приложения для Safari:

    16:52

    I-O Data предлагает 4-Тб внешние накопители серии HDL-GT/GTR:

    16:47

    Texas Instruments представляет технологию создания high-k материалов:

    16:31

    Общение в сети: Skype v.3.2.0.158:

    16:30

    Кодеки: AC3Filter v.1.40b:

    16:05

    Благое начинание Google и Intel или как поднять цену на ПК, сделав их энергоэффективными:

    15:49

    Файловые обменники: BitComet v.0.89:

    15:40

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.10.1:

    15:15

    Intel корректирует планы в отношении чипсетов:

    14:51

    Программирование: PHP v.5.2.3:

    14:50

    Toshiba Dynabook Satellite WXW — первый 17" ноутбук с графикой GeForce 8700M GT:

    14:41

    Производители системных плат оценивают перспективы Turbo Memory скептически:

    14:25

    Кодеки: DivX v.6.6.1.1:

    14:25

    CD/DVD: CloneDVD2 v.2.9.0.9:

    14:00

    Tessera показывает первую в мире «камеру-чип» для мобильных устройств :

    13:39

    CD/DVD: Alcohol v.1.9.6.5403:

    13:35

    Новые приборы Microchip Technology предназначены для «умных сенсоров»:

    13:10

    Microsoft: DirectX 9 – июньский релиз:

    13:10

    MRV: модульные коммутаторы серии OS910-M:

    12:57

    Общение в сети: Messenger Plus! Live v.4.23.276:

    12:45

    NVIDIA GeForce 8700M GT: новый флагман для ноутбуков поддерживает DirectX 10 и видео высокой четкости:

    12:44

    Антивирусы: F-Prot v.6.0.7.1:

    12:20

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.40:

    11:55

    Файловые менеджеры: Total Commander v.7.00 Final:

    11:30

    Настройщики: jv16 PowerTools 2007 v.1.7.0.388:

    11:05

    Безопасность: Ad-Aware 2007 v.7.0.1.2:

    10:40

    Выпущен OpenOffice.org v.2.21 Final:

    10:15

    Медиаплееры: JetAudio v.7.0.3:

    09:50

    CD/DVD: DVDFab v.3.1.3.2:

    09:25

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech (Vista):

    09:05

    Новые драйверы для сетевых контроллеров SiS:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.160.04 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG и Samsung:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 июня):

    08:00

    Плата Intel Turbo Memory для настольных ПК показана в действии :

    07:24

    Pixela выпускает записывающий оптический накопитель, которому не нужен ПК:

    02:02

    Winchester Systems увеличивает объем массивов накопителей с интерфейсом SATA до 48 Тб:

    01:32

    Samsung SpinPoint F1 HD103UJ: терабайтный HDD с рекордной плотностью записи:

    01:08

    Intel вскоре простится с семейством Celeron D:

    00:40

    Портативный накопитель Apricorn Aegis Bio хочет видеть палец владельца:

    00:34

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